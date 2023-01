Incendio de un vehículo en la Ruta 2 con pérdidas totales

Cerca de las 11,30 horas, Bomberos de San Antonio Oeste, acudieron a un incendio vehicular en la ruta provincial que une el valle rionegrino con la costa atlántica. Solo daños materiales.

Aproximadamente en el kilómetro 70 de la RP2, se prendió fuego un automóvil Fiat Mobi (dominio KLM 176), los servidores públicos ya encontraron el auto consumido por las llamas, igualmente procedieron a realizar el trabajo de enfriamiento.

No se conocen las causas de siniestro, ya que los ocupantes no sé encontraban en el lugar y no se conoce de dónde provenían. Por dichos de personal de de tránsito policial, un particular los habría llevado a buscar señal de telefonía.

La pérdida del automóvil sería total. Asimismo, los ocupantes no tendrían lesiones y se dirigian en dirección a la costa.

