Iaquinta “el número de casos no tiene que traer susto, sino prevención, hay que cuidarse”

El ejido sanantoniense es la segunda localidad en cantidad de activos detrás de Bariloche. El parte de prensa de ayer reveló 222 casos (188 de San Antonio Oeste, 34 de Las Grutas). Falleció un hombre de 84 años.

La médica, Paula Iaquinta, directora del hospital, mencionó a Signos FM “si no queremos que las cosas se nos vayan de las manos, hay que prevenir, no nos queda otra, seguir el protocolo que ya todo el mundo conoce”

“Tenemos una suba de casos, a pesar que desde hace tanto tiempo se viene hablando del Covid y cómo cuidarse” comentó que muchas personas no dan aviso y se autoaislan “en muchos casos también es leve, varios a los cuatro o cinco días los síntomas desaparecen y estas personas vuelven a salir a la calle sin saber que continúan contagiando, además se sabe que los asintomáticos también contagian” señaló que no se puede estimar la cantidad existente de estos últimos.

“Aquí en San Antonio no tenemos para evaluar asintomáticos, entonces se hace un promedio, que sabemos no es poco el número, por eso hay que seguir cuidándonos, no nos olvidemos que los primeros casos fueron en agosto y pasaron varios meses, esas personas incluso pueden contraer de nuevo el virus” aseguró.

“No nos relajemos, vemos mucha gente relajada, hoy se observa que se comparten el mate, las bebidas, es lo que transmite el virus, en realidad es un todo, lo que sucede actualmente es la disminución de la protección, por eso aumentaron los casos” indicó la médica.

“Hay mucha gente que están con síntomas y llegan varios con el problema muy avanzado, ya hemos enviado estos últimos días dos pacientes con complicación con riesgo de vida y con patología de base a Viedma, en el hotel no hay mucho uso, pero lo vamos a seguir manteniendo, porque no sabemos, es muy dinámico todo” explicó.

“Nos quedaban tres camas, pero no sabemos mañana, porque me pueden quedar ninguna, además no solo se interna por covid, sino por otras enfermedades, por ejemplo hoy aislé a 4 personas y ayer se aislaron 20 personas, es muy complicado saber día a día como es la cantidad, se siguen cargando datos al sistema, los números son reales, pero por esto de la dinpamica de contagios, no se puede hacer un parte diario desde aquí, entonces se optó por que aparezca lo que muestra el SISA, actualmente es todo el tiempo tener gente con síntomas” comentó Iaquinta.