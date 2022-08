Inscriben para los Encuentros Culturales Rionegrinos 2022

La Dirección de Cultura del Municipio San Antonio informa que se encuentran abiertas las inscripciones hasta el miércoles 10 de agosto inclusive para ser parte de las instancias locales de los “Encuentros Culturales Rionegrinos 2022”.

Encuentros Culturales Rionegrinos tiene como objetivo proponer un espacio en el que el arte (tanto en su producción como en su consumo) se plantee como una práctica participativa, tendiente a fortalecer una identidad colectiva inclusiva de la diversidad.

Quienes participen de la instancia local, tendrán la oportunidad de ser seleccionados para participar de las instancias regionales que se levarán adelante entre el 5 al 17 de septiembre, y luego las instancias finales provinciales entre los meses de octubre y noviembre, del presente año.

Los rubros que podrán participar se desarrollarán en los siguientes ítems, teniendo un máximo de seleccionados que podrán seguir a las siguientes instancias.

• Conjunto de danza (máximo 16), categoría sub 12, 15, 18 y +60

• Pareja de danza (máximo 2), categoría sub 12, 15, 18 y +60

• Canto solista (máximo 1), categoría sub 12, 15, 18 y +60

• Grupo musical (máximo 4), categoría única de 15 a 18 años

• Historieta / Humor gráfico (máximo 2), sub 12, 15 y 18

• Pintura / Dibujo (máximo 1) sub 12, 15, 18, y +60

• Videominuto (máximo 1) sub 12, 15, 18

• Fotografía (máximo 1) sub 12, 15, 18 y +60

• Teatros / Títeres (máximo 3) categoría única de 15 a 18 años

• Cuento (máximo 1) sub 12, 15, 18 y +60

• Hip Hop y Freestyle (máximo 1) sub 12, 15 y 18

• Canto Coral Colectivo (máximo 12) categoría +60

• Solista Instrumental (máxima 1) categoría +60

• Artesanías (máximo 1) categoría +60

• Poesía (máximo 1) categoría +60

Para inscripciones lo pueden realizar a través del email: cultura@sanantoniooeste.gov.ar enviando datos personales, fotos del DNI (frente y dorso), y seleccionando el rubro en que se desee participar.

Más información, con bases y condiciones a través del link: https://cultura.rionegro.gov.ar/?contID=74175

