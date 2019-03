Horas claves en ALPAT: retención de servicios y en alerta por medida judicial

Como lo había anticipado informativoHoy la empresa se encontraba en una compleja situación por una medida judicial. Ayer por la tarde se realizó una asamblea en el gremio, donde los sindicalistas comunicaron al personal de Alcalis de la Patagonia, no cobrará la segunda parte de sus salarios, decidieron comenzar una retención de servicios.

Además la jueza que atiende la demanda de la empresa Camuzzi Gas del Sur, por una deuda superior a los 36 millones, determinó el embargo de los activos en dinero que recibe de los clientes para que sea depositado en una cuenta judicial a favor de la proveedora del servicio de gas.

Según expresó Pablo Gutiérrez a Marítima FM “estamos en una situación muy, pero muy complicada, nos hemos comunicado con el gobernador y también con el secretario de trabajo, hoy al mediodía hay una reunión con representantes de la empresa” dijo además el sindicalista que esto genera mucha angustia a los obreros y sus familias.

“Esperamos las propuestas del gobierno provincial, más los trámites de Alcalis, tomen la rienda para poder seguir produciendo, que los oficios no sean como uno observa, errores de cinco embargos diferentes que no son tal” agregó “si esto no sucede la planta se para y no sé qué acontecerá solo debemos esperar, como siempre los trabajadores siempre le pusimos el pecho a lo que sucede, eso no se puede negar”.

Recordemos que hace tres años cobran en cuotas. Este mes solo recibieron una mínima parte del salario. No habrá pago esta semana “por ahora tomaron la decisión los compañeros de tomar esta medida, peligra nuestra continuidad laboral y la incertidumbre es notoria”.

Señaló “estas horas son claves, estamos a la espera de que sucede con las negociaciones” finalizó.

ALPAT espera la resolución judicial por el tema de la provisión de gas https://t.co/2fTPMbnzmI vía @InformativoHoy — Miguel 🇦🇷 (@MigendC) 15 de marzo de 2019