Iberó: «El parte quizás no es tan real en número porque no nos hisopamos todos»

La doctora Mercedes Iberó brindó el parte semanal y reconoció que el número de activos no es tan real porque no se hisopan a todos los que tienen síntomas sino de acuerdo con las indicaciones brindadas por Nación. A lo que se suman quienes se hisopan en forma privada y quienes se anotan en la app Cuidar. De todos modos resaltó que más allá del número el que tiene síntomas debe aislarse, al tiempo que resaltó la importancia de la vacunación. Hoy el 70 por ciento de quienes están en terapia no tienen esquema completo de vacunación.

Iberó planteó que el parte «quizá no es tan real en el número porque no nos hispoamos todos los que tenemos síntomas, se suman los que tienen indicación de hisopado o se cargaron en Cuidar o se hisoparon en un lugar privado».

«Tenemos 11489 casos activos de quienes fueron hisopados pero seguramente hay muchos más casos que ojalá estén todos aislados», expresó.

Aclaró que no se ocultan los casos y remarcó que hoy debe pasarle a todos que el vecino, amigo o algún familiar tiene covid, «creo que hoy tenemos un 70 por ciento de la población que en los últimos 15 o 20 días ha tenido covid».

Resaltó la campaña de vacunación que hace que haya poca ocupación de camas de terapia. «Esto de los números es muy relativo, sabemos que hay muchísimos casos de covid en la provincia».

Explicó por qué no se realiza el hisopado a todos y señaló que sólo sirve para saber si uno tiene covid o no pero no es un tratamiento. Ante esto, recordó que mucha gente que había sido contacto estrecho se iba a hisopar al segundo día y ahí podía ser negativo o positivo y dar mal. Por el contrario, sostuvo que el contacto estrecho con síntomas es obvio que es positivo.

Iberó recordó que esta variante «genera dolor de garganta, congestión y muchos no tienen fiebre, no es necesario hisoparse sino aislarse, lo más importnte es no trasmitirlo no el hisopado, el hisopado no es tratamiento, sirve para diagnóstico pero no me dice si voy a estar grave o no, si tengo un síntoma que me asusta voy al consultorio respiratorio».

Insistió en que «si tengo un síntoma me quedo aislado» y hay que anotar en la app Cuidar desde el primer día del síntoma.

En cuanto a las variantes presentes en la provincia, hasta ayer, dijo que se dieron 126 de Delta, de las cuales 43 son de Bariloche y los tres casos de Omicron que se informaron la semana pasada, de los cuales dos corresponden a turistas. Enfatizó que estos datos se brindaron ahora pero corresponden a muestras tomadas hace unos 15 días.

En Río Negro hay un 70 por ciento de ocupación de camas de terapia, sólo por covid hay ocupadas 27 a 30 camas y son 60 las que están libres en toda la provincia. El 70 por ciento de los internados en terapia no están vacunados. En Bariloche hay 4 mil casos activos, en terapia hay 5.

«Aún en esta etapa del covid y viendo los resultados no se entiende que tengamos gente no vacunada, el otro día falleció una persona de 32 años sin antecedentes y no estaba vacunada«, expresó Iberó y agregó que «hay gente que pasó el covid y la pasó bárbaro y otras que tienen la tres dosis y no la pasó bien, pero nosotros como país en algún momento teníamos 10 mil casos nuevos por día y 300 fallecidos, hoy hay 100 mil por día y hay 100 o 200 fallecidos, la diferencia es increíble, es increíble lo que esta logrando la vacuna».

«Tenemos 1.439.971 dosisvacunas aplicadas y no tenemos fallecidos por las vacunas, entonces tan malas no son; es para tenerlo en cuenta, no es que aplicamos 3 y estamos probando a ver qué onda y cuántas cosas raras nos producen, tenemos un millón y medio de dosis aplicadas», sostuvo. En cuanto a mayores de 18 años tenemos un 89.6 por ciento de la población con una dosis y un 81% con esquema completo, con dosis adicional un 36 por ciento.

En cuanto a adolescentes, con primera dosis hay un 90 por ciento y con segunda, un 71 por ciento. En cuanto a los niños de 3 a 11 años en nuestra provincia tenemos 77 por ciento con primera dosis y 54 con dos dosis. «Hay un gran esfuerzo atrás de todo esto del equipo de salud, que hoy quizá no es tremendo lo que están haciendo en las terapias porque gracias a esta vacunación no está llena la terapia, pero hay muchas consultas, gracias a Dios mucha gente que se va a vacunar».

Remarcó que «por más que estemos vacunados nos podemos contagiar, lo único que hace que no nos contagiemos es usar el barbijo, mantener los dos metros, no compartir mate ni botella, el covid no se fue y está con una replicación rapidísima».