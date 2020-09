Iberó “les pido por favor a los aislados en sus casas que no salgan”

En la habitual conferencia de prensa la médica brindó los números de San Antonio Oeste que ayer tuvo 17 nuevos activos (16 por PCR – 1 por CCE) hay 2 pacientes en UTI y 9 recuperados. Se descartaron 14 casos. Existen 355 aislados asintomáticos en sus domicilios (340 SAO / 15 LG). En total hay 178 activos.

Iberó remarcó la importancia de la responsabilidad individual y recordó que Río Negro adhirió a Nación y por eso los positivos leves pueden quedarse en su casa. Aclaró que “el que se queda en su casa y tiene síntomas leves es altamente contagioso por lo que no puede recibir gente ni salir”.

Agregó que el contacto estrecho también debe quedarse en su casa “aunque esté bárbaro y no sea covid positivo”.

En Bariloche se tuvieron que volver a abrir los hoteles porque había más de un 30 por ciento de personas que eran positivas y no estaban en su domicilio, según manifestó la doctora desde Viedma. Insistió en la responsabilidad individual porque “sería difícil en 2600 personas activas poner un policía en cada casa”.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud informó que se están haciendo las denuncias y se está trabajando en ello, pero insistió en la responsabilidad. “Se tiene que quedar en la casa, no hay manera, les pido por favor, todo el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de terapia y de la parte logística buscando camas, los administrativos todos trabajan desde hace 6 meses, no dan más, que uno porque se sienta bien y contagia mucho no se tome esa responsabilidad duele mucho y da mucha bronca, esto depende mucho de nosotros, podemos llenar de respiradores, pero no es la solución al coronavirus, porque hay muchos que no salen o salen con muchas secuelas”.

Consultada respecto al índice de letalidad dijo que en la provincia es de 2,7 y explicó que “la diferencia con la media nacional es que cuantos más pacientes tenemos la letalidad va bajando”.