Iberó “más del 50% de los que ingresan a terapia fallecen”

El primer análisis del efecto de los días de restricciones -que se completarán este fin de semana-, muestra un efecto positivo, aunque insuficiente para frenar la segunda ola de coronavirus. En casi toda la provincia el número de casos activos creció. El dato positivo es que se vio una desaceleración del ritmo. “En comparación con los días anteriores (a la cuarentena) hubo muchos menos casos”, dijo la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero.

Desde Salud no se detalló si habrá un pedido de nuevas restricciones, como solicitan en forma local autoridades hospitalarias. Sí, ratificaron el pedido para que los ciudadanos se cuiden. “Por favor, que la gente con síntomas no salga a trabajar, ni a comprar al supermercado. Con un poquito de congestión o dolor de cabeza, ese día no me muevo. Lo mismo si sé que fui contacto estrecho es positivo, me quedo en mi casa”, dijo Ibero.

La funcionaria consideró que “la curva está más estabilizada, antes veníamos en franco ascenso. En los próximos días vamos a poder ver lo bueno que fue que nos cuidáramos nueve días, más restringidos en el movimiento”.

Según detalló, en Bariloche la cantidad de casos bajó un 3% y en la Línea Sur, un 26%. En el Alto Valle, Este y Oeste, y la Costa aumentó un 4% y en Valle Medio un 1%. Desde Salud se aseguró que en todos los casos hubo una desaceleración del ritmo de contagios.

El dato muestra el efecto positivo de las restricciones a la circulación para contener el avance de la pandemia. Las medidas se flexibilizaron rápidamente, aún con alto número diario de contagios. En algunos hospitales, como el cipoleño, piden que se extiendan tras el fin de semana, algo que el comité de crisis deberá evaluar en los próximos días.

Sin manifestarse sobre posibles medidas, Ibero sostuvo que “cuando se toman restricciones no es algo arbitrario para ver a quién podemos jorobar más. El Gobierno lo hace por consenso, como fue en Bariloche o en el Alto Valle. En Bariloche fue increíble lo que logró la gente, cuando se quedó en su casa. Ahora tenemos casi la mitad de los casos”.

La referente de Salud consideró que la clave es que se respeten tanto las normas de prevención, como las medidas que rijan en cada región. “Lo que se debe entender es que si se fija (el horario de circulación) a las 20, lo respetemos. Igual que el aforo máximo. Hay que saber lo que se está viviendo en los hospitales. Me encantaría que los que no respetan hablen cinco minutos con alguien que está en terapia. Más del 50% de los que ingresan a terapia fallecen. Empieza como una gripe, terminan en terapia, sin que la familia se pueda despedir”, manifestó.

Ibero reiteró el pedido de uso de barbijo, alcohol en gel y distancia social, como principal herramienta para evitar contagios. “Por favor, que la gente se cuide. No importa lo que haga el otro, yo mantengo la distancia y uso el barbijo”, concluyó.

