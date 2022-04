Hoy comienza el paro docente por 48 horas: tenso cruce entre el gobierno y la UnTER

La titular de Unter Sandra Schieroni criticó las declaraciones de la ministra de Educación. Por su parte Mercedes Jara Tracchia, que lamentó el rechazo de Unter y el paro que se lleva a cabo.

La titular del sindicato docente aseguró que si el aumento fuera acumulativo y no lineal mejoraría las posibilidades de aceptación. Además, confirmó que la votación en el Congreso del viernes en Conesa fue muy ajustada ya que de las 18 seccionales 10 votaron por rechazar la oferta.

Schieroni admitió que “en el marco del frente sindical hemos ido trabajando en el análisis de la situación, pero cada gremio tiene sus mecanismos y fue lo que hablamos en la última reunión, las definiciones se toman a través de la asambleas y el Congreso. ATE y Sitrajur entendieron que les satisface y Unter entendió que no. Uno de los puntos es que no es acumulativo, pero no para todos. Un 24 lineal es una cosa y un 24 acumulativo es otra”.

En ese sentido se quejó de que para “Sitrajur es acumulativo, de esta manera se discrimina a los y las trabajadores y se hacen propuestas diferenciadas. Ya pasó en el 2021, que se hicieron diferentes propuestas”.

Destacó que “a nivel nacional se plantea un 16 por ciento a partir de marzo y nosotros apenas un 6 por ciento, hay 10 por ciento de diferencia entre lo nacional y lo provincial, es un tema importante el acortamiento de los plazos”.

Recordó que “tenemos un acuerdo de revisión trimestral que no se está cumpliendo, no podemos dejar de lado que esto está relacionado con el proceso inflacionario que no se está pudiendo controlar, el gobierno nacional tiene responsabilidad también”.

La ministra Jara asegura que «el 24% es lo que el gobierno puede pagar»

«Soy docente y he estado también en una situación en que hemos tenido que reclamar salarios, en un contexto donde estuvimos tres meses sin cobrar los salarios, nos pagaban en cuotas, en bonos… o no nos pagaban. Conozco perfectamente lo que ha significado esa lucha, y hoy tenemos un gobierno, y formo parte de él con mucho orgullo, que ha pagado los salarios en tiempo y en forma siempre, aún en la pandemia, donde no teníamos ningún tipo de movimiento económico», expresó la ministra.

Recordó que durante el 2021 se llevó a cabo un trabajo arduo en lo salarial, pero «terminamos con un 51,38 por ciento de aumento, venimos sosteniendo y superando al índice inflacionario». Agregó que no esperaban menos para este año, donde si bien la situación es complicada, «no nos corrimos en nada de lo que es incluso la paritaria nacional».

Manifestó que de alguna manera el trabajo que se ha venido realizando representa un esfuerzo y trabajo de construcción para que no se deteriore el salario docente. «La inflación está desafiando al salario», señaló.

Enfatizó que «con responsabilidad podemos pagar esto porque queremos que los salarios se sigan pagando en tiempo y forma, fue sorpresivo el primer paro de 48 horas, cuando hicimos la propuesta del 21 por ciento, era razonable y estaba dentro de los marcos, en el medio de la negociación salió un frente sindical con un rechazo y un paro de 48 horas, que no lo hicieron el resto de los sindicatos, después vino el tema del frente y la declaración de insuficiencia, el gobierno entendió que teníamos que volver a abrir el diálogo, los sindicatos dijeron insuficiencia y nuevas paritarias, volvimos a trabajar y presentar una nueva propuesta con un 24 por ciento, el resto de los sindicatos acepta, porque nadie dice que sea lo suficiente, pero sí es lo que el gobierno puede pagar».

Insistió en que están convencidos que es una buena propuesta, aprobada por UPCN, ATE y Sitrajur, «el resto del frente sindical aprueba la propuesta y Unter rechaza y para».

