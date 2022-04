Iberó quiere ser la defensora del pueblo provincial

En junio, a más tardar, se renueva el cargo. La actual defensora, Adriana Santagati buscará ser reelecta. También se postuló la ex Defensora Nadina Díaz.

Este lunes cerró el registro de postulaciones para la Defensoría del Pueblo de Río Negro. El cargo es ocupado actualmente por Adriana Santagati y se renovará a mediados de año. La actual titular de la Defensoría volverá a postularse. Se conoció la nómina de postulantes y algunos de ellos incluso ya tuvieron un paso por la Defensoría del Pueblo como titular o adjunta.

Figuran la ex defensora, Nadina Díaz, la ex adjunta de la gestión de Nilda Nervi de Belloso, la roquense Marcela Yappert, la actual defensora del Pueblo de Viedma, Nora Cader y la ex candidata a diputada nacional por Juntos Somos Río Negro y ex secretaria de Salud, Mercedes Ibero.

La lista completa de inscriptos: Manuel Castañeda, Rodolfo Artola, Raúl Carlovich, Nora Cader, Diego Filippuzzi, Adrián Otero, Juliana Tamborini, Horacio Montero, Fabián Pérez, Ramiro Roldán, Gustavo Salvatierra, Adriana Santagati, César Domínguez, Mercedes Ibero, Nadina Díaz, Marcela Yappert, Marina Gertosio, Álvaro Larreguy y María Eva Scatena. La elección del Defensor del Pueblo, no es directa. El cargo es otorgado por la Legislatura y se requiere una mayoría especial para las designaciones tanto del titular como del adjunto, por lo que los candidatos deben recibir 31 votos a favor.

