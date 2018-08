“Hay que mostrarle a quién decide que el ramal Bahía Blanca – San Antonio es una gran herramienta comercial”

Fernando Bueno, dirigente de la Cámara Jóvenes de la CCIS que viajará por la ruta nacional 22, con parada final en la localidad chilena de Talcahuano, para dar a conocer la oferta de productos y servicios y estrechar lazos mutuamente beneficiosos con las ciudades del Corredor Bioceánico Trasandino Sur se refirió a varios temas de vinculación bioceánica.

“Este avance del proyecto de la misión comercial es para le intercambio de la ruta nacional 22 hasta Talcahuano (Chile) y en cada parada haremos una visita en los lugares para hablar con los representantes de las instituciones” agregó “sabemos que hoy las presiones son mas asfixiantes, como la presión fiscal, la volatilidad de la moneda, para las Pymes agroindustriales es muy complicado el escenario, por eso trataremos a través de esta herramienta de la vinculación conocer empresarios y potenciales clientes en el alto valle, el valle medio y la zona andina hasta llegar a Chile”

“Siempre decimos que es difícil avanzar en las decisiones por los ministros de turno o gobiernos, porque abajo de ellos están los tecnocratas que no lo asesoran bien, a veces las presiones que se tiene no son aceptables para la economía no entienden que los costos se reducen desde un ramal de ferrocarril no solo para los comerciantes y empresarios sino para los gobiernos, además no nos olvidemos de que hay turismo adosado a esto y suman un factor importante”.

“Los que asesoran a los ministros no contemplan lo que deben hacer, por ejemplo deberían estar en la reunión que se hizo en Viedma, delineando los pasos a seguir para destrabar, para poner en funcionamiento el ramal ferroviario, por eso la idea es hacer fuerza para que entiendan estos funcionarios quienes deben decidir, por eso están relevado el ramal para dirigirse a los políticos y que cambien de idea, con el principal actor el puerto de Bahía Blanca y decirles a quienes toman las decisiones que así deben vislumbrar esta posibilidad e invertir”. (colaboró José Repucci)