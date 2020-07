Hoteleros tendrán una aplicación para reservas

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) anuncia que en breve presentará su Portal “ReservAr Alojamiento”, cuyo objetivo es acercar el mundo de las nuevas tecnologías a un universo muy grande de establecimientos argentinos que, por distintos motivos, no tienen amplio acceso a las herramientas que ofrece. Por otra parte, se busca mejorar las ratios internacionales de participación de las ventas directas de los establecimientos versus las ventas indirectas que se realizan on line.

En este último sentido, se informa que la media internacional de venta directa por parte de los establecimientos es de aproximadamente el 43%, sin embargo, en las Américas representa poco más del 24%, mientras que en Argentina el porcentaje es aún menor.

Por eso, FEHGRA está avanzando con este proyecto que orienta al empresario hacia un camino para mejorar su competitividad. La iniciativa está en sintonía con el compromiso del rol dirigencial de la entidad, y a la vez es una alternativa para hacer frente a la disminución de la rentabilidad que el sector viene sufriendo desde los últimos años.

Por otra parte, el proyecto es una oportunidad para que la cadena de intermediación formal pueda acceder a una cantidad de establecimientos que hoy no están disponibles para estos actores.

En el país, alrededor del 60% de las más de 17.800 empresas que brindan alojamiento no utilizan herramientas digitales, no tienen página web, no poseen motor de reservas ni operan en canales on line. A este segmento apunta el Portal, con la prioridad de generarles un espacio propio donde puedan iniciarse y forjar la confianza en el sistema que hoy no tienen.

Con respecto a los establecimientos que ya poseen sus canales de venta establecidos, el Portal se constituye como una herramienta más que pueden utilizar.

Maximizar las operaciones en los canales eficientes redundará en mejores oportunidades tanto para nuestros establecimientos como para los demás actores de la cadena de valor del turismo.

Siguen las tratativas por la ley de emergencia

En reunión mantenida el Presidente de la Filial FEHGRA Zona Atlántica de Rio Negro Julio Pondal, con miembros de CAT Cámara Argentina de Turismo, La Cámara Provincial de turismo de Rio Negro , Camara de Turismo de Bariloche, La Cámara de Turismo del Bolson, y representantes de Asociaciones del sector, se explicó las negociaciones que se vienen realizando a nivel nacional, para el tratamiento y promulgación de la Ley de Emergencia Turística,

Al respecto el Presidente de CAT Aldo Elias detalló que los pedidos que se vienen realizando, se concretaría 4 de los 6 puntos que creen innegociables. Esto surgio luego de la reunión mantenida con el Ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens la semana pasada.

Los puntos restantes como la demanda de establecer por ley vigencia de las suspensiones programadas via 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo se iniciará el diálogo con el Ministerio de Trabajo.

También se informó que los ATP tendrian continuidad hasta diciembre 2020 atraves de un DNU que se anunciaría en los próximos dias.