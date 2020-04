Iberó: “El 80% de los pacientes con coronavirus lo va a pasar como una fiebre o angina normal”

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, dialogó con el programa “Engranaje” acerca de diversos temas vinculados al coronavirus. “Es tremendo lo que se genera en cada ciudad cuando se confirma un caso. Le está pasando a Bariloche. Por eso es importante transmitir tranquilidad”, aseguró.

La doctora Iberó manifestó que “de cada uno de los pacientes que aparece como confirmado se hace todo el estudio epidemiológico para saber dónde fue el nexo. Es decir, con quien estuvo cercano y donde lo contrajo. A partir de ahí se realiza todo el seguimiento. Hay casos en donde todavía no encontramos el nexo epidemiológico real, aunque lo podamos estar sospechando. La gran mayoría de las personas que hoy son positivas en Bariloche tienen que ver con un nexo epidemiológico del mismo grupo de trabajo. Y había personal sanitario que tenía relación, no recuerdo qué tipo de parentesco, con alguien del mismo lugar. Es posible que esa haya sido una primera manera de nexo epidemiológico. También pudo haber pasado que en la atención de pacientes haya habido algún contacto. Es muy difícil y es todo un estudio el que se hace para tratar de llegar al nexo. Además, hay muchas cosas del virus que no sabemos tanto aún”

La ex directora del Hospital Zonal agregó que “es tremendo todo lo que se genera cada vez que se confirma un caso en cada ciudad. Está pasando en Bariloche, en donde cada vez hay más casos y hay muchos sospechosos y aislados. Por eso es importante transmitir tranquilidad. Es importante remarcar que el 80% de los pacientes con coronavirus lo va a pasar simplemente como una gripe o una angina normal. Hay un 5% de casos graves. En ese grupo ingresan los mayores de 60 años y los que tienen alguna patología previa, ya sea pulmonar o crónica. Puede ser un paciente oncológico o un paciente diabético. Es decir, un paciente que tenga sus defensas propias bajas. A esas personas tratamos de resguardar. Las personas que hoy se encuentran en terapia intensiva tienen antecedentes de alguna patología o son mayores de 60 años”

Resaltó que “más allá del hecho de quedarse en casa, de lavarse las manos, de mantener la distancia con la otra persona, hoy el tapa-boca o barbijo también ayuda mucho”

Y sostuvo que “todos los pacientes positivos de Bariloche se encuentran en excelente estado de salud. Tal vez alguno ingresó con fiebre o alguna dificultad respiratoria pero la verdad es que están en muy buen estado de salud. De todas maneras, se debe esperar a que el hisopado arroje resultado negativo. Ese resultado negativo nos dará la certeza de que esa persona no va a contagiar. Y tiene que dar dos veces negativo para confirmar que ya no tiene más el virus y no va a salir a la calle y va a contagiar nadie”.