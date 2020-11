Hospitalarios rechazan la propuesta del gobierno y se movilizan el martes

Los trabajadores hospitalarios autoconvocados rechazaron los montos que el gobierno rionegrino definió para la liquidación del denominado “Plus Pandemia”, al tiempo que anunciaron movilizaciones en toda la provincia para el próximo martes.

COMUNICADO: En el día de la fecha y luego de haber conocido el anuncio del gobierno, correspondiente a la Asignación Estímulo — Plus Pandemia, el Plenario Provincial de Delegados Hospitalarios Autoconvocados bajo el amparo legal de la FESPROSA comunica que los trabajadores manifiestan:

El RECHAZO TOTAL Y REPUDIO a la mencionada asignación, por considerarlo no solo insultante en cuanto al monto que significará en los ingresos, sino también porque dadas sus características de NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, NO UNIVERSAL Y NO PERMANENTE, entendemos que la medida NO DA RESPUESTA A NUESTRO RECLAMO Y NO PRETENDE SOLUCIONAR EL CONFLICTO.

EL RECHAZO Y REPUDIO al aumento de la remuneración a las jefaturas, POR NO RESPONDER A NINGÚN PUNTO DE NUESTRO RECLAMO, por ser una medida divisoria y por no considerar que sea el momento de destinar fondos a tal fin, cuando hay un reclamo salarial de fondo, para el cual el Gobierno de Río Negro insiste en manifestar que no los tiene.

Por ello declaramos LA CONTINUIDAD DEL CONFLICTO Y EL REFUERZO DE LAS MEDIDAS, poniendo en evidencia esta situación de destrato y abandono por parte del Gobierno hacia los trabajadores, que agudiza el malestar de la Salud Pública Rionegrina, y pone en riesgo la Salud de la población.

ASAMBLEA DE TRABAJADORES HOSPITALARIOS AUTOCONVOCADOS EN LA FESPROSA

Los 7300 trabajadores hospitalarios auto convocados con el aval de FESPROSA, luego de 9 semanas intensas -de cuidado, acompañamiento pacífico- y de intentar dialogar con la Sra. Gobernadora, decimos BASTA.

Las y los vecinos rionegrinos saben que fuimos y seremos cuidadosos de la comunidad y de sus necesidades, pero las autoridades gubernamentales y los gremios afines han colmado nuestra capacidad de espera y paciencia. Estamos HARTOS de este destrato hacia nosotros y hacia la comunidad, porque propone descuidar la salud pública.

En una provincia y ciudades que diariamente logran batir récords nacionales de contagios por la pandemia, se sigue distinguiendo a otros sectores laborales por acuerdos para todos, desconociendo el carácter de IMPRESCINDIBLES que somos las y los trabajadores en salud pública.

Es por ello que ante la profunda y grave herida que han infligido gobierno y gremios a esta situación, manifestamos:

Nuestro más enérgico rechazo a la propuesta vacía de contenido de otorgar un plus por pandemia y realizar un reconocimiento a las/os jefas/es de servicio de los hospitales rionegrinos, por considerar ambas propuestas alejadas de todo reclamo, ser insuficientes y querer generar zozobra y malestar entre las y los compañeros.

Saludamos a toda la comunidad rionegrina y la invitamos a que se sume a nuestro reclamo y nos ayude a cuidar la salud pública provincial

¡Seguiremos luchando por un salario digno!