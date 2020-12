Hospitalarios antes de la reunión señalaron falta de diálogo y que el Gobierno no resuelve los reclamos

Los trabajadores de Salud de Río Negro, plantearon nuevamente hoy, a través de un comunicado, una recomposición salarial y que los salarios no sufran un nuevo ajuste contra la inflación.

Comunicado de prensa:

Los trabajadores y trabajadoras de la Salud, durante once (11) semanas, venimos planteando, de cara a la sociedad, nuestro reclamo. Recomposición salarial. Exigirnos que los salarios no sufran un nuevo ajuste frente a la inflación.

El Gobierno encabezado por Arabela Carteras: No escucha. No dialoga. No resuelve el conflicto social más importante, en la actualidad, de la provincia de Río Negro. No escucha, porque cierra sus oídos al reclamo de la recomposición salarial.

El diálogo no es monologo. El discurso del gobierno se traduce en una conducta zigzagueante, un día dice que somos “ilegales” y al otro día nos convoca a una reunión, a la que no concurre (Cipolletti 18/11). Vuelve a convocarnos (Viedma 24/11) pero tampoco practica el dialogo. Anuncia un incentivo sin ninguna precisión (montos, características remunerativas, continuidad) y ratifica que no habrá nuevas negociaciones salariales en lo que resta del año. Luego anuncia un “incentivo” que es insuficiente, no remunerativo, no bonificable, no permanente, no universal. Demasiados NO.

Tras el rotundo rechazo al “plus pandemia” y ante la repercusión nacional de la renuncia de más de 50 jefes de servicios y unidades en toda la provincia, el Gobierno cierra más aún el discurso, y procede a presionare los jefes renunciantes, intimándolos a ratificar o rectificar las renuncias y por otro lado acepta sin reparos la renuncia de algunos. Como un mensaje de “acá, no ha pasado nada”.

La Gobernadora Carreras junto al Ministro de Salud Fabian Zgaib sumando a los Directores de Hospitales, ratifica el rumbo, como un éxito, en el mismo momento que se conoce la muerte de una trabajadora de la salud, que se suma a decena de trabajadores/as que dieron su vida en el combate de la pandemia. Tristísimo. Intente enfrentar a trabajadores empobrecidos, como parte de la gestión de gobierno.

La Gobernadora vuelve a convocar a los trabajadores organizados como autoconvocados a una reunión a la que no concurrirá. Que pretende abordar cuestiones técnicas de estudio a largo plazo. Una vez más cierra el dialogo por la recomposición salarial. Esto implica no abordar la solución a la crisis sanitaria, social y política actual. Intenta potenciar el conflicto, desgastara los trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, contradiciéndose, convoca a una reunión de negociación salarial en el marco de la Función Pública. ¿Qué anunciará? ¿Otro incentivo? ¿Otra zanahoria para que su “aliado” predilecto salga a “vender” otra derrota de los trabajadores corno si fuera un “gran triunfo”? El desenlace final está abierto.

Los “hospitales modulares” prometidos para la apertura del turismo, aún están “en cajas”. Y no brindarán ninguna prestación de salud sin trabajadores/as, que se pongan al frente de sus servicios. Sin ellos, de nada sirven. La prestación del servicio de salud imprime características únicas a los trabajadores/as. Estos son: Irremplazables, necesarios e imprescindibles. Algo que la impericia, necedad y soberbia de un gobierno niegan reconocer.

La responsabilidad de la agudización del conflicto es absoluta y total del Gobierno de Arabela Carreras.

TRABAJADORES DE LA SALUD AUTOCONVOCADOS CON EL AVAL LEGAL Y GREMIAL DE FRESPROSA.