Honorio Lavigne “uno no deja de ser bombero, se es toda la vida”

Honorio Lavigne tiene 70 años, fue felicitado por la gobernadora Arabela carreras como símbolo y ejemplo del trabajo denodado de los servidores públicos que combatieron el incendio rural en Las Grutas.

“Es todo un equipo de trabajo yo llevo estuve desde los inicios de esta institución y he trabajado por varios lugares, ahora integro la Comisión Directiva. Lógicamente ante estas emergencias y estas situaciones de riesgo, lo menos que tiene que hacer uno es arrimarse y dar la mano que sea posible y aportar y decirle a el jefe a cargo del incendio ‘decime qué hago, donde te ayudo’.

Honorio cumple ahora la función pasiva de atender por teléfono las emergencias “voy a cumplir ahora en abril treinta y nueve años de bombero y treinta y nueve años en el cuartel, llegué en el año 86 en el año 1986 inmediatamente me incorporé”.

“Mantengo el espíritu de ser bombero voluntario, muchas veces las personas nos dicen que la actividad de bombero debería ser rentada. Yo siempre digo lo mismo, si a mí me pagaran yo no haría esto, porque esto es el espíritu de la actividad es un sentimiento diferente, si a mí me hubiesen ofrecido o me dicen te vamos a dar un sueldo yo no hubiese sido bombero, esto es otra cosa, es el alma”.

“Si yo digo siempre les comento a todos los jóvenes cuando recién arrancan lo de la suerte y la posibilidad de que varios de los que hoy están en nuestro equipo, hay que tener un tiempo de dedicación del cuartel, que lleva mucho tiempo, con una familia que lo acompañe. Pero no descuidar nunca a la familia, no descuidar nunca su trabajo y atendiendo todo eso, después la dedicación de ser bombero”.

“Dejé gran parte de mi vida aquí, pero tengo también un orgullo particular, mi hijo Damián me sucedió en la conducción y viéndolo actuar estos días, uno sabe que es mejor de lo que uno hubiera hecho. Pero uno deja de ser bombero, se es toda la vida en la actualidad tengo el mameluco en la puerta del dormitorio y los borceguíes al lado, hay que estar preparado, lo mismo que hacen todos los voluntarios del país, tienen la misma forma de manejarse. Esto es una cosa muy interesante. Y qué te da la satisfacción de sentir que uno es útil en algo”.