Importante actamiento en el paro de Salud: ASSPUR reclamó por mejoras salariales

El sindicato adhirió a una jornada de protesta nacional y sumó reclamo locales

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) se movilizó en San Antonio Oeste y otros puntos de la provincia en el marco de una jornada nacional de protesta, convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA).

A los planteos nacionales, ASSPUR sumó las reivindicaciones a nivel provincial, reclamando por mejoras salariales y la convocatoria a una mesa de negociación salarial para el sector de salud.

En Viedma, la concentración se inició a las 10 en el salón de ingreso al hospital Artémides Zatti, desde donde los trabajadores hospitalarios marcharon hasta la sede del Ministerio de Salud de Río Negro, en calle Laprida.

Allí, pidieron poder reunirse con el titular de la cartera, Fabián Zgaib, para solicitar explicaciones respecto de los «anuncios de aumentos de guardia de forma discriminada para algunos sectores y para otros no».

«Por eso decidimos venir hasta el Ministerio para ver si el ministro nos recibía y nos podía explicar qué está pasando, pero no está el Ministro, ni ninguna segunda línea», indicó Andrea Prieto, referente de ASSPUR.

No obstante, agregó que «sí pudimos explicar nuestra posición, que no estamos de acuerdo con esta forma de aumentar. Hay que aumentar las guardias, como lo venimos diciendo hace meses, porque en las mismas ciudades en los privados la guardia se paga el doble, pero el aumento debe ir para todos los sectores, no sólo para los médicos. Ellos dicen que no es así, pero en los hospitales el rumor es así», remarcó.

Finalmente, desde ASSPUR expresaron el rechazo al acuerdo salarial que alcanzaron los sindicatos ATE y UPCN con el gobierno provincial, por considerarlo insuficiente.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA