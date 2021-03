Ibero remarcó la importancia de cuidarse y mantener las medidas de prevención durante Semana Santa

“Durante el verano pudimos disfrutar y en el país no subieron los casos en proporción a la cantidad de gente que estuvo circulando. Eso quiere decir que si ahora nos tomamos estos cuatro días para salir o a nuestra ciudad vienen turistas, puede ser posible no aumentar los casos, pero para eso hay que seguir respetando el distanciamiento, el uso del tapaboca, el alcohol en gel y el no compartir mate o vasos”, sostuvo Ibero de cara al fin de semana largo.

En este sentido, detalló: “Debemos mantener todos los espacios ventilados y si hace frío abrigarse; si visito a mi familia, ya se abuelos o padres, aunque estén vacunados, me mantengo a 2 metros de distancia y con el tapaboca; si me voy a juntar en una casa, ventilemos porque el virus se replica mucho en los lugares cerrados; si me voy de vacaciones, tratemos de buscar lugares al aire libre o donde se respete el protocolo, con mesas separadas y yo con mi grupo familiar”.

Con respecto a la leve suba de casos que se viene registrando en la provincia, la Secretaria explicó que si bien no es un parámetro de que ya estemos en una nueva ola, “quiere decir que en todas las ciudades está circulando el virus, así sea un solo caso, y si esa persona y los contactos estrechos no tienen la responsabilidad de aislarse durante 10 días, nos puede pasar de que los casos aumenten de una forma muy rápida como está sucediendo en otros lugares del país”.