Hay quejas por el aumento en el precio de lotes fiscales en el ejido sanantoniense

El precio de los lotes fiscales para quienes los obtienen o por estar dentro de una cooperativa, una asociación o bien aquellos que se les regulariza por una ocupación previa, o bien quienes adquieren a través del Rustifiv, el monto de los mismos fue actualizado por la municipalidad de San Antonio Oeste y empezaron a llegar las quejas al respecto.

El secretario de Planificación Mario Dalmassi señaló a Signos FM que esta actualización se debe al coeficiente que se establece el incremento anual de todos los años, como lo señala la ordenanza vigente.

“Los lotes aumentaron, porque el coeficiente de incremento tributario de referencia fue para todo, pero cabe aclarar que hoy el problema es llevar los servicios a cada uno de los barrios y ese aumento fue importante, a cada uno de los terrenos debemos colocarle luz y agua, sanear previamente, remover la basura y los escombros, hacerle las calles, no sería menor a unos 200 mil pesos y si un lote sale 180 mil no cubrimos” aclaró que el precio de los lotes no se incrementó más de un 50%.

“El costo del metro cuadrado del lote habrá aumentado un 20% no más, pero menciono por ejemplo, se han vendido lotes de 80 mil pesos y hoy no alcanzan para ponerles servicios por todo lo mencionado” agregó “por ejemplo en Las Grutas en la expansión norte varía de 300 a 500 mil pesos, allí está dentro de lo que uno más o menos puedan habilitarlo con obra pública” expuso.

“Hay loteos de Las Grutas, vecinos que se asentaron y no está el servicio de agua porque debemos hacer una obra de ampliación de acueducto que se lo pedimos a Nación lo tenga en cuenta en el ENHOSA, porque la municipalidad no tiene fondos para hacerlo, pero justamente esos vecinos aceptaron estar ahí hasta tanto se realice el acueducto” aseveró Dalamasso.

“La gente debe pagar su terreno, se que los sueldos son bajos, pero todo aumenta y también la factibilidad de servicios, yo creo que la solución es que se hagan viviendas, pero hoy no hay, se hicieron loteos más chicos y económicos para que puedan acceder la mayoría, pero los vecinos eligieron el loteo más grande y dicen que no hay problema de pagar, pero a la hora de ver los costos se enojan, nosotros le trasmitimos como son las condiciones” sostuvo.

Respecto a las facilidades que se le da a quienes usurparon y quienes compraron sus terrenos dijo “está establecido por ordenanza, no hay discriminación al respecto, pero todo se puede rediscutir” añadió “en Las Grutas no hay más posibilidades para entregar terrenos, porque debemos solucionar lo que hoy existen y las que deben habilitarse los que se cedieron por ordenanza, no está contemplado a corto tiempo dar más”.

“Se hicieron loteos importantes, el gobierno generó más de 600 terrenos para los vecinos, no están adjudicados todos, entonces vamos haciendo de a poco, es una política de estado del intendente Casadei resolver la falta de acceso a la tierra” concluyó Dalmasso.

