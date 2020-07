Inseguridad en Las Grutas: más tierra debajo de la alfombra (carta de lectores)

Hola soy el Comisario Inspector de la Policía Rionegrina en Situación de Retiro Voluntario desde Octubre del 2016, César Omar Potás, necesito pedirles a las y los lectores, que si están de acuerdo con todas estas reflexiones, las pudieran compartir HOY Ustedes armando una especie de “cadena de whatsapp” reenviándo esta “Carta” a sus contactos, también sería buenísimo que Ustedes pudieran compartir esto por otras distintas “Redes Sociales”, con sus vecinos, familiares y amigos, todos aquellos que viven en Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, yo voy a hacer lo mismo, haciendo circular esta “Carta” además por todas las ciudades de la Provincia.

La intención es acercarles compartir estos pensamientos, con mi mejor intención de ayudar para que puedan darse cuenta, principalmente “LOS GRUTENSES”, que es posible modificar las realidades, pero que para eso tiene que existir voluntad política Provincial; acá voy a sugerirles a Ustedes, qué cuestiones tienen que reclamarle a estas autoridades Provinciales: Ministro de Seguridad Provincial, y Jefe de Policía Provincial, para que tantas y tantas inseguridades comiencen a cambiar.

Les adelanto que va a ser una LUCHA larga y difícil, la de Ustedes , porque la “Seguridad Provincial” está en manos de dos Funcionarios INUTILES , en el sentido estricto de la palabra, me refiero en específico al Ministro Pérez Esteban y al Jefe de Policía Provincial Daniel Jara, y ya se van a ir convenciendo junto conmigo, de lo que estoy diciendo.

En concreto, en esta “Carta” van a encontrar posibles alternativas de “SOLUCIONES INMEDIATAS” para ayudar a minimizar los problemas de inseguridad que los aquejan, también voy a estar enumerando y fundamentando, “SOLUCIONES A MEDIANO PLAZO”, en este caso tanto para Las Grutas, el Puerto del Este y San Antonio Oeste, y otras para el mediano “Y LARGO PLAZO”, que involucran o beneficiarían no solamente a los tres centros urbanos Sanantonienses, sino a todas las localidades y zonas rurales también, de la vasta geografía Provincial.

Y hoy a propósito del “Robo Calificado” padecido por una familia del Balneario Las Grutas, en la madrugada del Domingo 05 de Julio/20, que derivó en una gran manifestación popular frente a la Comisaría de la Villa, de personas que reclaman mayor SEGURIDAD, los invito a que hagamos todos un ejercicio de simple razonamiento en conjunto, Uds. y yo, así van a poder concluir conmigo, que existen varias y diversas estrategias de “Políticas Públicas” para una buena “Gestión de la Seguridad”, que bien podrían implementarse y se podrían haber implementado HACE RATO , y también van a poder concluir conmigo en la convicción de que existen TRES únicos responsables directos, perfectamente identificados, de los problemas de INSEGURIDAD que así como suceden en Las Grutas, aquejan en mayor o menor medida, a todas las localidades Rionegrinas. Estos tres responsables directos de esta situación son Alberto Weretilneck (ex Gobernador actual Senador Nacional), el Ministro de Seguridad Provincial Gastón Pérez Esteban (que viene de la gestión de Weretilneck y continúa hoy en tan honroso cargo), y el Jefe de Policía Provincial Comisario General Daniel Jara (también “heredado” por la actual Gobernadora, desde la gestión Provincial anterior “DEL ALBERTO”), que son los tres que DESDE HACE AÑOS, en materia de “Seguridad” –tal como hizo “EL ALBERTO” en tantos otros temas que son responsabilidad de la Provincia-, vienen escondiendo la tierra o la basura debajo de la alfombra, metafóricamente hablando, y muy poco hicieron o hacen por resolver este problema que es de tipo ESTRUCTURAL, como es el de la “Seguridad Ciudadana”:

Para aquellas personas impacientes y que son los primeros que podrían aburrirse con una carta extensa como esta : les sugiero que salten al final de estas reflexiones, adonde van a poder acceder a diversas propuestas que hace rato vengo alentando sin éxito, tratándose de un listado de distintas estrategias, para lo inmediato y también para el mediano plazo, que involucran a la policía, a la justicia, al municipio, a la necesaria modificación de la legislación vigente, y la imperiosa necesidad de lograr la sanción de nuevas normas legales que resulten “superadoras”, estrategias de contención social, sumando a otras relativas al deporte, la cultura, la salud, la capacitación laboral, que en su conjunto permitirían achicar la “brecha social”, y favorecerían el fortalecimiento del entramado social.

Tratándose de ideas a implementar en los tres centros urbanos de San Antonio Oeste, QUE LOS DOS FUNCIONARIOS que hoy siguen a cargo de la “Seguridad Pública” (Pérez Esteban y Daniel Jara), deberían haber adoptado HACE RATO , en las partes que les competen a los dos, para que desde el Estado Provincial se pudiera cuidar mucho más a la comunidad en general, aunque para mal de todos nosotros, ellos hicieron muy poco al respecto.

Fíjense que estas mismas estrategias de las que voy a detallar hoy acá, se podrían llevar al resto de las ciudades de la Provincia, con las que podrían intentar mejorar la calidad de vida de todas las personas.

Lamentablemente, todos Ustedes van a poder concluir conmigo, en el convencimiento de que el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia, están a cargo de DOS INUTILES en el cumplimiento del rol que tienen asignados , y esta definición de ellos en su condición de Funcionarios Públicos la afirmo, porque de la lectura de esta “Carta”, van a poder apreciar con claridad meridiana, la certeza de esa definición de ambos, cuando si por un lado, tiene que venir un “Retirado Policial”, a explicarles a ellos dos qué es lo que tendrían que hacer, para empezar a quitarle dolores de cabeza y preocupaciones a la Sra Gobernadora y a la comunidad Grutense, y cuando por otro lado, podrán Ustedes ver y apreciar en otros párrafos posteriores, el historial de lo que vienen haciendo y lo mal que se vienen manejando, en tan altos cargos en estos últimos años, los dos Funcionarios cuya continuidad vengo aquí vengo a poner en crisis.

Cuando les termine de explicar acá estas cuestiones del Ministro de Seguridad y del Jefe de Policía, todos se van a poder dar cuenta en manos de qué par de INUTILES está la “Seguridad Ciudadana”, y se van a poder dar cuenta, por qué es que estamos tan mal como estamos en toda la geografía Rionegrina , en ese aspecto en particular.

Y estamos así de mal, porque a estos dos Funcionarios muy pocas ideas se les han caído de la cabeza en estos últimos años, y si bien como digo de ellos dos me voy a ocupar en particular en próximos párrafos, no quiero dejar de reflejar en este párrafo otra reflexión, en el sentido que ellos dos (el Ministro –abogado- Gastón Pérez Esteban, y el Jefe de Policía Comisario General Daniel Jara), llevan AÑOS en tan altos cargos, y muy flacos “favores” le han hecho a la comunidad Portuaria, Sanantoniense y Grutense, en cuanto a la “Gestión de la Seguridad Pública”, al punto tal QUE, COMO DIJE, TIENE QUE VENIR UN HUMILDE POLICIA RETIRADO, como en mi caso que para ellos seguramente debo ser “UN DON NADIE”, A EXPLICARLES A ELLOS DE PRIMERA MANO, GRATUITA Y DESINTERESADAMENTE, LO QUE ELLOS TENDRIAN QUE HACER y disponer , desde los cómodos sillones que ocupan, para traer un poco de tranquilidad a este sector atlántico de la Provincia .

No tengo ninguna duda, que en estos años ellos dos desde la Provincia han hecho poco y nada en materia de “Seguridad”, para beneficiar a nuestra comunidad del “Golfo más Azul del Continente”, y estoy seguro que esto pasó así, por meras cuestiones de la política partidaria, donde más allá que “EL ALBERTO” siempre se llenó la boca diciendo de la boca para afuera, que él gobernaba y trabajaba para todas las localidades y las comunidades, sin distinción de signos políticos, resulta evidente que San Antonio Oeste, el Puerto y Las Grutas, fueron la excepción a esa supuesta regla, por tratarse de un Municipio gobernado hasta Diciembre del año pasado, por un signo político distinto al de ellos, y este destrato no sólo lo hico “W.” en cuanto a la “Seguridad”, sino también en lo que hace a la “Salud Pública”, la “Educación Pública”, y tantos otros problemas estructurales que se padecen en los tres cascos urbanos Sanantonienses, que eran y son responsabilidad DE LA PROVINCIA (falta de agua en verano, derrames cloacales periódicos, olores nauseabundos, problemas con la red de gas, falta de un hospital en Las Grutas con instalaciones adecuadas, etc, etc), todo lo cual resultó siempre una responsabilidad propia del gobierno Provincial “DEL ALBERTO”, responsabilidad que ellos en esta zona atlántica decidieron desatender completamente, de manera premeditada .

Para comprobar lo que digo, basta comparar la cantidad de beneficios y mejoras que “EL ALBERTO” le concedió en los últimos años a la Intendenta de Los Menucos y a su ciudad, les pido que los comparen con los pocos beneficios y mejoras que podrán verse concretados en igual período, en los tres cascos urbanos Sanantonienses.

¿Y por qué tan poco apoyo Provincial por parte “DEL ALBERTO” por ejemplo a Las Grutas?. Parece que de nada sirvió, en la consideración “DEL ALBERTO”, que todos consideren a esta Villa Balnearia, como el “Segundo Destino Turístico” más importante de la Provincia, detrás de San Carlos de Bariloche, con todo lo que eso significa.

Quiero adelantar entonces, que existen diversas estrategias que podrían implementarse, para lo cual debería arrancarse obvio con un análisis HONESTO de la situación real , realizando un proceso de detección de problemas sociales, en el ámbito de la “Seguridad Ciudadana” local, transformando luego esa detección de los problemas sociales, en “Políticas Públicas de Seguridad”.

Resultando necesario realizar un “ABORDAJE INTEGRAL DE LA SEGURIDAD”, a partir de las problemáticas que, en los últimos años, han emergido para los residentes locales , como sustantivas en el proceso de producción del bien social.

Para los menos impacientes, los invito a leer esta carta “COMPLETA” , con la que intento ayudar a los Grutenses, y también a todos los Rionegrinos en general, PARA QUE SE DESPIERTEN Y PUEDAN RECLAMAR A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES ELECTAS, CON CONOCIMIENTO DE CAUSAS , Y ASI LOGREN QUE ESTOS TRES FUNCIONARIOS QUE VENGO NOMBRANDO, NO LES MIENTAN NUNCA MAS, que no los envuelvan más, y que no los confundan más.

Ya que ellos, ante cada reclamo de la comunidad, en distintos lugares, hace rato tienen por costumbre mandar a algún subalterno de ellos, tratándose en ese caso que menciono, de Altos Jefes Policiales que tienen que ir “A PONER LA CARA”, los envían para que aparezcan en distintos lugares con soluciones momentáneas y demagógicas (comprometen que enviarán a trabajar al lugar por algunos días al grupo especial “COER”, que después de pocos días se van y todo sigue como antes, por citar sólo un ejemplo de las “SOLUCIONES MAGICAS”, que estos funcionarios políticos aportan a la distancia, ante cada reclamo popular extraordinario).

Les aseguro que el Ministro Gastón Pérez Esteban, que mandó a decir públicamente, que se comprometió públicamente a comparecer ante la comunidad de Las Grutas el próximo Lunes, para escucharlos y dar determinadas respuestas, bueno, LES ASEGURO QUE NO VA A SALIR A PONER LA CARA.

Esa es otra mentira suya, haber mandado a decir que va a ir a Las Grutas a charlar con los vecinos. Seguramente va a poner de excusa a la pandemia del “Covid-19” y la cuarentena, ALGO VA A INVENTAR para no acercarse hasta Las Grutas, PORQUE NO TIENE SOLUCIONES REALES PARA LLEVARLES, pero bien que para ir un fin de semana hasta Bahía Creek, como quedó muy expuesto el Ministro en redes sociales, para ese tipo de actividades no tiene ningún problema.

Créanme cuando les digo que este Ministro y el Jefe de Policía Provincial, son las dos caras de una misma moneda FALSA .

Para lograr mi objetivo de REFLEXION, y que esta “Carta de Lectores” realmente pueda ayudar a todos, voy a ponerme a pensar EN VOZ ALTA aquí, con datos objetivos y análisis “apolíticos”, para que puedan darse cuenta, de que estamos ante un problema ESTRUCTURAL y no coyuntural , que puedan darse cuenta que el problema es de vieja data, respecto de los cuales estos tres funcionarios, a los que responsabilizo por la debilidad existencial, de las cuestiones de “Seguridad Ciudadana” que a todos nos afectan, MUY POCO HICIERON desde sus cargos en el Gobierno Provincial, durante estos últimos años; ergo: nos dejaron a todos los ciudadanos Rionegrinos, CASI librados a la buena de Dios, a pesar que es mucho lo que podrían haber hecho para cuidarnos mucho más a todos .

El Lunes pasado escuché hablando en la radio, al señor que es ex pareja de la señora que habita en Las Grutas la vivienda junto al hijo de ambos, adonde malvivientes ingresaron a robar y los maltrataron y maniataron, manteniéndolos así por espacio de 7 horas aproximadamente, tiempo durante el cual los delincuentes se manejaron adentro del inmueble, con una tranquilidad y una profesionalidad muy llamativa, convirtiéndose lo sucedido, para las víctimas, en una experiencia vital sumamente traumática. Tratándose de delitos violentos que a diario se repiten a lo largo y ancho de la mayoría de las ciudades Rionegrinas. Para esta familia, no tengo más que expresarles solidaridad, ante la vivencia de una experiencia tan violenta, difícil y traumática.

Quien escribe estas líneas, fue policía de Río Negro durante 31 años, desde el año 1985, sobre el final de mi carrera fui destinado como Comisario en Las Grutas en el verano “Dic´2012-Marzo 2013”, luego fui Jefe de Zona Regional Atlántica en San Antonio Oeste, ya como Comisario Inspector. Razón por la cual conozco pormenorizadamente las DEBILIDADES del sistema de seguridad en este sector de la provincia, que ya desde aquel entonces se padecían en los tres centros urbanos de San Antonio Oeste y su respectivo y amplio sector rural, las mismas debilidades y problemas que se padecen hoy, en relación a la poca estructura “Policial” y “Judicial” con que se cuenta, para enfrentar un problema tan complejo como el delito sus causas y consecuencias.

También conozco perfectamente las debilidades del sistema, estructuralmente hablando, en el resto de la Provincia ya que durante mis 31 años de servicios policiales, fui destinado a trabajar en todas las regiones Rionegrinas (Viedma, El Cóndor, General Conesa, Alto Valle en la ciudad de General Roca, Zona Andina -San Carlos de Bariloche-, incluso trabajé en la denominada “Línea Sur” –Pilcaniyeu-).

En San Carlos de Bariloche por ejemplo tuve la suerte de trabajar mis dos primeros años de Subcomisario, en la Comisaría 28° de los denominados “Barrios Altos” de aquella ciudad andina, durante los años 2003 y 2004.

Y cuando hablo de las “DEBILIDADES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA”, no me refiero a lo estrictamente policial solamente, sino que también hago referencia a las distintas organizaciones u organismos Provinciales (“Poder Judicial”, “Salud Pública”, “Desarrollo Social”, amén de diversos problemas y debilidades que presenta determinada legislación vigente, etc.), todo lo que de manera directa o indirecta, tienen que ver con la “Seguridad Ciudadana”.

Y abriendo el paraguas antes que llueva, “cubriéndome” un poco de críticas posteriores, que alguien pudiera realizarme en distintas redes sociales después de leer esta “Carta” (Por ejemplo que pudieran escribir o pensar: “Y ESTE POR QUÉ HABLA AHORA SI CUANDO FUE POLICIA NO HIZO NADA”, o frases parecidas de ese calibre), quiero decir LO QUE ES OBVIO: mientras cualquier policía está en actividad, y por más que sea un alto Jefe le sucede lo mismo, se encuentra realmente muy limitado a la hora de poder gestionar soluciones, a problemáticas estructurales que lo superan, que en realidad esas soluciones deben venir desde las autoridades políticas de la Provincia, y son resorte de las máximas autoridades Provinciales.

En mi caso particular, mientras que estuve como Comisario en Las Grutas, y luego mientras fui Comisario Inspector Jefe de Zona Regional Atlántica en San Antonio Oeste, también ocurrían “Robos Calificados”, “Robos Simples”, “Hurtos”, etc, igual que ocurre ahora , y la verdad esto es justo reconocerlo, que desde mi humilde rol policial LOCAL de aquel momento, fue muy poco lo que pude hacer para conseguir soluciones, a tantos PROBLEMAS ESTRUCTURALES que se padecen, para enfrentar al delito y sus causas y consecuencias.

Porque uno mismo, desde lo estrictamente policial, desde el lugar que le toca ocupar, recaba la información y los reclamos sociales de una comunidad determinada, pero si después de trasladar las inquietudes y problemas a las máximas autoridades policiales y Provinciales, las soluciones a los problemas estructurales no llegan, yo me pregunto y les pregunto, cómo podría aportar soluciones concretas a la comunidad el policía de la calle, o el Comisario de cada lugar, o el Jefe de Zona o el Jefe de Regional, si desde la CONDUCCION de la Institución Policial (Jefe de Policía Provincial), y desde el Ministerio Político de Seguridad, casi nada aportan!!.

El Lunes pasado, cuando por televisión veía como la comunidad Grutense, le exigía respuestas al Jefe de Regional de Viedma, al Jefe de Zona Atlántica y al Jefe de la Comisaría 29°, en la calle, en las escalinatas de acceso a la Comisaría, recordé que yo también en su momento tuve que enfrentar al clamor popular, exactamente en ese mismo lugar físico, ese mismo clamor popular que con todo derecho exigía en el 2013 y 2014, mayor seguridad.

Y si bien entiendo perfectamente que la gente en estos casos puntuales se enoje, que muchos piensen que los policías son unos vagos, y le griten un montón de reclamos en la cara y a los gritos, a estos Jefes Policiales que enfrentan a la muchedumbre, créanme cuando les digo que una vez más, desde la comunidad y con su enojo JUSTIFICADO, le estuvieron pegando y estuvieron “matando” al mensajero, que son los policías de la calle, y son también esos Jefes Policiales a los que los políticos Provinciales enviaron, para que pongan la cara.

Cuando en realidad, los únicos y VERDADEROS RESPONSABLES de lo que pasa, que son los TRES que vengo nombrando, generalmente NO DAN LA CARA!!!. Como está pasando una vez más en Las Grutas.

Y por supuesto que esos mismos Funcionarios Políticos responsables han aportado muy poco, y siguen hoy aportando muy pocas soluciones concretas!!.

En muy raras ocasiones, si alguna vez se dignan a aparecer en algún lugar en particular, se ocupan de enredar a la gente, realizándoles falsas promesas que después no cumplen, y se van. Total para ellos pasa a ser: “Problema Resuelto”. Porque les aseguro que ellos quedan convencidos de eso, carecen totalmente de empatía, les importa muy poco los problemas reales que padece cada comunidad!!

Por conocerlos tan bien, es que puedo identificar sin posibilidad de errarle, a los tres Funcionarios Públicos que son los verdaderos responsables de las situaciones de inseguridad, que se mantienen hasta la fecha.

Los “Robos” y “Hurtos” en Las Grutas son incontables a lo largo de cada año, siempre es igual, eso no cambia, por las propias características del Balneario, adonde fuera de temporada quedan miles de viviendas deshabitadas, cuyos propietarios viven en otras ciudades de la provincia o en otras provincias. La propia Legisladora del partido provincial gobernante, Marilyn Geminiani, residente de Las Grutas, reconoció públicamente en entrevistas radiales del Martes pasado –amén de realizar una enumeración de EXCUSAS por las cuales desde el Gobierno Provincial, no pueden asegurar o no logran asegurar un mejor servicio de prevención-, termina reconociendo que todos los años, los dueños de viviendas de Las Grutas, más o menos en Noviembre, cuando vienen al Balneario a preparar la próxima temporada, muchas veces se encuentran con las casas desvalijadas!!

Ante lo cual, la sugerencia de esta Legisladora, es que todos ENREJEN sus viviendas (como si eso fuera algo económico), le recomienda a todos que pongan sistema de cámaras (como si todos tuvieran el dinero para afrontar semejante gasto), porque desde la Jefatura de Policía y desde el Ministerio de Seguridad, a quienes ella trasladó este reclamo popular de esta semana, le dicen que por la situación de “PANDEMIA”, está muy complicada la posibilidad de que puedan mandar policías de otros lados, trasladarlos para que vengan a trabajar a San Antonio Oeste, el Puerto y particularmente a Las Grutas, donde es hoy el epicentro del reclamo popular.

Bueno, también tuve oportunidad de escuchar a la misma Legisladora, hace un par de semanas, en otra entrevista radial, donde ella le sugería a los Grutenses que tenían que empezar a aprender a cuidarse solos, unos con otros, y que por ejemplo eso es en lo que estaban trabajando en la cuadra o manzana adonde ella vive, junto al resto de sus vecinos!.

Esa es la visión que tiene una Legisladora Provincial que pertenece al partido de gobierno que gobierna la Provincia, que además reside en el Balneario Las Grutas, sobre las posibles soluciones que según ella deben buscarla los propios vecinos, según su particular visión, para mejorar la prevención y la seguridad, y para enfrentar los problemas de inseguridad permanente, que DESDE HACE AÑOS se evidencian en Las Grutas, y los padecen tanto sus residentes fuera de la temporada, como los turistas en plena temporada estival.

Bueno, es esa misma Legisladora la que días atrás, en circunstancias en que la entrevistaron de otra radio, para hablar de los problemas de inseguridad en la Villa, desperdició la mitad de la entrevista hablando de ella, de su propia historia política, de los ataques mediáticos y políticos que sufrió en su momento, cuando estaba al frente del pedido de municipalización de Las Grutas, y también habló mucho en esa entrevista, diciendo que mucha gente en la Villa, la identifica como la Legisladora que gestiona la libertad de delincuentes, y que también la identifican como que es ella la que gestiona el traslado de Jefes Policiales que no son de su agrado, para que el gobierno saque de Las Grutas, a algún Comisario cuya gestión o actitudes a ella no le parezcan correctas, es decir se preocupó y ocupó en la otra mitad de la entrevista, de desmentir todo ese tipo de rumores, incluso hablando del caso de un Comisario en particular.

Bueno, ese es el nivel de discusión y el interés que altos funcionarios políticos Provinciales, como es el caso de esta Legisladora, del Ministro de Seguridad Provincial, o del Jefe de Policía Provincial, le dan a estas cuestiones de “INSEGURIDAD”, esa es la visión que tienen desde “Juntos Somos Río Negro” A NIVEL PROVINCIAL, el mismo partido político desde el que Alberto Weretilneck gobernó la Provincia en estos últimos años.

También lo escuché decir a este señor en la radio, o sea al familiar de las dos víctimas del último delito grave ocurrido en Las Grutas el último fin de semana, le escuché decir que él no culpa a los policías, “PORQUE LOS MUCHACHOS HACEN LO QUE PUEDEN, CON LOS POCOS MEDIOS QUE TIENEN (“SIC”).

Por esto mismo me decidí a escribir esta carta, lo hago porque pienso que todavía estamos a tiempo de evitar males mayores. Porque en lo atinente al Balneario Las Grutas, es MUCHISIMO lo que se podría hacer en materia de “Seguridad”, y el actual Ministro de Seguridad y el actual Jefe de Policía muy poco hacen.

Yo me pregunto: ¿Tienen una planificación de “Seguridad Ciudadana” elaborada en el Ministerio?. ¿La tiene el Jefe de Policía Provincial?. Porque a juzgar por las cosas que pasan, van corriendo detrás de los problemas, improvisando, atento a las decisiones que van tomando siempre después que suceden hechos graves.

¿Y que tienen que esperar los Grutenses?. ¿Qué suceda una fatalidad, para que desde el Ministerio de Seguridad y desde la Jefatura de Policía, empiecen a reforzar la PREVENCION POLICIAL en la Villa?.

Por todo esto escribo, estoy convencido que el Ministro y el Jefe de Policía están jugando con la suerte ajena, porque en relación a este hecho ilícito puntual de Las Grutas, según pude leer ayer en la prensa, se logró la detención de una persona involucrada en semejante hecho, a la cual hoy se le estarían formulando cargos, y se estaría tras otras dos personas, que estarían identificadas.

Estoy convencido que si eso ocurrió, fue por el trabajo responsable y profesional de la Fiscalía de San Antonio Oeste, de los policías de calle y Jefes de la Comisaría de Las Grutas, del personal de la Delegación Criminalística, de la Brigada de Investigaciones y de la Sección Canes.

Pero tengo que gritar para que toda la comunidad Grutense se entere, que aquel Ministro Pérez Esteban y el Jefe de Policía Provincial Daniel Jara, con el resultado positivo que tuvo esta investigación hasta aquí, se van a AUTOVANAGLORIAR, y ya se están sintiendo aliviados, PORQUE ESTA VEZ LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE ESTOS DOS FUNCIONARIOS, con lo cual van a pensar que esta situación ya es: “CASO CERRADO”, y entonces van a seguir haciendo oídos sordos a los reclamos de mayor seguridad, de mayor prevención, que surgen del clamor popular de Ustedes, Grutenses!

Pero es muy peligroso que Pérez Esteban y Daniel Jara quieran seguir haciendo oídos sordos a los reclamos de la comunidad, por el sólo hecho de confiarse ellos dos en el trabajo de investigación que realiza el personal policial, porque como ya se dijo, los policías acá en esta zona atlántica hacen lo que pueden, con los pocos elementos que tienen!

Justamente por lo que vengo AVISANDO, hoy quiero reflexionar con todos Uds, de por qué estamos como estamos, con la intención que las autoridades políticas acusen recibo, y en algún momento hagan lo que tienen que hacer, para tratar de cambiar estas realidades.

Quizás con este gobierno Provincial nuevo, a cargo de una MUJER, que seguramente posee otra sensibilidad humana, distinta a la del Gobernador anterior, y apenas salgamos de la crisis originada por el “Covid-19”, se puedan lograr algunas mejoras, en esta materia específica de la inseguridad, y sus consecuencias .

Por lo pronto, las buenas ideas que hace tanto tiempo vengo pregonando sin éxito, las van a poder encontrar acá hoy.

Quizás desde la empatía y desde el entendimiento de que esta “Carta” no es en contra de la Gobernadora ACTUAL , sino EN BENEFICIO DE TODOS, tal vez la Sra. Gobernadora pueda asumir como propias estas ideas, e implementarlas en un futuro próximo!.

Aunque para que eso suceda y pueda tener éxitos con alguna de estas iniciativas, o con todas ellas, me voy a permitir sugerirle una vez más , que produzca un recambio de autoridades, que muchos Rionegrinos venimos exigiendo desde su llegada a la Gobernación.

Porque para que estas ideas prosperen, la Sra Gobernadora va a tener que nombrar a un nuevo Ministro de Seguridad, y a un nuevo Jefe de Policía Provincial, que estén a la altura de las circunstancias, que sean proactivos, que posean una personalidad HUMILDE, que no sean soberbios, que tengan ganas de ser realmente servidores públicos, al servicio de la comunidad, y que tengan ganas de trabajar, aportando energía renovada e ideas SUPERADORAS!.

Lo que pretendo hoy acá, es llevarles a todos mucha INFORMACION, porque estoy convencido que ALGUIEN LOS TIENE QUE DESPABILAR, para que desde la propia comunidad puedan reclamar lo justo, pero contando con INFORMACION , para que Ustedes puedan impedir que los vuelvan a engañar CON FALSAS PROMESAS, hay veces que alguien NO S tiene que despabilar, para que la situación empiece a cambiar de una vez por todas.

Arranco con esta primer afirmación : existe la falsa creencia de muchos conciudadanos, que “compran” el discurso fácil de algunos políticos, que generalmente son de ideología neoliberal, cuando estos políticos le gritan a quien quiera escuchar, sobre todo si están transitando una campaña proselitista pre electoral, que todo podría solucionarse “militarizando” la calle, por decirlo de forma metafórica, lo que dicho de otra manera, sería: “hay que aplicar mano dura con los delincuentes”, “dos o tres palos y a la bolsa”, “hay que llenar de policías y de controles policiales en la vía pública”, “hay que construir más cárceles, y llenarlas de delincuentes”, “cómo puede ser que antes cuando estaban los militares en el gobierno todos vivíamos más tranquilos, hay que volver a esa época!”; “ hay que extirpar los órganos enfermos que tiene nuestra sociedad ”, y frases parecidas a esta última, en referencia a los delincuentes, porque estos políticos oportunistas, que son “gorritos de lana” que lo único que hacen es tratar de calentarle la cabeza a la gente , con apreciaciones falsas, son muy afectos a utilizar frases de ese tipo, que incluyen siempre metáforas con menciones relativas a la biología y la disección del organismo humano, por decirlo de algún modo. (“Tenemos que extirpar los órganos enfermos de la sociedad”, y frases similares que ellos utilizan).

Yo quiero hablar acá con la verdad . No para “LA TRIBUNA”!!. Y la verdad es que los problemas de inseguridad no se van a solucionar mágicamente o como por arte de magia, implementando recetas que solamente promuevan “EL POLICIAMIENTO DE LA SEGURIDAD”, o dicho de otro modo, la “militarización de las calles”. Primero y principal, porque en un sistema democrático como el que tenemos, y que tanto nos costó como sociedad conseguir y mantener , resulta inviable, excesivo E ILEGAL recurrir a ese tipo de recetas.

Ese resulta ser uno de los extremos ideológicos de pensamiento, de quienes están convencidos de que el problema de la “INSEGURIDAD” se resuelven con “MANO DURA”, con “Militarización de las Calles”, son los mismos que piensan que podría traer grandes beneficios reinstalar la “Pena de Muerte”, etc.

El otro extremo de la misma cuestión, es la situación real actual, de Las Grutas, el Puerto y San Antonio Oeste, por ejemplo. No creo que exista otro lugar más alejado del extremo de pensamiento “DURO” de la “Militarización de las Calles” ó del “Policiamiento de la Seguridad”. Porque en Las Grutas, Puerto del Este y San Antonio Oeste, la “Policía” trabaja con una cantidad realmente mínima de personal policial, y encima prácticamente trabajan sin medios de movilidad adecuados, sin recursos logísticos.

Donde los organismos Judiciales locales, tienen una estructura muy chica y realmente pocos recursos para llevar adelante las investigaciones.

Una Subcomisaría del Puerto del Este, que hace más de dos meses está sin patrullero. Una Delegación Criminalística de San Antonio Oeste, que hace años están sin vehículo propio. Las demás dependencias policiales, con vehículos en muy regular estado de uso y conservación, dada la antigüedad y el uso intensivo que poseen, y donde las Comisarías y Unidades Especiales cuentan con muy pocos policías por guardia , que son los que hacen la “Prevención” caminando por la calle.

Este es el panorama desolador del otro extremo de la misma situación, lo más alejado que se puede estar de la “Militarización de las Calles”, donde directamente casi no se ven policías patrullando por la vía pública, dada la falta del recurso humano que se evidencia, hablando solamente de una de las Instituciones Públicas involucradas de manera directa, con la cuestión de la “Seguridad Ciudadana”, en este caso puntual me refiero a “La Institución Policial Rionegrina”.

En la Comisaría de Las Grutas, según dijo el Jefe de Regional que puso la cara el Lunes pasado, para recibir los cachetazos de la comunidad enojada, hoy trabajan 60 policías. Y entonces la gente le preguntaba adónde estaban, porque en la calle no se los veía.

Seguramente ese Jefe de Regional, o el Jefe de Zona Regional Atlántica, o el Comisario Jefe de la Unidad 29° Las Grutas, nunca van a poder contar la verdad absoluta, cosa que en su momento me pasó cuando estuve “En Actividad”, porque por un lado no es conveniente hablar de “números” concretos en una reunión pública, para no “avivar” a los delincuentes, y por otro lado es muy contraproducente para el propio Jefe Regional de Turno, Jefe de Zona Atlántica o Comisario de Turno, reconocer las propias debilidades Institucionales ante la comunidad y frente a los medios de prensa, cosa que le puede generar alguna sanción disciplinaria interna o algún traslado, es decir que en tal caso que se “EXCEDA” en sus dichos, queda expuesto al riesgo que después directamente desde la Jefatura de Policía a los pocos días, lo “vuelen” dándole un nuevo destino, por haberse excedido en sus comentarios.

Cosa que nadie en lo personal como Jefe Policial quiere que le pase, porque atrás del “Jefe” trasladado, en épocas “inconvenientes” del año, hay una familia que debe mudarse, hay que conseguir bancos para los chicos en colegios de la nueva ciudad de destino, ese “Jefe” tiene que afrontar gastos que emergen del propio traslado, amén de sumar una sanción en su Legajo Personal, por haberse “excedido” en sus dichos o expresiones ante la comunidad y la prensa, lo que a la postre le puede generar inconvenientes a futuro, cuando le toque estar ante la posibilidad de un ascenso, o de alcanzar el ascenso al grado inmediato superior, etc etc.

Pero bueno, yo ya estoy en “Situación de Retiro” desde fines del 2016, y muy a riesgo que igual el Jefe de Policía Provincial me pueda iniciar OTRO SUMARIO ADMINISTRATIVO, que últimamente los vengo coleccionando por disposición suya , en una suerte de persecución disciplinaria y administrativa de la que vengo siendo objeto, de parte del Comisario General Daniel Jara, con lo cual intenta disciplinarme y ponerme un bozal “administrativo”, acá hoy les voy a explicar IGUAL el detalle de esos números dados por el Jefe de Regional, el Lunes pasado, suponiendo que sea “REAL” que en la Comisaría de Las Grutas trabajen 60 policías, como él dijo. Obviamente vamos a creerle y confiar en su afirmación.

Como todos deben suponer, en toda la geografía provincial la policía trabaja en la calle, por turnos, generalmente son tres guardias distintas que se van rotando todo el tiempo a lo largo de todo el mes. Tratándose de un servicio esencial, es la única forma de mantener el servicio policial, las 24 horas del día los 365 días del año.

Es decir que ya no se puede hablar de “SESENTA POLICIAS EN LA CALLE”, a la misma vez, cosa que sería inexacta, porque hay que dividir esa cantidad en tres guardias distintas, que se van rotando.

Además notarán Ustedes con acierto, que el Jefe de Regional en ningún momento habló de “SESENTA POLICIAS EN LA CALLE ”, sólo dijo que en la Comisaría Las Grutas trabajan 60 policías. Y dicho así es medio engañoso ese número. ¿No les parece?.

¿Y por qué es engañoso?. Porque a ese número de 60 policías , EN CUALQUIER COMISARIA igual que en cualquier otro organismo, hay que “DESCONTAR” 5 empleados que durante cada mes, se van tomando vacaciones (Licencia Anual Ordinaria), más o menos es lo que sucede a lo largo de los 12 meses del año, cosa que le corresponde a cualquier trabajador. Entonces ya no podríamos seguir hablando de “60 policías”, sino de “ 55 policías ”. A ese número hay que “descontarle” por decirlo así, a tres (03) policías que uno por cada guardia trabaja en un puesto policial, como puede ser un puesto en la “Terminal de Omnibus”, ya que ese lugar asignado, esa oficina asignada a la policía y las cosas que tiene adentro, hay que cuidarlas, lo mismo que a la terminal de ómnibus, y otros seis (06) policías que –dos por cada guardia-, estén cubriendo dos distintos puestos fijos permanentes, frente a dos domicilios distintos, por denuncias de “violencia familiar” Ley Provincial N°3040. Es decir, sería erróneo seguir hablando de “55 policías en la calle”, ya tenemos que disminuir ese número a cuánto?. A 46 policías .

Ahora bien, de esos 46 policías , “NORMALMENTE” hay que descontar, en promedio, otros CUATRO (04) policías que estén faltando al trabajo, por distintas enfermedades o dolencias, relacionadas o no con el servicio policial. En algunos casos faltan 2 o 3 días al trabajo y se reintegran, a su vez nuevos policías pasan “Parte de Enfermo”, me refiero a que, como en cualquier ámbito laboral, siempre hay algunos que padecen enfermedades momentáneas, en otros casos son enfermedades de tratamiento prologado, por problemas en su salud sea que pueda estar relacionado con el servicio o no, algunos inasisten por haber sido golpeados o lesionados en algún procedimiento, o se lesionaron trabajando, con cobertura de la “Art”, etc. Así pues, ya no podríamos seguir hablando de 46 policías “EN LA CALLE”, sino que el número baja a 42 policías .

A ese número de policías, sáquenle otros nueve policías (09), -que corresponden a tres policías por cada guardia, que tampoco salen a trabajar a la calle en la prevención pública-, ya que uno de ellos que es Agente o Suboficial, debe permanecer adentro de la comisaría como “Encargado de la oficina de Guardia”, que es la primer oficina que existe al ingresar a cualquier Comisaría, y debe estar allí todo el tiempo recibiendo, atendiendo y derivando a las distintas personas, que se acercan hasta la Comisaría a realizar consultas o trámites, es el policía que atiende los llamados de teléfono que ingresan, etc; el segundo de ellos es otro policía (Agente o Suboficial), que está de “Cuartelero”, también tiene que permanecer todo el tiempo dentro del edificio policial, siendo quien debe velar por la seguridad de los detenidos en el sector de calabozos. Y en esta parte de la descripción detallada que estoy haciendo, el tercer policía de este grupo, que en cada guardia permanece adentro del edificio policial (no sale prácticamente a la calle), es el “Oficial de Servicio”, el cual es un “OFICIAL” (personal “Superior” dentro de la “Fuerza”), que pasa sus horas de trabajo sentado frente a la computadora, recibiendo denuncias penales al público, y otro tipo de trámites también, y trabajando en los papeles es decir las distintas investigaciones o Causas Judiciales que tiene bajo su responsabilidad, que son las que se le vienen acumulando desde “Guardias” anteriores. Así las cosas, ya no tenemos que seguir hablando de 42 policías “EN LA CALLE”. Eso sería incorrecto. A partir de este último dato, sería más correcto hablar de 33 policías trabajando “EN LA CALLE”.

Y eso tampoco reflejaría la REALIDAD, porque de los 60 policías a los que originalmente hacía referencia el Jefe de la Regional, con que supuestamente cuenta hoy la Comisaría de Las Grutas, y en definitiva de estos 33 policías que van quedando en esta “CUENTA REGRESIVA” que les vengo sacando, también hay que descontar habitualmente cada año, a UN policía como mínimo, que ya está con uso de unas licencias especiales previstas en la reglamentación, ya habiendo realizado sus trámites para pasar a “Situación de Retiro Voluntario”. También hay que “descontar” de aquel número mencionado, al Comisario “Jefe Titular de la Unidad”, al Subcomisario que es el 2° Jefe de Unidad, al Subcomisario que es 3° Jefe de Unidad, y supongamos a mínimamente DOS oficiales más, que internamente tienen a cargo trabajar la papelería interna de sumarios administrativos, sanciones disciplinarias, elaborar por escrito planes operacionales, armar estadísticas, llevar al día distintos registros que deben realizarse todo el tiempo en cuadernos, contestar oficios judiciales, etc etc.

Todos estos últimos nombrados, tampoco forman parte de “los policías que trabajan afectados a la calle en el servicio de prevención”. Entonces tampoco ya podemos hablar de 33 policías “trabajando en la calle”, ese número desciende drásticamente a 27 policías .

Ahora bien, resulta que en cualquier Comisaría, NO TODOS LOS POLICIAS SON “DE SEGURIDAD”, es decir que no todos son policías que porten “Uniforme Policial y arma reglamentaria provista”, pero igualmente forman parte de los “60 policías” originalmente mencionados por el Jefe de Regional.

Acá tengo que explicar, para quien no conozca estas cuestiones internas, que también existe dentro de la “Fuerza Policial”, lo que se denomina “Personal Civil”, que son los que pertenecen al escalafón de “Maestranza” y “Oficinistas Administrativos”.

Supongamos y sólo es una suposición, que dentro de los “60 policías” referidos, tengan un mínimo de cinco (05) empleados de “Maestranza” y “Oficinistas Administrativos”. En este caso, ya no les quedan 27 policías de seguridad trabajando en la calle, sino que el número se les reduce a 22 policías “trabajando en la calle” .

Lo cual también representaría una falsedad, porque la verdad es que esos 22 policías uniformados, están divididos o distribuidos en tres guardias distintas, es decir que transitando en la calle, en cada momento en particular, tendríamos a 7 policías por guardia, o quizás menos dependiendo de las circunstancias laborales diarias o semanales normales, habituales en cualquier tipo de trabajo.

Haciendo un análisis todavía más finito, podríamos arrancar descontando de esos 7 uniformados, a 4 policías, que son los que andan en pareja, arriba de dos patrulleros. Con lo cual en cada guardia, quedan 3 o policías “PARA PATEAR LA CALLE”, como se dice en la “jerga policial”. Sólo dos parejas de policías, para recorrer caminando UNA AMPLISIMA EXTENSION TERRITORIAL!!!.

Y en el caso puntual de San Antonio Oeste, el Puerto del Este y Las Grutas, a este análisis general que acabo de hacer con respecto a cualquier Comisaría que tenga una “Fuerza Efectiva” de 60 policías, hay que restar y considerarse, a los policías pertenecientes también a Las Grutas, que deben estar hoy afectados a cubrir colaborando en el puesto de “Acceso Norte” a Las Grutas y San Antonio Oeste.

Por eso yo siempre digo y analizo también que hay que ser muy cuidadosos, a la hora de evaluar la apertura de nuevos “Destacamentos Policiales”, lo cual siempre sería bienvenido, si no fuera por la espantosa falta de recurso humano, que se reproduce en las Comisarías y otras dependencias policiales especiales menores, del Puerto del Este, San Antonio Oeste y Las Grutas.

Porque todos deberían preguntarse también, después de leer esta “Carta de Lectores”, y ante la posibilidad de inaugurar a futuro nuevos Destacamentos: ¿De dónde van a sacar policías para que trabajen en esos Destacamentos nuevos?. Tanto para que estén permanentes adentro del o los nuevos edificios policiales, que hay que cuidarlos y cuidar los bienes que contengan, como para que puedan salir a la calle, hay que designarles o nombrarles Jefes o “Encargados”, etc.

¿De dónde van a sacar más policías?. Si les estoy explicando que es evidente que acá en la zona NO HAY, la cantidad actual es totalmente INSUFICIENTE. Y ya están todos sabiendo que es imposible que se trasladen policías de otras ciudades, para que vayan a reforzar a Las Grutas en temporada baja, menos incluso por causa de la pandemia del “Covid-19” y los trabajos de control policial, que en todas las ciudades hay que realizar relativos a la cuarentena. Si antes, en situación de normalidad, no hubo voluntad política de los responsables de gestionar la “Seguridad” A NIVEL PROVINCIAL, de reforzar considerablemente la dotación de policías en nuestros tres cascos urbanos: ¿qué les podría hacer pensar a Ustedes que en esta situación de crisis sanitaria, ahora sí van a mandar refuerzos?. Incluso y de hecho, las máximas autoridades Políticas de la “Seguridad”, ya están “avisando” que va a resultar muy difícil en este contexto, poder enviar esfuerzo, poder trasladar policías desde otros lugares, a nuestra localidad para sus 3 centros urbanos.

Esta posibilidad de inaugurar nuevos Destacamentos (por ejemplo en el barrio “Peumayén” de Las Grutas, en el barrio “Michelli” y nuevo “Sisvial” de San Antonio Oeste), son muy buenas iniciativas del nuevo Intendente Municipal , que está escuchando los reclamos vecinales, y la verdad que son ideas que yo realmente aplaudo, en el marco de la “Emergencia en Seguridad” declarada mediante Ordenanza por el Concejo Deliberante Local; sólo sostengo que con la cantidad de policías mínima existente al día de HOY, con la que se trabaja actualmente en los tres cascos urbanos de la ciudad, en el mediano plazo será inviable inaugurar nuevos edificios policiales.

Aunque sobre esta cuestión, también en esta “Carta” voy a estar dando y reiterando una posible solución “DE FONDO”, para el mediano plazo, ante la tremenda falta de personal policial en nuestra ciudad, relativa a la habilitación para el año próximo, de una “Escuela de Aspirantes a Agentes de Policía de Seguridad General”, que bien podría funcionar en el edificio del ex albergue policial de la ex Cooperadora Policial de calle “Tarruella” N°124 de Las Grutas, que hoy está ocupado de manera irregular por un particular, y donde el Jefe de Policía Provincial abandonó a su suerte a dicho edificio, sin realizar los trámites correspondientes, como era su obligación, para poner esa propiedad a nombre de la “Policía de Río Negro”.

Quiero comentar que esta idea de una posible nueva “Escuela de Policía” Local, para que funcione en Las Grutas, junto con tantas otras ideas, las presenté por escrito cuando fui “Jefe de Zona regional Atlántica” en San Antonio Oeste, hasta fines de 2014, pero todas esas ideas cayeron en saco roto.

LES ASEGURO! Que lo mismo les debe estar sucediendo a los actuales “Altos Jefes Policiales”, de Las Grutas, Jefe Zonal de San Antonio Oeste. Les puedo asegurar que todos ellos HOY deben estar pidiendo HACE MESES, que el Jefe de Policía Provincial refuerce la dotación del personal Policial en Las Grutas, y en el resto de las Unidades Policiales Locales, al igual que hicimos todos los que estuvimos anteriormente como Jefes en esta región Sanantoniense. El problema es que desde el Ministerio de Seguridad y desde la Jefatura de Policía Provincial, HACEN OIDOS SORDOS!! Ergo: “LAS SOLUCIONES NUNCA LLEGAN”!!.

Entonces si realmente llega a ser cierto aquello de que el próximo Lunes va a aparecer por una vez a poner la cara el Ministro de Seguridad Gastón Pérez Esteban, como es que dicen que SUPUESTAMENTE va a ir a Las Grutas el próximo LUNES, los estoy poniendo sobre aviso A LOS GRUTENSES, que Pérez Esteban los va a venir a versear a todos , como hacen siempre el Ministro y el Jefe de Policía Provincial, porque ese es su “Modus Operandi”, los van a tratar de ENGAÑAR una vez más con FALSAS promesas , y después se van a volver a Viedma ellos muy satisfechos, convencidos de ser poseedores de una “SUPERIOR” manera de administrar otra crisis más, PARA ELLOS PASAJERA , porque créanme que el Ministro éste, nunca se va a poder poner en los zapatos de los Grutentes, ni en los zapatos de ningún Rionegrino.

Como sería de ilusos, pedirle un poco de humildad y empatía, al actual Jefe de Policía Provincial, Comisario General Daniel Jara, ya que en su condición de Funcionario carece totalmente de ambas cualidades, es todo lo opuesto, se trata de un Funcionario agrandado dueño de un ego que no le entra en el cuerpo, y totalmente soberbio en su forma de manejarse, en sus actitudes, en su forma de hablar. Por el contrario, ambos son dos Funcionarios Públicos SOBERBIOS y EGOCENTRISTAS, en el cumplimiento del rol que ocupan.

Volviendo al análisis original, existen muchas herramientas que la Sra Gobernadora va a poder implementar en Las Grutas San Antonio Oeste y el Puerto del Este, a futuro, como así también en el resto de la Provincia, cuando la crisis del “Covid-19” le dé un poco de respiro, y todo ello sin necesidad de que tenga que recurrir al “Policiamiento de la Seguridad”. Obvio que muchas de esas herramientas no son de cumplimiento inmediato, lamentablemente, en su mayoría se trata de acciones que traerán beneficios a mediano plazo, es decir “PARA EL AÑO QUE VIENE”, mínimamente, otras quedarán para principios del 2022, pero la buena noticia, es que también les voy a proponer ACA MISMO, unas cuantas ideas también muy concretas, que podrían ayudar INSTANTANEAMENTE, a REFORZAR la prevención policial en la calle, en la Villa Balnearia .

Aunque tengo que ponerlos sobre aviso, en que para que la Sra. Arabella pueda lograr éxitos en todo ello, como ya dije anteriormente, le convendría cambiar a los dos Funcionarios que recién acabo de mencionar, en salvaguarda de una mejor y mucho más productiva gestión suya como Gobernadora Provincial.

Y digo que sin tener que recurrir a la “Militarización de las Calles”, que es uno de los extremos indeseados, es menester abandonar este extremo opuesto, que es el actual en el que nos encontramos, donde se cuenta con muy pocos policías para trabajar en la calle, y encima con muy pocos medios o recursos para que puedan cumplir eficientemente su tarea , y con una estructura de los organismos judiciales LOCALES, muy acotada, que también tienen poca capacidad de respuesta, escaso personal, escasos recursos, etc.

Para colmo de males, les cuento que Ustedes conviven con POLICIAS que en el caso de Río Negro, padecen del hecho de tener SALARIOS muy bajos, que de estas cosas también hay que hablar, porque todo influye y todo tiene que ver con todo, si queremos hablar seriamente de soluciones a mediano plazo!

Fíjense Ustedes que los policías de seguridad en las jerarquías iniciales, tienen un sueldo inicial de $32.500, otros que ya llevan 10 ó 12 años de servicio y graduación mayor, podrán llegar hoy a los $40.000 por mes. A pesar que son los esclavos de esta nueva modernidad, ya que trabajan 260 horas por mes, en horarios rotativos, pero cobran lo mismo que un empleado público administrativo, o un empleado de comercio, que ellos a diferencia de los policías, trabajan sólo 160 horas por mes, con horarios fijos, etc.

Ni hablar los empleados administrativos o de Maestranza dentro de la Policía, que hoy tienen un sueldo mínimo de $25.000, ó como los abogados policiales, médicos policiales, y otros profesionales, que escasamente superan los $35.000.

Entonces, yo creo que de estas cosas también hay que hablar, Ustedes no saben lo que cuesta conseguir “Profesionales” que tengan interés en ingresar a la Repartición Policial a trabajar, justamente por los MAGROS salarios que el Estado les ofrece.

Nótese que con los sueldos actuales, más del 70% de los policías rionegrinos, viven con sus familias por debajo de la línea de pobreza, teniendo en cuenta que el INDEC publicó que para el mes de Mayo/2020, cualquier familia “Tipo” debía sumar ingresos por $42.080, para no ser considerada “Pobre”.

Y si los policías “En Actividad” tienen los sueldos POR EL PISO –sin dudas hoy son la “mano de obra” más barata, entre todos los organismos públicos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial-, imagínense cómo es que están de mal, los sueldos de los policías “Retirados” y el de las viudas “Pensionadas”, ya que estos haberes mensuales del sector “PASIVO”, depende de lo que estén cobrando los “ACTIVOS”, y esa es la razón por la cual los del sector “PASIVO” estamos llevando a cabo una muy digna lucha POR LA DIGNIDAD DEL SALARIO del “Sector Pasivo Policial”.

En concreto, quiero compartir con la comunidad, que existen otras herramientas a utilizar, que no pasan sólo por lo estrictamente “Policial”, y que sí tienen que ver, por ejemplo, con actualización legislativa, tienen que ver con que el gobierno provincial se ponga a pensar, en cómo mejorar la prestación del servicio de prevención policial, cómo mejorar el servicio del Poder Judicial, y qué otras alternativas incluso de tipo tecnológico existen, o podrían ser viables, para tratar de colaborar en toda esta situación de inseguridad que no es nueva, sino más bien de muy vieja data, y que no se trata de una sensación de algunos, sino que se trata de una problemática compleja, pero muy real y concreta .

Dejar de hablar de “SENSACION DE INSEGURIDAD”, y que los sucesivos gobiernos Provinciales dejaran de “ESCUDARSE” detrás de los fríos números de estadísticas, que generalmente tienen grandes “vacíos” y omisiones ocultas, que permiten su manipulación desde lo discursivo, sería un primer paso gubernamental , de reconocimiento honesto de las diversas realidades, un sinceramiento desde lo discursivo y desde el pensamiento político provincial .

Con el Ministro de Seguridad Provincial y con el Jefe de Policía Provincial que tenemos, eso no se va a conseguir nunca. Ellos dos a diario le arman a nuestra Gobernadora, “EL DIARIO DE IRIGOYEN”, y pedirles a ambos un reconocimiento honesto de las diversas realidades, sería como pedirle peras al olmo!.

Las soluciones, para este problema complejo del DELITO y la “Inseguridad”, y debido a esa misma característica de complejidad que posee, deben ser interdisciplinarias y multisectoriales, con planificación estratégica, y gestión asociada, con participación comunitaria, con intervención del Estado en sus tres niveles (Nacional, Provincial y Municipal).

Pero lo que no tenemos que hacer, es circunscribir el problema de inseguridad, exclusivamente a la cuestión de la producción de delitos, ó circunscribir al problema de la “inseguridad” a una cuestión exclusivamente “POLICIAL”, y muy por el contrario, como comunidad organizada debemos ampliar nuestras miradas, todos debemos entender que la falta de trabajo, la falta de salud, la falta de educación, la falta de un pedazo de tierra propia, para proyectar una vida en familia, la falta de acceso a los servicios públicos básicos y esenciales, también producen inseguridades sociales, que forman parte de la situación de inseguridad general.

Y ojo que no estoy diciendo en absoluto, que la situación de vulnerabilidad social o la falta de acceso a las necesidades básicas, tenga que ver directamente con el incremento de la aparición de delincuentes, o de la producción de delitos, porque eso es otra de las tantas falsedades que tan livianamente se dicen. Si algo tenemos que tener muy en claro, es que no por ser pobre alguien va a estar determinado a ser delincuente, hacer esa relación lineal entre pobreza y delincuencia, es de una miserabilidad y una mirada corta extraordinaria, no hay ningún pensamiento que como éste se encuentre tan alejado de la realidad.

Pero justo es reconocer que alguna de las causas del delito contra la propiedad, habría que buscarlas en la desigualdad social extrema, en la brecha social existente en determinados ámbitos urbanos, aceleradamente desagregados y deteriorados, tal como se sostiene en el libro: “ Herramientas para la reflexión sobre la seguridad ciudadana y democrática ”, al decir que: “Las causas del delito común, no hay que buscarlas en la pobreza, sino en la polarización o verticalización del sistema social, en el deterioro desigual, como consecuencia del impacto negativo en determinados sectores de la sociedad, de las políticas neoliberales aplicadas, que trajeron un desfasaje o desajuste económico abrupto, en el marco de esos determinados cambios acelerados”. En otras palabras: “el deterioro económico social no deriva directa e inmediatamente, en violencia delictiva, sino a través de complejos procesos de degradación, de las formas de organización económica y social, que incluyen aspectos individuales y familiares, y también institucionales y políticos. Es la resultante de la nefasta combinación, de la destrucción de la organización social y política. Tanto una como otra tienen en su base, la destrucción económica y social” (Ciafardini, 2007: 46).

Entonces, no es la pobreza en sí lo que está relacionado con el delito en forma directa, sino el desajuste económico abrupto de un estrato social, o grupo, respecto a otro u otros que ocupan espacios adyacentes, la fragmentación social y el desorden social, el deterioro de los consensos comunitarios, que regulaban la vida de relación en la comunidad. La fragmentación es ni más ni menos, que la desarticulación del tejido social, todo lo cual contribuye a crear determinadas condiciones, para reproducir determinados conflictos sociales.

Y por supuesto que las causas del delito, hay que buscarlas también en la conformación de mercados ilegales, en las estructuras de oportunidades que generan estos mercados (tráfico, comercialización y consumo de drogas legales e ilegales en todas partes, el robo y venta de autopartes en “desarmaderos” de las grandes urbes, etc).

Creo firmemente que con relación al delito y sus causas, la cuestión social a definir, desde el Estado Provincial, e incluso desde la “Justicia”, desde la “Policía” y desde la propia comunidad, es que la solución de fondo no pasa solamente ó únicamente, con buscar distintas formas de represión del delito, lo cual de por sí es importante, pero tenemos que tratar de pensar más allá también, ya que no se trata sólo de ordenar y reprimir, sino también de gestionar las conflictividades sociales. Lo que no significa en lo absoluto, proponer una política permisiva respecto de la criminalidad .

Por eso mismo digo que ojala algunas personas, dejen de estigmatizar a determinadas barriadas humildes o sectores socialmente vulnerables, eso se trata de otro error muy común en los que muchas personas caen.

Lo que estoy tratando de decir, es que en un país con desigualdades sociales tan marcadas como el nuestro, cosa que en todos lados se puede observar, pero que en lugares turísticos como Bariloche y Las Grutas, se visualiza con gran nitidez, es mayor el nivel de conflictividades sociales, y no lo digo yo, no se trata de una ocurrencia mía, ya que sobre esto hay profusa bibliografía de sociólogos, politólogos, filósofos, psicólogos sociales, etc, que han escrito tanto sobre estas cuestiones, que la verdad en honor a la brevedad, los invito a buscar por cualquier medio y leer, autores desde los más antiguos como por ejemplo Eduardo Bustelo, Carlos Matus, y tantos otros nuevos autores que desde la época de aquellos hasta la actualidad vinieron surgiendo, quizás podría servir de mucho recurrir a autores de nuestra nueva modernidad, pero que en lo sustancial siempre se nutren de aquellos, sumando nuevas metodologías de estudio y por supuesto la comprensión de las nuevas realidades sociales.

Estoy convencido que en nuestro caso, el gobierno Provincial y también los distintos gobiernos Municipales, bien podrían adoptar diversas herramientas, algunas nuevas, otras que ya existen pero que cayeron en desuso, que le permitirían vivir a las distintas comunidades, dentro de parámetros de seguridad “más seguros”, valga la redundancia o el juego de palabras.

Muchas de esas herramientas, de hecho la mayoría de ellas, no necesariamente tienen que ver con medidas “policiales” o medidas “represivas”, o con “el policiamiento de la seguridad”, sólo es cuestión de ponerse a pensar.

Como todos podrán observar, para la planificación de políticas públicas existen reales complejidades, pero de arranque y para concluir todo lo antedicho, lo que tenemos que erradicar es la idea simplista de pensar, que los problemas de inseguridad se van a resolver con que los gobiernos nos carguen las calles de policías y de armas.

Aunque en el caso puntual de Las Grutas, la situación evidencia que estamos exactamente en el extremo opuesto, en una situación adonde prácticamente no hay policías en las calles , tampoco el gobierno provincial ANTERIOR ha recurrido a otras alternativas de prevención, y resulta evidente que eso es una de las primeras realidades que tenemos que modificar, sin que necesariamente estemos cayendo por ello en el pensamiento del “Policiamiento de la Seguridad” como solución mágica, dado que como ya vengo explicando, la solución pasa por el hecho que desde el gobierno Provincial se pongan a pensar, por fin, en políticas públicas de seguridad, que nos contengan a toda la comunidad, pero a través de una batería de medidas multidisciplinarias.

No voy a extenderme explicando aquí, los distintos modelos de “Seguridad” a los que se pueden recurrir, dentro de lo que muy bien está definido y explicado por diversos autores, como “ La Nueva Prevención ”, porque para eso están el Ministro de Seguridad Provincial y el Jefe de Policía Provincial no creen?. Para eso es que los dos cobran suculentos sueldos a partir del cargo que ocupan, y son ellos los que deberían empezar a investigar un poco sobre todas estas cuestiones, e implementarlas, YA QUE PARA ESO LES PAGAN !!.

Aunque vamos por muy mal camino, si analizamos o tenemos en cuenta que en los últimos años de su gobierno, Weretilneck por ejemplo abandonó la atención y el apoyo financiero, para muchísimos “Concejos Locales de Seguridad Ciudadana”, sin ir más lejos acá en San Antonio Oeste y Las Grutas, hace rato que no reciben fondos provinciales para funcionar .

Yo creo que POR AHORA, sólo nos queda mantener la esperanza, y confiar en que la nueva Gobernadora, en el mediano plazo, apenas tenga un poco de respiro y maniobrabilidad financiera, una vez pasada la crisis del “Covid-19” y una vez acomodado y reestructurado el descalabro de deudas en dólares que le dejó como regalito “EL ALBERTO”, pueda ella empezar a enderezar este barco Rionegrino, en el que todos estamos adentro un poco a la deriva, y que pueda por fin empezar ella a llevarnos a buen puerto!!.

Ahora paso a lo concreto, voy a ENUMERAR acciones, separándolas en “LAS INMEDIATAS”, y en “LAS DE MEDIANO PLAZO”, que debería o bien podría implementar el gobierno provincial, en Las Grutas, y que algunas propuestas serán de utilidad a nivel del resto de la Provincia, obviamente siempre y cuando la Sra Arabella pueda tomar a bien, y como un aporte positivo, todas estas consideraciones mías, y siempre y cuando se decida a cambiar de Ministro de Gobierno y de Jefe de Policía, dado que en caso de mantenerlos a Pérez Esteban y a Daniel Jara en tan altos cargos, ambos Funcionarios van a perjudicar y debilitar TOTALMENTE, su incipiente gestión al frente del Poder Ejecutivo Provincial.

I) ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTARSE EN LAS GRUTAS, PARA ACERCARLE ALGUNAS PRIMERAS SOLUCIONES A ESA COMUNIDAD, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD, DECLARADA RECIENTEMENTE MEDIANTE ORDENANZA, POR EL CONCEJO DELIBERANTE LOCAL :

1°) En el edificio de la Jefatura de Zona Atlántica de San Antonio Oeste, adonde trabaja el Comisario Inspector que es “Jefe Policial Zonal”, trabajan tres Suboficiale s que son del Agrupamiento Seguridad ( uniformados ), pero que tienen tareas administrativas, trabajan durante el día de Lunes a Sábado, dentro de una oficina, uno de ellos por ejemplo es chofer del Jefe de Zona.

Según esta propuesta inicial, que bien podría ser de aplicación inmediata, el Jefe de Policía Provincial debería trasladarlos a estos tres policías, asignándoles como un “PASE” y nuevo destino policial, que vayan a trabajar a la Comisaría de Las Grutas. Con esta primera medida, de un día para el otro se estarían sumando tres policías uniformados, a las recorridas prevencionales en las calles de Las Grutas.

Para que esa medida surta efecto, deberían obligar o darle la orden al Comisario de Las Grutas, para que al recibir en su Comisaría a estas tres personas, no les asigne funciones administrativas en oficinas, ni como chofer trabajando “de día” con funciones especiales (por ejemplo en el caso del Suboficial uniformado (de “Seguridad”) que hoy es chofer del “Jefe de Zona”, sino que los pasen directamente a las guardias de la Comisaría de Las Grutas, que vayan a trabajar y reforzar uno de ellos, para pasar a formar parte de cada una de las 3 guardias de esa Comisaría.

2°) Dentro de la propia Comisaría de Las Grutas, hay varios Suboficiales que son del Agrupamiento Seguridad (uniformados), pero que tienen tareas administrativas, trabajan durante el día de Lunes a Sábado, dentro de una oficina. La propuesta es similar a la del punto anterior. El Comisario de Las Grutas, debería distribuir a estos policías uniformados, que son Suboficiales que hoy cumplen tareas internas administrativas, dentro de las oficinas, debería pasarlos a cada una de las tres guardias, distribuirlos en esos lugares, para reforzar el servicio de prevención en la calle. Con esta disposición interna que depende de una simple orden interna del Comisario de Las Grutas, de un día para el otro, se sumarían más policías para que salgan a patrullar las calles, en cada una de las 3 guardias.

3°) En otras dependencias policiales (Comisaría 10°, Subcomisaría del Puerto del Este, Comisaría de la Familia), hay VARIOS Suboficiales que son del Agrupamiento Seguridad ( uniformados ), pero que tienen tareas administrativas, horarios “de día” para trabajar, están dentro de una oficina, pero tienen domicilio o sea viven en LAS GRUTAS .

Estará en cabeza del Comisario Inspector que es Jefe de Zona Atlántica ubicarlos/las, individualizarlos/las, y proponerle al Jefe de Policía, que a esos/esas policías “YA MISMO” les otorguen un “PASE”, para enviarlos a trabajar a la Comisaría de Las Grutas.

Si bien esto puede parecer que se estará desvistiendo a un santo para vestir a otro, para ello también voy a explicar en las estrategias a implementar “A MEDIANO PLAZO”, qué es lo que podría hacerse para que se pueda reponer, el año entrante, a los Suboficiales que les saquen a la Comisaría 10°, a la Comisaría de la Familia, a la Subcomisaría del Puerto, y a cualquier otra Unidad, que son esos policías a los que aquí me estoy refiriendo, que en realidad tienen casa, y residen en Las Grutas.

En este sentido, si las autoridades aceptan esta propuesta, pues bien, hay que ordenarle en igual sentido al Comisario de Las Grutas, que a los CINCO ó SEIS Suboficiales “de Seguridad” (“uniformados”) que le envíen de refuerzo, que tengan que ver con este punto N°3 que estoy desarrollando, que no les otorgue funciones especiales, de día, dentro de ninguna oficina, ni como chofer “diurno” a ninguno/a de ellos/ellas, sino que los pase directamente a engrosar cada una de las 3 guardias de prevención!!.

4°) Que el Jefe de Policía Provincial, le proponga al Ministerio de Seguridad, la selección y el INMEDIATO ingreso a la Institución ( dentro de los próximos dos meses ), de QUINCE jóvenes de cualquier sexo, radicados en los tres ejidos urbanos, como personal “Administrativo”, y lograr así que todos los policías uniformados de las distintas Dependencias Policiales, que son de “Seguridad” y portan arma reglamentaria, que en estos días sean sacados de alguna Comisaría o alguna otra Unidad Especial, y sean enviados a trabajar a la Comisaría de Las Grutas, puedan ser reemplazados dentro de muy poco tiempo por este nuevo personal “Administrativo”, cuya rápida selección e ingreso estoy proponiendo en este punto.

Porque más allá de la crisis económica actual, me parece que sumarle a la Provincia el sueldo de quince administrativos más para la Policía, que además tienen un haber mensual de alrededor de 23.000$ ó $25.000, no me parece que pueda resultar algo inviable, o algo que pueda hacer quebrar las finanzas públicas Provinciales!!.

5°) Que el Jefe de Policía Provincial, ordene el traslado a Las Grutas, asignándoles un “PASE” inmediato, a la cantidad de SEIS (06) policías “de Seguridad” (“uniformados”), de los que hoy pertenecen al Cuerpo de Bomberos de San Antonio Oeste, tratándose de jóvenes policías recientemente egresados, de un curso policial de “Aspirantes a Agentes de Seguridad con orientación en Bomberos”, que se recibieron con dicho escalafón, pero que son policías “de Seguridad”, que portan uniforme y arma reglamentaria provista, quienes lograron su egreso gracias al curso Policial, que el entonces Jefe de Cuerpo Bomberos Policial de San Antonio Oeste, con el apoyo de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste, logró realizar en la ciudad.

Reitero lo mismo que dije en los puntos anteriores, esto es que en caso que se lleve a cabo esta iniciativa, de disponerse EN FORMA INMEDIATA el “PASE” a 6 policías del Cuerpo Bomberos San Antonio Oeste, a la Comisaría de Las Grutas, hay que ordenarle en igual sentido al Comisario de Las Grutas, que a esos 6 policías “de Seguridad” (“uniformados”) que le envíen de refuerzo, que tengan que ver con este punto N°5 que estoy desarrollando, que no les otorgue funciones especiales, de día, ni dentro de ninguna oficina, ni como chofer “diurno” o con horarios especiales “de día” a ninguno de ellos, sino que los pase directamente a engrosar cada una de las 3 guardias de prevención!!.

Con respecto a los 6 policías “uniformados” que hoy, que estamos fuera de la “temporada de incendios” por decirlo de algún modo, “perdería” el Cuerpo Bomberos de San Antonio Oeste, en esta situación de “Emergencia en Seguridad”, podrían recuperarlos o lograr una solución de ese tipo el año que viene, de poner reponerlos, a través de la realización de un nuevo curso policial de “Aspirantes a Agentes de Seguridad General con orientación en Bomberos”, que a la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios Sanantoniense no le resultaría dificultoso organizar, ya que cuentan con la experiencia del primer curso de “Aspirantes a Agentes de Seguridad escalafón Bomberos”, que ya organizaron y realizaron en su momento.

Esto que propongo en este punto se podría disponer DE INMEDIATO, siempre y cuando desde la Asociación Bomberos Voluntarios tengan la suficiente empatía, de comprender que es necesario ayudar a la comunidad de LAS GRUTAS, de manera urgente, siempre que acepten que estamos en “temporada baja de incendios”, y siempre que pudieran coincidir en esto que digo, en cuanto a que hoy hay que darle prioridad a lo prioritario, y eso tiene que ver con todo lo que emerge de esta declaración de “Emergencia en Seguridad” local , así declarada por el Concejo Deliberante Sanantoniense, y los graves problemas de inseguridad, y otros tantos menos graves pero reiterados en el tiempo , que se están produciendo en la Villa Balnearia.

Tengo que mencionar, que desde siempre los distintos Jefes de Policía, se han visto un poco restringidos de disponer “Traslados” ó “Pases” a policías de los Cuerpos Bomberos, adonde funciones Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios, porque sus Comisiones Directivas son muy de cuidar su dotación de “Bomberos”, lo cual resulta muy lógico y atendible, entonces “EL ALBERTO” lo que no quería, es que cualquier Jefe de Policía dispusiera “Traslados” o “Pases” de policías “Bomberos”, y que después desde la Federación Rionegrina de Bomberos Voluntarios, o desde alguna Comisión Directiva de una Asociación en particular, le fueran a golpear la puerta o lo llamaran por teléfono, para presentarle quejas a él.

Por ese motivo es que desde siempre, estas cosas hay que “CONSENSUARLAS” con los Presidentes de las distintas Asociaciones de Bomberos Voluntarios Locales.

En este caso en particular, es de esperar que el Sr. Alejandro Railefe, que fue Presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste, quizás lo siga siendo, que también fue Concejal por “JSRN” en el Concejo Deliberante Local, que hoy es “Secretario de Gobierno” en la Intendencia Municipal, no va a andar poniendo reparos a la iniciativa que estoy proponiendo en este punto en particular.

Insisto en esto: sobre todo teniendo en cuenta que se trata de llevarle soluciones URGENTES y también de MEDIANO PLAZO a la comunidad Grutense, y teniéndose en cuenta que se intenta atender lo prioritario hoy, que es la inseguridad en Las Grutas, mientras que respecto del área “Bomberos”, hoy estamos en “temporada baja de incendios forestales”.

6°) Ya que Sierra Grande tiene su propia “Escuela de Aspirantes a Agentes de Policía de Seguridad General”, al igual que “Los Menucos”, y desde hace años ambas ciudades fueron incorporando MUCHO personal nuevo, que fueron egresando de sucesivas promociones de esas escuelas de formación policial, y así pudieron ir sumando muchos policías a sus diferentes Dependencias Policiales Serranas, y las propias de Los Menucos, sería muy oportuno, que el Jefe de Policía de la Provincia, excepcionalmente hoy mismo y basado en la “Emergencia de Seguridad” declarada mediante Ordenanza del Concejo Deliberante Local, en San Antonio Oeste, pudiera TRASLADAR EN ESTOS DIAS, en forma definitiva , a la cantidad de SEIS policías “uniformados”, desde Sierra Grande a la Comisaría de Las Grutas, y otros SEIS policías “uniformados”, desde Los Menucos hacia la Comisaría de Las Grutas.

Insisto en esto: obviamente en tal caso que ello llegara a producirse, hay que asegurar que el Comisario de Las Grutas, a esos doce nuevos policías, los pase directamente a las distintas tres Guardias de Prevención, para reforzar las recorridas policiales y los controles en la calle, y que a ninguno de ellos les asigne tareas internas, o especiales “de día” por fuera de las tres Guardias de Prevención.

7°) Que desde el Ministerio de Seguridad Provincial, pudieran contratar bajo esa modalidad (“Contrato”), a la cantidad de OCHO (08) Suboficiales que hoy estén con buena salud y en “Situación de Retiro Voluntario ”, domiciliados en Las Grutas o San Antonio Oeste, que desearan cumplir funciones de “Seguridad Interna”, para que trabajen DOS de ellos por cada uno de los tres turnos rotativos, dentro de la oficina que tiene asignada la Comisaría de Las Grutas, en la terminal de Ómnibus del balneario . Así, se utilizarían un total de seis de estos “Contratados”. El séptimo de este personal policial “en Situación de Retiro” de entre los que pudieran ser contratados, podría ser designado como “Encargado” de ese lugar, y el “Retirado” nro.8 que fuera “Contratado”, quedaría con tareas de día, y pasaría a integrar cualquiera de los tres turnos rotativos, cada vez que alguno de los dos “Retirados” que componen algunos de esos tres turnos rotativos en “La Terminal”, tuviera que tomar “Licencia”.

De esa manera, los policías “uniformados” que hoy estando “En Servicio Activo”, deben permanecer actualmente allí dentro cuidando ese lugar y a todo el edificio de la terminal, podrían sumarse a la prevención policial en la calle.

8°) Que desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, se proceda a la INMEDIATA adquisición de VEHICULOS PATRULLEROS “0 Km” (de preferencia “Camioneta 4 x 4”), para asignarlos durante el transcurso del mes de AGOSTO del año en curso, distribuyéndolas de la siguiente forma: UNA (01) una camioneta para la Subcomisaría del Puerto del Este, que hace más de dos meses está sin vehículo policial; UNA (01) camioneta similar para la Delegación Criminalística San Antonio Oeste, que desde hace años no tiene vehículo policial propio asignado; UNA (01) camioneta igual para la “Brigada Rural” de San Antonio Oeste, que trabaja con camioneta que está en condiciones muy deterioradas, que tiene muchos años de antigüedad, porque es un secuestro judicial, asignado para el uso de la policía; UNA (01) camioneta más UN (01) automóvil “0 Km” no identificables , para la “Brigada de Investigaciones” de San Antonio Oeste, que también posee medio de movilidad (vehículo) muy deteriorado, que al igual que en el caso anterior, se trata de un secuestro judicial, entregado a la policía para su utilización.

De esa forma se podría EVITAR lo que actualmente pasa, que en todos estos lugares mencionados, los policías tengan que utilizar muchas veces, sus propios vehículos particulares, que generalmente también están en malas condiciones, y los tengan que poner al servicio de la Institución y de la comunidad, cosa que muchos policías hacen esto, y por supuesto que lo realizan de forma voluntaria (ya que nadie los puede obligar a usar sus propios vehículos para realizar trabajos policiales), pero bueno en la realidad es lo que muchas veces ocurre.

Son cosas que suenan increíbles, porque estas cosas pasaban hace treinta años atrás, y es sorprendente que la Institución Policial siga manejándose con las mismas debilidades, y la misma falta de medios o de recursos, para cumplir sus objetivos. Lamentablemente es la realidad de lo que sucede, pese a que los Funcionarios Públicos Provinciales, responsables de la “Seguridad Ciudadana”, me refiero una vez más en específico al Ministro de Seguridad Provincial y al Jefe de Policía Provincial, son totalmente “Negacionistas” de estas realidades Institucionales.

II) ACCIONES PARA EL MEDIANO PLAZO EN LAS GRUTAS, EL PUERTO DEL ESTE, Y SAN ANTONIO OESTE :

1°) Elevación de “Categoría”, a partir del 1° de Enero de 2021 , de la actual “Jefatura de Zona Atlántica San Antonio Oeste”, que está hoy a cargo de un Comisario Inspector, transformándola en la “ Unidad Regional Séptima ” de la Provincia.

Dicha nueva “Unidad Regional Séptima”, podría funcionar tranquilamente en el mismo edificio adonde hoy funciona la “Jefatura Zonal” de la policía, que está sobre calle “Brown” a la vuelta de la Comisaría 10° de San Antonio Oeste, sólo que de acá hasta fin de año, en la parte trasera del edificio policial señalado, en un amplio terreno que posee ese sector, habría que construir otras tres oficinas como mínimo en “planta baja”, donde dicha construcción debería ser realizada con “LOSA”, para poder construir en lo que sería un “Primer Piso”, un gran salón que luego pudiera ser utilizado como “Sala de Situación para Reuniones de Planificaciones Policiales”.

Así las cosas, quizás durante el próximo mes de Enero, ya se pudiera inaugura la nueva “Unidad Regional Séptima de San Antonio Oeste”, con sus nuevas instalaciones edilicias ampliadas.

Justo aquí pretendo explicarles a las/los lectores, sobre la importancia vital que posee esta transformación, esta elevación de Categoría, es decir la creación de esta nueva “Unidad Regional” de Policía.

Sucede que el actual Comisario Inspector que está designado en San Antonio Oeste, como máxima autoridad policial “Zonal”, que es quien debe coordinar y supervisar los servicios policiales desde el Puerto del Este, pasando por San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande con sus Destacamentos dependientes, y Valcheta con sus Destacamentos dependientes, bueno, justamente por su condición de “Jefe de Zona” dependiente del Jefe de la Unidad Regional Primera de Viedma, no maneja fondos de funcionamiento locales –dado que en “POLICIA”, legalmente sólo puede asignársele fondos específicos, a los Jefes de Unidades Regionales, y no a los “Jefes de Zona”-, razón por la cual todas las necesidades logísticas (pago de mano de obra en talleres para arreglo de patrulleros, reparación de edificios, compra de repuestos para los vehículos, adquisición de elementos de computación e insumos informáticos, etc, etc), deben gestionarse ante el Jefe de la Unidad Regional Policial Primera de Viedma, que por su condición legal de resultar ser “Jefe de Regional”, allí sí tienen fondos provinciales de funcionamiento asignados.

Les quiero explicar que de por sí es muy engorroso tener que tramitar todo en Viedma, a la distancia, cada compra se transforma en un trámite burocrático y largo, y encima esos “Fondos de Funcionamiento” que tiene asignados la Regional Primera de Viedma, apenas si les alcanzan para llevarles soluciones a la Comisarías y demás dependencias Policiales del área Viedma, General Conesa, Guardia Mitre, San Javier y El Cóndor. Entonces cuando las Comisarías y Unidades Especiales del Puerto, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande (mas sus Destacamentos dependientes) y Valcheta (con más sus Destacamentos dependientes) –que todas ellas dependen del Jefe de Zona Atlántica San Antonio Oeste, y a su vez del Jefe de la Regional Primera de Viedma-, intentan tramitar cualquier pago o inversión ante la Regional Primera de Viedma, generalmente se encuentran con que esos “Fondos de Funcionamiento” de esa Unidad Regional, “NO TIENEN FONDOS”!!.

Por este motivo, es que normalmente pasa, que las Juntas Vecinales son las que terminan comprándole la garrafa, a los policías que cubren puesto fijo en una precaria casilla rodante en San Antonio Oeste, así es como cuesta tanto arreglar los vehículos policiales en esta zona atlántica, así es como la policía acá anda pidiéndole a los municipios, o a empresas o a particulares, colaboraciones en donaciones para arreglo de vehículos de la policía, compra de elementos de limpieza, ayuda para arreglar una computadora o pintar una Comisaría, etc. etc., tal como pasaba hace treinta y cinco años atrás, hoy acá sigue pasando lo mismo!!

Por otra parte, el actual “Jefe de Zona” es una persona única, que como tal, se le complica mucho poder estar en todos lados, controlando, supervisando, coordinando las acciones policiales, en tan amplia jurisdicción.

Propuesta : Que la actual “Jefatura de Zona Atlántica”, sea elevada de “Categoría”, transformándosela a partir del 1° de Enero del 2021 en la “Unidad Regional Séptima San Antonio Oeste”, para sumarse a las Regionales ya existentes: N°1 de Viedma, N°2 de General Roca, N°3 de San Carlos de Bariloche, N°4 de Choele Choel, N°5 de Cipolletti, y N°6 de Los Menucos.

De esta manera, tendrían que designar un “Jefe de Regional” (Comisario General o un Comisario Mayor), también deberían designar un “2° Jefe de Regional” (Comisario Inspector), y un “Jefe de Zona” (Comisario Inspector), ambos (el 2° Jefe y el Jefe de Zona), serían dependientes del Jefe de esta nueva “Unidad Regional Séptima”, y tendrían oficinas en el mismo edificio de la nueva “Regional”, en San Antonio Oeste. Siendo ese 2° Jefe de la nueva “Regional” ó el “Jefe de Zona” de la nueva Regional, en ese orden, quienes reemplazarían al Jefe titular de esta nueva “Unidad Regional Séptima”, ante circunstanciales ausencias suyas, uso de licencia anual, etc.

2°) En estos días actuales, van a retornar a cursar bajo estrictos protocolos sanitarios, los Aspirantes a Agentes de la Escuela de Policía de Sierra Grande. Al igual que los “Cadetes de policía Aspirantes a Oficiales”, en la ciudad de Viedma.

Resultaría oportuno reclamarle al gobierno Provincial, que POR PRIMERA VEZ EN MUCHISIMO TIEMPO, apenas egrese esta nueva promoción de Agentes Policiales de Sierra Grande, lo que tal vez suceda a principios del próximo año 2021 , le pudieran otorgar a NUEVE (09) de esos nuevos Agentes, como “Primer Destino Asignado”, a la Comisaría de Las Grutas, a otros SEIS (06) la Comisaría 10° de San Antonio Oeste, a otros TRES (03) la Subcomisaría del Puerto del Este, a otros SEIS (06) la Brigada Rural de San Antonio Oeste, TRES (03) para la Delegación Criminalística San Antonio Oeste, TRES (03) a la Comisaría de la Familia de San Antonio Oeste, TRES (03) a la Brigada de Investigaciones de San Antonio Oeste, para formarlos en esa especialidad, y TRES (03) al Cuerpo de Seguridad Vial San Antonio Oeste.

Este reclamo viene a colación, y así lo tienen que defender todos Ustedes desde la propia comunidad en estos días, SUPONIENDO que el Ministro de Seguridad realmente venga a hablar con la comunidad Local Grutense y Sanantoniense, esto viene a colación porque HACE AÑOS que el gobierno de la Provincia que gestionó Weretilneck hasta Diciembre del año pasado, mantuvo totalmente olvidadas a las Comisarías y demás Unidades Especiales, del Puerto de San Antonio Oeste y de Las Grutas, a la hora de distribuir a los policías egresados cada año, de las distintas escuelas de formación policial. Yo creo firmemente que lo que hizo Weretilneck en ese sentido , fue discriminar solapadamente a las comunidades Locales.

En igual sintonía, es menester obtener el compromiso del Gobierno, que de la próxima promoción de “Oficiales Ayudantes” cuando esa promoción egrese (quizás a fines del 2021), se comprometan a darles como “Primer Destino Asignado”, CUATRO (04) Oficiales recién egresados a la Comisaría de Las Grutas, CUATRO (04) Oficiales a la Comisaría de San Antonio Oeste, UN (01) Oficial a la Subcomisaría del Puerto, DOS (02) Oficiales al Cuerpo Seguridad Vial San Antonio Oeste, DOS (02) Oficiales a la Brigada Rural San Antonio Oeste, para formarlos en esa especialidad y que vengan a secundar al Oficial que, actualmente, es el Jefe de esa Brigada Rural, y TRES (03) Oficiales a la Comisaría de la Familia de San Antonio Oeste.

3°) Implementación EN LAS GRUTAS, de un AMPLIO “Sistema de Cámaras de Seguridad”, bien podría ser con lo que implementa la Provincia en otros lugares, que maneja la policía (“911 Río Negro Emergencias”), tendrían que instalar según mi opinión, alrededor de CIENTO CINCUENTA (150) cámaras de seguridad en toda la Villa Grutense, a lo largo del año 2021 . Y establecer un “Sistema Integrado Público-Privado de Video vigilancia”, utilizándose también las Cámaras de Seguridad privadas de comercios y viviendas particulares, previo lograr un registro público único de las mismas, y la certificación legal de esas Cámaras de Seguridad privadas, de los comercios y viviendas particulares que pudieran ser sumadas al “Sistema Público”.

A todo lo cual, por fuera de ello, faltaría habilitar y sumar también durante el año 2021, un “Sistema de Cámaras Municipales”, con monitoreo propio Municipal, con un total de otras CINCUENTA (50) cámaras, a ser instaladas por parte del Municipio, en lugares estratégicos de la Villa. Como bien van a poder visualizar a lo largo de esta propuesta, es muchísimo lo que podría aportar “a mediano plazo”, cualquier Municipio, en acciones de “Seguridad Ciudadana Local”.

4°) Que el gobierno provincial, se tome su tiempo para lograr que, a partir del mes de Marzo del próximo año 2021, pudieran REFLOTAR desde el Ministerio de Seguridad Provincial, las actividades del “Concejo Local de Seguridad”, con el REARMADO de similar estructura tanto en San Antonio Oeste, como en “Las Grutas” y el “Puerto del Este”, y que por fin una vez constituidos todos ellos, el Estado Provincial comience a girarles una importante cantidad de FONDOS MONETARIOS para su correcto funcionamiento administrativo, pero también y fundamentalmente para que puedan implementar o llevar realmente a la práctica, todo tipo de proyectos que de forma directa o indirecta, estuvieran relacionados con la “Seguridad Ciudadana” y con una mejor calidad de vida de la comunidad, en aspectos relacionados con ello.

En igual sentido, que en el mismo período el Ministerio de Seguridad Provincial, pudiera REFLOTAR la idea del armado del “Consejo Regional de Seguridad Rural”, para esta zona ATLANTICA, planificando todo lo que resultara menester, para que igualmente a partir de Marzo del 2021, ese nuevo Concejo ya esté conformado, y funcionando con suficiente cantidad de FONDOS MONETARIOS PROVINCIALES, tanto para su correcto funcionamiento administrativo, como para que puedan implementar o llevar realmente a la práctica, todo tipo de proyectos que en la amplia zona rural, de forma directa o indirecta, estuvieran relacionados con la “Seguridad Rural”.

5°) Que la Jefatura de Policía haga lo que tenía que haber hecho hace rato y no hizo, me estoy refiriendo a todos aquellos trámites legales necesarios, para traspasar a nombre de la Policía de la Provincia de Río Negro, el edificio del ex albergue policial de “Tarruella N°124” del Balneario Las Grutas, que pertenecía a la ex Cooperadora Policial de la Comisaría 29° de Las Grutas, la cual quedó disuelta durante el año 2013, y que hoy está ocupada en forma irregular por un particular, sin que el edificio se encuentre con funciones que pudieran beneficiar a toda la comunidad Grutense, y esto pasó por desidia del Jefe de Policía Provincial, que no hizo lo que tenía que hacer, para transferir esa propiedad de gran valor en el mercado inmobiliario, y así poder ponerla a nombre de la Institución Policial.

Conforme lo manda el Decreto Provincial que estableció el Reglamento de Cooperadoras Policiales, toda vez que alguna Cooperadora se disuelve, los bienes muebles e inmuebles que la misma hubiera generado, con trabajo solidario y desinteresado de los ciudadanos integrantes de las Cooperadoras, esos bienes deben ser transferidos al patrimonio de la Policía de la Provincia de Río Negro.

Esta responsabilidad, obviamente queda en cabeza del Jefe de Policía de la Provincia, que es la máxima autoridad Policial, que debe disponer lo pertinente y por donde corresponda, para realizar esos trámites legales.

Como en su momento el anterior Jefe de Policía Dr. Fabián Gatti, y el actual Jefe de Policía Comisario General Daniel Jara, nada hicieron al respecto, y atento a la situación actual “poco clara”, respecto del uso que se le está dando a dicho edificio, hace un par de meses formulé denuncia penal ante la Fiscalía de San Antonio Oeste, denunciando que se pueda investigar si estos dos Funcionarios (Gatti y Jara, ex y actual Jefe de Policía, respectivamente), podrían haber cometido presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, y denunciando a su vez, para que se pueda investigar, si el ocupante del inmueble, podría haber incurrido o no en delito de usurpación, o si se habrán producido o no otros delitos, dentro de las instalaciones edilicias del ex albergue policial.

Con lo cual es de esperar, que al menos se pueda determinar, gracias a la intervención de la Fiscalía local, cual es la situación legal y real actual, de ese ex albergue policial, de la ex Cooperadora de la Comisaría 29° de Las Grutas.

6°) Habilitación de una “Escuela de Aspirantes a Agentes de Policía de Seguridad General” en Las Grutas , desde Marzo hasta Diciembre del año 2021 y en los años siguientes igual, en instalaciones del ex Albergue Policial de la ex Cooperadora Policial, ubicado en calle “Tarruella” N°124 , que actualmente por la DESIDIA del Jefe de Policía Provincial, está ocupado de forma poco clara por un particular, y no se le está brindando ninguna utilidad pública que beneficie a toda la comunidad.

Es oportuno explicar, que estos cursos de formación de nuevos policías de “Seguridad”, son bajo la modalidad “externado”, es decir los “cursantes” no se quedarían a dormir en ese edificio, sino que tienen clases con profesores, y actividades físicas también, desde las 08,00 hs. hasta las 20,00 hs. de Lunes a Viernes y Sábados a la mañana. La obligación del estado sería proporcionarles el desayuno, el almuerzo y la merienda, en ese mismo edificio. Por las noches y los fines de semana, los estudiantes se irían a descansar a sus propios domicilios.

Hablando en términos criollos, esta “fábrica de policías” local, permitiría abastecer de una cantidad aproximada de alrededor de 40 policías nuevos cada fin de año, que ya quedarían DEFINITIVOS trabajando en el Puerto, San Antonio Oeste y Las Grutas, en las Comisarías y Unidades Especiales de la jurisdicción, y esto de mantenerse abierta dicha “Escuela de Formación Policial”, durante los próximos 4 ó 5 años , como mínimo, sería una solución sostenida en el tiempo.

Porque los cursantes serían jóvenes de la zona, a los que se les daría una salida laboral, que se quedarían a trabajar y seguirían residiendo en esta ciudad en sus tres plantas urbanas!!

Ahora ante este planteo, a Ustedes les va a pasar igual que a mi en su momento, cuando propuse la creación de esta “Escuela de Policía” local, para que funcione en Las Grutas, allá por el año 2014.

Lo que les va a pasar, es que desde el Ministerio de Seguridad y desde la Jefatura de Policía, les van a decir que esta es la idea “DE UN LOCO” (yo), que ando “calentando cabezas”, y que la idea de una “Escuela Policial” en Las Grutas “ es inviable” , porque ya existe una escuela de policía muy cerca, aquí nomás en la localidad de Sierra Grande.

Espero no se dejen engañar ni envolver, ojala los Grutenses sepan luchar por esta idea, que es la verdadera solución a futuro, para la espantosa falta de policías en la calle que todos en Las Grutas pueden corroborar.

Es cierto que existe ese instituto de formación policial en la localidad Serrana, pero es mentira que cada vez que se recibe una promoción de nuevos policías allí, el Jefe de Policía designe y destine a muchos de esos nuevos policías en San Antonio Oeste, el Puerto o Las Grutas. De hecho hubo sólo un año, en que desde Jefatura de Policía enviaron aquí destinados a 5 ó 6 nuevos policías, recibidos en la Escuela de Agentes de Sierra Grande, y después de la temporada de verano, ellos mismos pidieron traslado, y consiguieron que los trasladaran a sus respectivas ciudades de origen .

Les aseguro que no es imposible ni una locura, pensar en la habilitación de una “Escuela de Aspirantes a Agentes de Policía de Seguridad General” en Las Grutas, acá LA PROVINCIA el gobierno “DEL ALBERTO” nunca se interesó en esta iniciativa, porque los Intendentes de acá “NO ERAN DEL PALO DE SU PARTIDO NI DE SU SIMPATIA”, pero bien que a la Sra. Intendenta de Los Menucos (a quien aplaudo porque le encontró la vuelta a muchas cosas, en materia de “Seguridad Ciudadana”), como la gestión Municipal de ella siempre fue del agrado “DEL ALBERTO”, le dio todo lo que la Sra Intendenta reclamó: 1°) “Escuela de Aspirantes a Agentes de Policía” propia. 2°) “Caminera” propia. 3°) Sección “Canes” propia. 4°) Creación y establecimiento del “Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate” (C.O.E.R.) propio. 5°) Cuerpo Bomberos propio. 6°) Cuerpo de Investigaciones Judiciales propio. 7°) Unidad Regional propia (la Unidad Regional Sexta de Los Menucos).

Gracias a la Escuela de Policía propia habilitada HACE AÑOS en Los Menucos, por gestión de su Intendenta Municipal, todas las Dependencias Policiales de esa zona gozan de una muy buena salud, en relación al “Recurso Humano”, yo creo que todas esas Dependencias tienen más de la cantidad de policías que necesitan, qué bueno sería que la Jefatura de Policía Provincial, decidiera trasladar otros SEIS (06) policías “uniformados” desde Los Menucos hacia la Comisaría de Las Grutas!!.

Vieron que “EL ALBERTO” a algunos Intendentes les dio MUCHISIMO, y a otros CASI NADA??

Por supuesto les aviso a los Grutentes, que cuando vayan a plantear la posibilidad de habilitar una nueva “Escuela de Agentes de Policía de Seguridad General” en Las Grutas, desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, también les van a decir que hoy eso es imposible, porque por causa de la pandemia del “Covid-19”, todas las escuelas de policías están cerradas!!

Eso es una realidad. Pero que importa? Si esta iniciativa de una nueva Escuela de Policía en Las Grutas, acá se las estoy proponiendo a todos Ustedes, como solución de “Mediano Plazo”, para habilitarla a partir de Marzo del año 2021.

Pero ocurre que hay que organizarse, hay que planificar las cosas, hay que trabajar bastante en REACONDICIONAR aquel ex albergue de la ex Cooperadora Policial de la Comisaría de Las Grutas. Entonces hay que empezar a trabajar desde ahora, la Provincia tendría que empezar a trabajar desde ahora, para lograr este preciado objetivo. Para empezar, Ustedes tendrían que lograr sacarles el compromiso, a las autoridades Provinciales, de que esta iniciativa tan interesante la van a autorizar, desde el convencimiento de los tantos beneficios les va a traer a todos, poder cristalizar una idea superadora como ésta.

7°) Construcción durante el año 2021 , de un Puesto de Control Caminero, en la denominada ruta de “Acceso Sur” al “Balneario Las Grutas”, que debería estar emplazado específicamente en el ingreso a ese acceso, en cercanías o adyacencias de la Ruta Nacional N°3. Dicho “Puesto” debería inaugurarse apenas arranque el mes de Enero/2022, destinando a trabajar allí a varios Agentes de la supuesta “Primer Promoción”, de la supuesta nueva “Escuela de Aspirantes a Agentes de policía de seguridad general” de Las Grutas, junto con personal policial experimentado. La construcción de este edificio policial, junto a otras construcciones que como verán estoy proponiendo, permitiría colaborar en la generación paulatina de un “Anillo de Prevención”, cubriendo los distintos ingresos y egresos tanto de Las Grutas, como de San Antonio Oeste y del Puerto del Este.

8°) Construcción durante el año 2021 , de un Destacamento Policial, en el sector adonde se encuentra emplazado actualmente el denominado “Barrio de los Pulperos” del “Balneario Las Grutas”. Dicho “Destacamento” debería inaugurarse apenas arranque el mes de Enero/2022, destinando a trabajar allí a varios Agentes de la supuesta “Primer Promoción”, de la supuesta nueva “Escuela de Aspirantes a Agentes de policía de seguridad general” de Las Grutas, junto con personal policial experimentado. La construcción de este edificio policial, junto a otras construcciones que como verán estoy proponiendo, permitiría colaborar en la generación paulatina de un “Anillo de Prevención”, cubriendo los distintos ingresos y egresos tanto de Las Grutas, como de San Antonio Oeste y del Puerto del Este.

9°) Construcción durante el año 2021 , de un Destacamento Policial, en el sector de “Piedras Coloradas” del “Balneario Las Grutas”. Dicho “Destacamento” debería inaugurarse apenas arranque el mes de Enero/2022, destinando a trabajar allí a varios Agentes de la supuesta “Primer Promoción”, de la supuesta nueva “Escuela de Aspirantes a Agentes de policía de seguridad general” de Las Grutas, junto con personal policial experimentado.

10°) Implementación EN SAN ANTONIO OESTE y el PUERTO DEL ESTE, de un AMPLIO “Sistema de Cámaras de Seguridad”, con aportes combinados, tal como se sugiere en el punto n°1 del presente ítems, de forma tal que se puedan instalar VEINTE (20) “Cámaras de Seguridad” en el Puerto del Este, DIEZ (10) “Cámaras de Seguridad” en sector de “Las Conchillas” y el barrio que frente a ella se construyó, y que también se puedan sumar a las ya existentes, otras SESENTA (60) “Cámaras de Seguridad”, en San Antonio Oeste, estratégicamente distribuidas por toda la ciudad.

11°) Construcción durante el año 2021 , de un Puesto de Control Caminero, en la ruta de acceso al Puerto del Este, que debería estar emplazado específicamente en inmediaciones de la bifurcación que se produce, en la curva de la ruta adonde quien circula, hace la curva hacia la derecha y ya enfila siguiendo el asfalto en línea recta hacia “Las Conchillas” y así llegando hasta la Villa Portuaria, en tanto que en esa misma bifurcación si se desvían hacia la izquierda, ya toman camino de tierra conocido como “Camino de la Costa”, por el cual se llega hasta el balneario “El Condor”. En inmediaciones de esa bifurcación, como punto de referencia, pero siempre a un costado de la ruta asfaltada, en lugar a determinar, es que debería construirse e instalarse este futuro puesto de control Caminero. Dicho “Puesto” debería inaugurarse apenas arranque el mes de Enero/2022, destinando a trabajar allí a varios Agentes de la supuesta “Primer Promoción”, de la nueva “Escuela de Aspirantes a Agentes de policía de seguridad general” de Las Grutas, junto con personal policial experimentado.

La construcción de este edificio policial, junto a otras construcciones que como verán estoy proponiendo, permitiría colaborar en la generación paulatina de un “Anillo de Prevención”, cubriendo los distintos ingresos y egresos tanto de Las Grutas, como de San Antonio Oeste y del Puerto del Este.

12°) Construcción durante el año 2021, de un Destacamento Policial, en el acceso al casco urbano de San Antonio Oeste, en inmediaciones del barrio “Michelli”.

Dicho “Destacamento” debería inaugurarse apenas arranque el mes de Enero/2022, destinando a trabajar allí a varios Agentes de la supuesta “Primer Promoción”, de la supuesta nueva “Escuela de Aspirantes a Agentes de policía de seguridad general” de Las Grutas, junto con personal policial experimentado.

La construcción de este edificio policial, junto a otras construcciones que como verán estoy proponiendo, permitiría colaborar en la generación paulatina de un “Anillo de Prevención”, cubriendo los distintos ingresos y egresos tanto de Las Grutas, como de San Antonio Oeste y del Puerto del Este.

13°) Construcción durante el año 2021 , de un Destacamento Policial, en el barrio “Sisvial Nuevo”, o en su defecto, podría acondicionarse y adaptarse para tal fin, durante el año 2021, a alguna de las viviendas de ese nuevo barrio, de las que se encuentren deshabitadas, y hayan sido reservadas por el Municipio, para la implementación de alguna estrategia Municipal. Dicho “Destacamento” debería inaugurarse apenas arranque el mes de Enero/2022, destinando a trabajar allí a varios Agentes de la supuesta “Primer Promoción”, de la supuesta nueva “Escuela de Aspirantes a Agentes de policía de seguridad general” de Las Grutas, junto con personal policial experimentado.

14°) Construcción durante el año 2021 , de instalaciones edilicias en inmediaciones de la actual “Sección Canes” de San Antonio Oeste (a la vera de la Ruta Nacional N°3, frente al puesto de Control Caminero), destinadas al emplazamiento en ese lugar, de un nuevo Grupo policial especial local, a crearse a partir de Enero del 2022, de los denominados: “Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate” (“COER”), con oficinas amplias, con un sector para dictado de clases teóricas de tipo “Aula Magna” como las que posee cualquier Universidad, con un sector de “Cuadra” tipo dormitorios con tanta cantidad de camas cuchetas, como resulte necesario, según la cantidad de policías que fuera menester ubicar en ese sector, toda vez que existiera la necesidad de que los policías tuvieran que quedarse a pernoctar allí; con designación de un “Jefe”, un “2° Jefe”, asignándosele personal policial experimentado, y sumándole varios Agentes de la supuesta “Primer Promoción”, de la supuesta nueva “Escuela de Aspirantes a Agentes de policía de seguridad general” de Las Grutas, a quienes se los podría capacitar en esa especialidad del “Coer”, a lo largo de todo el año 2022.

15°) Refuerzo total a las Comisarías y Unidades Especiales de los tres centros urbanos Sanantonienses, con personal asignado ya de manera DEFINITIVA, mediante la incorporación y distribución a nivel LOCAL, a partir del mes de Enero del año 2022, de todos los nuevos policías que pudieran egresar de primer promoción de la supuesta nueva “Escuela de Policía de Las Grutas”, tratándose de jóvenes de cualquier sexo residentes en nuestros tres cascos urbanos, que decidieran ingresar a dicha Escuela, a partir del año que viene y mantener a esta “Escuela Policial” habilitada durante los próximos 4 o 5 años, tal como viene sucediendo en la localidad de Los Menucos desde hace similar cantidad de años, tal como viene sucediendo en Sierra Grande hace muchísima mayor cantidad de años.

16°) Propongo también la idea de implementar, UNA EXCELENTE ILUMINACION ARTIFICIAL en los distintos Balnearios del Puerto del Este, San Antonio Oeste y Las Grutas, con grandes y potentes reflectores, instalados en GRAN CANTIDAD. En igual sentido, que a partir del mes de Agosto del año que viene (2021), se lleve a cabo la instalación de “Baños Químicos” (poniéndolos de a dos, uno para hombres y otro para mujeres), en total veinte parejas de este tipo de sanitarios, separados a un kilómetro de distancia entre pareja y pareja de baños, a lo largo del sector de playa “Las Conchillas” camino al Puerto del Este, llevándose a cabo una iniciativa similar, en las playas cercanas tomando por el “Camino de la Costa” (Ruta Provincial N°1), denominadas “La Rejilla” y “Saco Viejo”, como asimismo en “Punta Perdices” y “Punta Villarino” en el “Puerto del Este”. También en playas “La Mar Grande”, “Punta Verde”, “El arbolito de Salas”, sector de “La Marea”, el sector del “Puerto Pesquero”, y sector de “Los Tamariscos”, todos ellos en San Antonio Oeste, aunque con menor cantidad de parejas de baños químicos, en todos estos lugares mencionados, misma iniciativa para sector de playas de “Piedras Coloradas”, “El Sótano” y “El Buque” en el balneario “Las Grutas”.

Que esta iniciativa pudiera ser afrontada por el Municipio local desde principios del mes de Agosto del año próximo 2021, hasta fines del mes de Abril del año siguiente, a partir de allí ya que se adopte esta modalidad esta prestación de servicios municipales, todos los años igual , y que exista personal Municipal con vehículos propios del Municipio, afectados al mantenimiento de la higiene de todos esos baños químicos.

III) OTRAS ESTRATEGIAS E IDEAS, ACCIONES A IMPLEMENTAR A “LARGO” PLAZO PARA SAN ANTONIO OESTE, LAS GRUTAS, EL PUERTO DEL ESTE (A PARTIR DEL AÑO 2023, PERO QUE PUDIERAN SER PLANIFICADAS DESDE AHORA, CON LA IDEA DE CONCRETARLAS DURANTE LOS PROXIMOS DOS O TRES AÑOS) :

1°) Construcción durante el año 2023, de un nuevo edificio policial “MODELO” en Las Grutas, que sería utilizado como la nueva Comisaría 29° de Las Grutas, ubicándola en otro lugar cercano a su actual emplazamiento, pero en dirección a la cancha de fútbol del Club “Deportivo Las Grutas” como punto de referencia .

En mi opinión, hay que trasladar a la Comisaría de Las Grutas de su actual ubicación, en primer lugar porque mantenerla emplazada adonde hoy está, genera muchos inconvenientes para la circulación en verano, ya que en la calle normalmente se depositan vehículos secuestrados, más el movimiento de los vehículos patrulleros, etc.

En segundo lugar porque ese edificio es viejo, tiene graves problemas estructurales, y es de escasas dimensiones, todos lo vemos muy lindo “POR FUERA” porque periódicamente le pintan su parte externa, pero su estructura está destruida , resultando imposible su reparación integral, con problemas en los servicios públicos (agua, cloacas, etc), es una Comisaría DEMASIADO CHICA para contener a tanta cantidad de policías, cuando llegan los refuerzos en temporada de verano, épocas en que verdaderamente no hay lugar, tanto así que durante el rato que les toca descansar a los distintos policías, cuando llegan de las recorridas de prevención peatonales que realizan, tienen que permanecer allí medio hacinados, “PARADOS”, porque no hay siquiera suficiente cantidad de sillas para tantos policías, y aunque las hubiera, no hay espacio, tampoco existen comodidades suficientes dentro de la Comisaría actual, para atender como debería ser, al público usuario de los servicios policiales en temporada alta, etc.

En tercer lugar, porque trasladando la Comisaría a otro lugar cercano al de su actual emplazamiento, pero donde se pueda disponer de una manzana completa para su instalación , permitiría construir una Comisaría MUY GRANDE, con características que pudieran seguir, por ejemplo, el modelo del edificio de la Comisaría 3° del sector céntrico de General Roca, con planta baja y “Primer Piso”, con muchas y muy cómodas oficinas, con sector de “calabozos” que posean las comodidades mínimas correspondientes a la dignidad de los seres humanos, lo que implicaría tener un edificio policial “IMPONENTE”, y acorde al segundo destino Turístico en importancia a nivel Provincial , donde además se podría pensar en contar con un espacio cerrado para la guarda de vehículos secuestrados, sumándole la construcción de tres “Viviendas Oficiales” de la Provincia, destinadas al alojamiento del circunstancial Comisario Jefe Titular de la Unidad y su grupo familiar, del circunstancial Subcomisario 2° Jefe de Unidad y su grupo familiar, y del circunstancial Subcomisario 3° Jefe de Unidad y su núcleo familiar, obviamente que todos ellos podrían vivir allí, mientras duren en sus cargos, tal como sucede con cualquier “Vivienda Oficial”; donde podría contarse además con una “GRAN” playa de estacionamiento para todos los vehículos policiales, con un sector adaptado como “LAVADERO” para esos mismos vehículos, otro sector que pudiera funcionar como “Taller Policial”, etc etc.

2°) En el terreno adonde se ubica la actual Comisaría de Las Grutas, previo derribar todo ese edificio, debería iniciarse a partir del año 2023, la construcción de un pequeño Edificio con “planta baja” y mínimamente 2 pisos en altura, con gran cantidad de oficinas, con utilidad pública para el funcionamiento de organismos Provinciales, durante todo el año (una especie de “Centro Administrativo Provincial”, como el que ya está funcionando en San Antonio Oeste hace un par de años, o como el que funciona en San Carlos de Bariloche sobre calle “Onelli”, hace muchísimos años).

En su defecto, que ese terreno pueda ser objeto de venta a particular/es, poniendo a la venta los respectivos pliegos, con el fin único y preestablecido, para que se construya allí un complejo también con planta baja y mínimamente dos pisos en altura, adonde en planta baja pueda funcionar un lugar de esparcimiento, en el primer piso un CINE, y en el segundo piso UN TEATRO, todo ello con las dimensiones totales (metros cuadrados) que posee ese terreno propiedad hoy, de la Policía de la Provincia de Río Negro.

3°) El otorgamiento de ayudas económicas no reintegrables, y la posibilidad de brindar créditos blandos, por parte de “Nación”, por parte de “la Provincia” y por parte “del Municipio”, a partir del mes de Febrero del próximo año 2021, a los residentes en el sector de “Los Pulperos”, y para los residentes en el sector de la “Toma” instalada en Las Grutas, cerca del barrio “Peumayén”, para la mejora y ampliación de sus viviendas; adoptándose las medidas que resulten necesarias desde los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, para asegurarles a todas esas familias, la conexión al sistema de cloacas, a la red de agua potable y también a la red de gas , con la idea de seguir achicando la brecha social en Las Grutas, y construir entre todos una sociedad con mayor justicia social. Que no existan familias que puedan verse privadas de los servicios esenciales, sobre todo teniendo en cuenta que el Balneario Las Grutas no se trata de una ciudad “Monstruo” o una “Gran Urbe”, como resultan ser otras ciudades gigantes de nuestro país, y por lo tanto no resultaría imposible que los gobiernos, en sus distintos niveles (Nacional, Provincial y Municipal), pudieran articular acciones, para lograr tan preciado objetivo social.

4°) Construcción de instalaciones edilicias en Las Grutas, a partir del año 2022, por parte de la Provincia articulando acciones con el Municipio, destinadas al funcionamiento de un “Hogar de Tránsito” para mujeres víctimas de violencia de género, administrado por personal de “Desarrollo Social” Provincial o Municipal, sumando a ello la generación de una red de contención en donde intervenga el Estado en sus distintos niveles de gestión, a través de sus diversos Ministerios y Secretarías, más las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que trabajen este tipo de problemáticas, Organizaciones intermedias, las distintas iglesias emplazadas en la Villa Balnearia, etc.

5°) Construcción de instalaciones edilicias en Las Grutas, a partir del año 2022, por parte de la Provincia articulando acciones con el Municipio, destinadas al funcionamiento de un “Hogar de Tránsito” para personas en “Situación de Calle”, administrado por personal de “Desarrollo Social” Provincial o Municipal, sumando a ello la generación de una red de contención en donde intervenga el Estado en sus distintos niveles de gestión, a través de sus diversos Ministerios y Secretarías, más las distintas Asociaciones Civiles sin fines de lucro que trabajen este tipo de problemáticas, Organizaciones intermedias, las distintas iglesias emplazadas en la Villa Balnearia, etc.

IV) ACCIONES PARA EL MEDIANO PLAZO A NIVEL PROVINCIAL, CON LAS QUE SIN DUDA PODRIA ACERCARSE SOLUCIONES A TODA LA COMUNIDAD RIONEGRINA :

1°) A nivel de la Justicia Provincial, en la parte del Ministerio Público, especialmente me refiero a la cuestión de los “Fiscales” encargados de investigar los delitos, por ejemplo en la “Primera Circunscripción Judicial” de Viedma, cuentan dentro de su organigrama actualmente, con DOS (02) Fiscales Jefes designados, 5 Fiscales, y 10 Fiscales Adjuntos, entre ellos (entre los “Adjuntos”), está la Fiscal de San Antonio Oeste, Dra. Mariela Coy. Similares organigramas se reproducen en el resto de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia.

Mi propuesta para el año 2021, es que desde la Procuración General de la Provincia, se pudiera promover la designación en Viedma, de un tercer “Fiscal Jefe”, de dos Fiscales más para el área Viedma, de cinco “Fiscales Adjuntos” más también para el área Viedma, y que en el caso de la Fiscalía Adjunta Descentralizada de San Antonio Oeste, se pueda designar UN (01) o una Fiscal, pero con ese cargo “a secas” y que deje de ser una “Fiscal Adjunta Descentralizada” como lo es hoy, y que esta nueva “Fiscalía” de San Antonio Oeste, cuente con un mínimo de DOS (02) “Fiscales Adjuntos”, y mucha mayor cantidad de personal administrativo, y de recursos tecnológicos y de movilidad (vehículos), dada la amplia territorialidad que deben atender en nuestra jurisdicción.

En el mismo sentido, que el Poder Judicial de la Provincia, pudiera realizar una similar evaluación, para el resto de las Circunscripciones Judiciales Rionegrinas, con la misma intención de lograr durante el año 2021, refuerzos de medios humanos y recursos logísticos, en lo que hace a las Fiscalías de las demás ciudades cabeceras y otras descentralizadas, del resto de la Provincia.

Con relación al trabajo que en todos lados viene realizando el “Poder Judicial”, creo que en este aspecto también deberíamos replantearnos varias cosas como comunidad organizada. Fíjense que todo el tiempo se dice que “La Justicia” no hace nada, y que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”.

Eso quizás pueda ser cierto pero en casos menores, o también en algunos casos más graves, pero donde los delincuentes recuperar rápidamente su libertad, en razón de que pueda que en algunos de esos casos existan “atenuantes”, y que además la persona no posea antecedentes penales desfavorables, o que se trate de menores de edad en conflicto con la ley penal, que cometan hechos delictivos de gravedad mínima o relativa.

Esa cuestión en particular, es otra idea falsa pero que está muy instalada en el inconciente colectivo en nuestro país. Se dice que los menores de edad son los que más delinquen, y que son ellos los que cometen sobre todo los delitos más graves o aberrantes. Y esto ya hace rato que se viene demostrando, por estadísticas del Poder Judicial, que los menores de edad, son el grupo etáreo que menor participación tiene, en términos porcentuales, cuando se analiza y se considera la totalidad de delitos cometidos, en determinado periodo de tiempo.

Desde mi humilde óptica personal, estoy muy convencido que de ninguna manera es cierto que la justicia o que el “Poder Judicial” no haga nada, como tanto se dice. De otro modo, cómo se podría entender que las cárceles estén siempre llenas de detenidos, con sus capacidades de alojamiento totalmente superadas y colapsadas.

En mi opinión, lo que “falla” siempre es “LA PREVENCION”, y dentro de la Provincia de Río Negro, esto viene pasando hace años, por directa responsabilidad (por acción y omisión), de quien todavía hoy sigue siendo Ministro de Seguridad Provincial, el abogado Gastón Pérez Esteban, y de quien todavía hoy sigue siendo Jefe de Policía Provincial, Comisario General Daniel Jara, como les vengo explicando y fundamentando a lo largo de esta “Carta de Lectores”.

2°) Me permito sugerir con prudencia a la Sra Gobernadora y siempre siendo yo conciente del contexto actual, que apenas puedan, sigan trabajando en la creación de la “Policía Judicial”, tratándose de una “orden” ó “manda Constitucional” que quedó escrita en nuestra nueva Constitución Provincial hace años , pero que hasta ahora nadie le pudo o le supo poner “el cascabel al gato”.

Para quien no lo entienda, esto resultaría un verdadero cambio de paradigma en materia de la “Seguridad Ciudadana”, dentro de nuestra Provincia, se trata de la creación de un nuevo organismo judicial, que no tendría nada que ver con la Institución Policial, ese organismo nuevo debería estar a cargo de llevar adelante las investigaciones judiciales, solamente creo yo, EN LOS CRIMENES GRAVISIMOS Y MAS RELEVANTES o socialmente impactantes, bajo las órdenes del Fiscal, teniendo a disposición una GRAN estructura investigativa, a través de un “Cuerpo de Detectives Judiciales”, con participación de científicos, peritos de diversas disciplinas, investigadores de las distintas ciencias, profesionales del derecho, de la psicología, de la psiquiatría, antropólogos sociales, médicos legistas, Criminólogos, y todo un andamiaje de recursos tecnológicos y logísticos, propio de lo que todos podemos ver, en las series de televisión de EE.UU., adonde las “pesquisas” en aquellos CASOS JUDICIALES RELEVANTES, se realizan de manera científica, y ya no dependiendo del “olfato” y la “experticia” policial. Donde esas investigaciones, son llevadas adelante por “Detectives Judiciales” pertenecientes al Poder Judicial, circunstancias en las cuales los Fiscales igual pueden recurrir al auxilio de la Policía, en determinadas circunstancias.

Sé que existieron proyectos varios, en estos últimos años, de diferentes “bancadas”, pero que fueron realizados “bastante flojitos de papeles”, lo digo con conocimiento por haber tenido acceso a esos proyectos; es decir que los trabajaron de manera parcializada e incompleta.

También tuve acceso a diversas actas de la “Comisión Interpoderes”, que fuera creada por Ley Provincial, donde estoy al tanto del trabajo responsable que vienen realizando en este sentido, donde puedo apreciar muy buenas intervenciones de los distintos actores (Procurador General, Presidenta actual del Superior Tribunal de Justicia, Legisladores, etc).

Donde también tuve oportunidad de leer las distintas intervenciones verbales, realizadas en una de esas reuniones por parte del actual Jefe de Policía Provincial, Comisario General Daniel Jara, que realmente al momento de leerlas me produjeron vergüenza ajena, por la falta de preparación que evidencia, ni siquiera entendió de lo que estaban hablando, porque se limitó allí a realizar una defensa de tipo “corporativa” de todo el trabajo que los policías hacían, al servicio del Poder Judicial, intentó hacer como una defensa de hecho se puso a la defensiva, es como que se “molestó” porque sintió que lo estaban atacando, y les hizo perder valioso tiempo a los integrantes de esa Comisión, cuando de lo que se estaba hablando era de otra cosa, ya que nadie lo estaba atacando en esa reunión, cosa que muy delicadamente, como para reencausar el sentido de la reunión, el Procurador General trató de hacérselo entender.

Pero bueno, ese es el nivel profesional del Jefe de Policía actual, que siguen manteniendo aún en el cargo. Lo que también me lleva a reforzar la idea de que Daniel Jara, en su condición de “Jefe de Policía de la Provincia”, es un Funcionario Público realmente INUTIL y con muy pocas luces, a la hora de planificar estrategias y de tener que representar a la Institución, por ejemplo dentro de esta “Comisión Inter Poderes”.

3°) Me permito sugerir con prudencia a la Sra Gobernadora y siempre siendo yo conciente del contexto actual, que apenas puedan ya durante el año 2021 le puedan encontrar “otra vuelta de tuerca” a la Ley Provincial N°4200 de “Seguridad Pública”, que creó el “Sistema Integral de Seguridad Pública Provincial”, porque por culpa de los últimos años de gobierno de la gestión “DEL ALBERTO”, en muchos aspectos esa Ley se fue convirtiendo en “Letra Muerta”.

Fíjense cuántos Consejos Locales de Seguridad Ciudadana, hace muchísimo tiempo que no reciben fondos Provinciales, para su funcionamiento, y que de hecho en la práctica dejaron de funcionar, por desidia del anterior gobierno provincial “DEL ALBERTO”.

Quizás a través de la modificación de esta Ley Provincial N°4200, se pueda sumar lo que está faltando, y lo que entre otras cosas decididamente está faltando, en el “Sistema Integrado o Integral de Seguridad Pública”, es la “pata Municipal”, habría que aprovechar para diseñar el ordenamiento jurídico, para encuadrar una política municipal de “Seguridad Ciudadana”, abriendo el juego para que cada Intendente sea partícipe necesario y protagonista , del diseño e implementación de políticas locales en esta cuestión trascendental.

4°) Me permito sugerir con prudencia a la Sra Gobernadora y siempre siendo conciente del contexto actual, que apenas puedan, que desde ahora y durante el año 2021, puedan empezar a trabajar desde el Poder Judicial y desde todos los ámbitos, en la elaboración de un nuevo “Digesto Contravencional”, que pueda ser adaptado a los tiempos actuales, que pudiera tener la nueva denominación de “Código de Convivencia Ciudadana y Normas Contravencionales”, ó algo similar, que incorpore nuevas figuras jurídicas, y nuevos procedimientos para la resolución de los diversos conflictos menores, que normalmente se producen en cualquier comunidad organizada.

Circunstancia para la cual, a la hora de elaborar el texto de semejante proyecto, los distintos Juzgados de Paz de toda la Provincia, seguramente tendrían muchísimas experiencias y recomendaciones, para aportarle a una propuesta de las características de las que les estoy hablando.

5°) Me permito sugerir con prudencia a la Sra Gobernadora y siempre siendo conciente del contexto actual, que apenas puedan, desde ahora y durante el año 2021, se puedan ir arbitrando los medios para lograr que ya no existan empleados “PRECARIZADOS” dentro de la administración pública, por ejemplo en lugares tan sensibles como puede suceder en algunos sectores de “Desarrollo Social”. Y que se pueda “reforzar” a futuro, el trabajo de campo que todas estas personas realizan, lo cual podría lograrse a través de la incorporación, durante el año 2021, de nuevos “Operadores” y “Operadoras”, y diversos profesionales de las ciencias sociales, que puedan sumarse a la batalla que se viene brindando desde la Provincia, ante tanta desigualdad social que todos podemos visualizar.

6°) Me permito sugerir con prudencia a la Sra Gobernadora y siempre siendo yo conciente del contexto actual, que apenas puedan, se puedan sumar y desarrollar herramientas durante el año 2021, a las que pudieran recurrir desde “Salud Pública”, desde “Desarrollo Social”, desde el “Poder Judicial”, ante extremas situaciones de personas que se encuentran en situación de calle, con GRAVES problemas de adicciones tales, que ya resultan incontrolables para sus propias familias, contra las cuales incluso se ponen muy violentos en determinadas circunstancias, ya que se trata de personas enfermas, es decir que padecen adicciones reconocidas como enfermedades por la Organización Mundial de la Salud, las cuales por encontrarse totalmente perdidas en la vida, prácticamente sin conciencia social ni rumbo, consumidas por las drogas o por el consumo de alcohol, o la mezcla de ambas, también pasan el tiempo cometiendo delitos contra la propiedad, en el mejor de los casos.

Con lo cual generan grandes conflictividades sociales, que difícilmente la Institución Policial o los demás Organismos Públicos en soledad puedan solucionar, en tanto y en cuanto no se destinen recursos públicos específicos y suficientes, y en tanto y en cuanto no se organicen NUEVAS herramientas legales y otras de CONTENSION, para que realmente se pueda AYUDAR a estas personas Y TAMBIEN A SUS FAMILIARES DIRECTOS, que tanto padecimiento horrible vienen soportando desde hace años , peregrinando ellos por la vida, golpeando todo el tiempo las puertas de muy diversas organizaciones sin fines de lucro, y de organismos públicos Provinciales y Municipales, que poco y nada pueden hacer, para arrimarles ayuda concreta, o un poco de solución a las complejas problemáticas sociales de estas FAMILIAS.

Y un párrafo aparte merece que le dediquemos, a la situación de vulnerabilidad y confusión, de soledad, de aquellas familias que tienen dentro de su seno, a familiares que padecen graves problemas de salud mental (“Alzheimer”, “Esquizofrenia”, y similares), que desde la sanción de la famosa “Ley de Desmanicomialización”, que fue elaborada con las mejores intenciones, todas aquellas familias que tienen este padecimiento de tener que CONTENER a familiares directos, con este tipo de problemas de salud mental, muchas veces no cuentan ni siquiera con asesoramiento ni contención profesional, o con ayudas y soluciones concretas, por parte de los Organismos Estatales, ante los diversos y generalmente GRAVES episodios, que sin herramientas los propios familiares tienen que enfrentar casi a diario.

¿Quién contiene a estas familias?. Es lo que me pregunto yo.

7°) Me permito sugerirle con mucha prudencia a la Sra Gobernadora, y a todas las y los Intendentes Rionegrinos, siempre siendo yo conciente del contexto actual, que apenas puedan, a partir del año 2021, entrelacen estrategias sociales con participación del Estado Nacional, Provincial y Municipal, para reforzar áreas como las del Deporte Comunitario (más deporte y el apoyo Estatal a todo tipo de deporte y organizaciones deportivas, en beneficio de la comunidad), áreas como las de la “Cultura” (promoviendo la multiplicación de “Bandas Municipales o Barriales de Música”, la realización de todo tipo de actividades culturales que tengan que ver con el teatro, el canto, la danza de todo tipo, el arte en sus diversas ramas, etc); áreas como las de la generación de empleo genuino, a través de la implementación de “Escuelas de Oficio” Provinciales o Municipales, que también se los pudiera asesorar a los cursantes, para el posterior armado de “Cooperativas de Trabajo”, o la generación de “Pequeñas y Medianas Empresa”, acercándoles distintas herramientas con las que seguramente cuenta el Estado Nacional y Provincial, para ayudarlos con la adquisición de maquinaria, y para que puedan afrontar los gastos iniciales del alquiler y la habilitación comercial de sus respectivos emprendimientos, etc.

REFLEXIONES FINALES : Les sugiero a los Grutenses, que no se dejen engañar, en esta ocasión y una vez más, porque les aseguro que si realmente va a visitarlos el próximo Lunes el Ministro de Seguridad Pérez Estéban, y les promete que van a reforzar la seguridad con el “COER” de Viedma, o si les prometen que van a traer policías de refuerzo desde otras ciudades, este Ministro los va a estar engañando de nuevo a todos Ustedes.

Porque todos ya saben, que cuando traen de refuerzo a los del “COER” de Viedma, vienen por espacio de una semana O MENOS , y ya los retornan a Viedma, porque allá tienen problemáticas propias que atender.

Tiene que quedarles muy claro a todos Ustedes, que ese tipo de medidas son simples parches que usa el Ministro y el Jefe de Policía Provincial, para acallar en el momento, en lo inmediato, el clamor popular, pero no acarrea ninguna solución verdadera y duradera.

También tienen que saber TODAS y TODOS los Grutenses, como muchas y muchos ciudadanos lo saben y lo reconocen, que la solución a estas cuestiones DE FONDO, no pasa por las manos del Comisario Jefe de la Comisaría, tampoco pasa por el Comisario Inspector Jefe de Zona Atlántica de San Antonio Oeste, que ni siquiera maneja fondos de funcionamiento ni tiene poder de decisión en la mayoría de las situaciones, ni mucho menos pasa por las manos de los propios policías locales, que trabajan todos los días en la calle con escasos recursos , con pocos policías por guardia, y con sueldos muy escasos, con los que difícilmente puedan darle alimentación y alquiler de vivienda a sus familias, cada mes.

Todos ellos que acabo de nombrar, son los que, generalmente, reciben los cachetazos de la comunidad.

Siendo que la solución a todas estas cuestiones de fondo, pasan por las manos y la decisión política del Ministro de Seguridad Provincial, y del Jefe de Policía Provincial, quienes nunca vienen a poner la cara, y se limitan a mandar a sus Subalternos, para que vengan a enfrentar al “clamor popular”.

La vez pasada escuché en otra radio, a la Legisladora “oficialista” (perteneciente a “Juntos Somos Río Negro” a nivel Provincial) Marilyn Geminiani, cuando hablaba muy suelta de cuerpo, que la gente de Las Grutas tenía que aprender a cuidarse unos con otros, y que eso es lo que estaban haciendo en la cuadra adonde vive ella.

Bueno, esa afirmación, viniendo de tan alta autoridad Legislativa, que pertenece al mismo partido de gobierno que administra la Provincia, me generó mucho ruido y también sorpresa, uno nunca deja de sorprenderse, porque se supone que los gobiernos están para llevar adelante estrategias diversas, para cuidar a la comunidad y para llevar tranquilidad a toda la ciudadanía. Y se supone que ella como Legisladora Provincial, bien podría generar aportes mediante la presentación de proyectos “SUPERADORES”, con los que se intentara mejorar la calidad de vida de las personas, por ejemplo en materia de “Seguridad Ciudadana”.

Pero bueno, aparentemente esta es la “VISION” que tienen desde las altas esferas del partido “JSRN”, en relación a las posibles soluciones a los problemas de tanta inseguridad pública.

Yo creo firmemente, que sólo con “voluntarismo” no se va a lograr ninguna mejora. Así como les digo a los Grutenses, que con los “Cacerolazos” y los “Ruidasos”, lo primero que sí van a conseguir, es que el gobierno, en cabeza del Ministro de Seguridad y del Jefe de Policía, decidan trasladar o sacar de Las Grutas, a los actuales Jefes Policiales, y quizás hasta decidan “volar” al Jefe de Zona Atlántica actual, de San Antonio Oeste.

Pero el Ministro y el Jefe de Policía Provincial, con ese tipo de decisiones, QUE ES LA QUE EN LOS ULTIMOS AÑOS VINIERON ADOPTANDO, donde una vez más van a cortar ellos el hilo por lo más fino, a Ustedes los Grutenses, no les van a estar solucionando ninguno de los problemas de fondo, en materia de “Seguridad Ciudadana”, porque como ya les vengo explicando,esos problemas SON ESTRUCTURALES.

Por otro lado, Ustedes tienen que saber que los policías son sobreexplotados laboralmente, yo estoy seguro que nuestros policías son los únicos esclavos de la modernidad, en nuestro Río Negro actual.

Mientras que los “Retirados” y las “Pensionadas” Policiales, somos los “Extraviados” del Sistema Previsional, y conjuntamente con los policías activos, somos los “Policías Desamparados”, porque si los “Activos” están mal en cuestiones sociales y en cuestiones salariales, nosotros los “Pasivos” siempre vamos a estar peor.

Por otro lado, fíjense que a todos los policías, tanto “Activos” como “Pasivos”, en la gestión del actual Ministro de Seguridad y del actual Jefe de Policía (que vienen en esos altos cargos desde la gestión “DEL ALBERTO”), nos vienen pisando la cabeza como toda respuesta a los reclamos salariales que hacemos.

Fíjense el mal uso que se hace del poder, desde la esfera de estos “Altos Funcionarios” del propio Poder Estatal, para disciplinarnos a todos nosotros, los policías.

Como en mi caso, que por reclamar diversas cuestiones, entre ellas las salariales, o por hacer una “Carta de Lectores” como esta de HOY, el Jefe de Policía me está llenando de Sumarios Administrativos y de sanciones disciplinarias, seguramente por causa de esta “Carta” de hoy, me va a iniciar “OTRO” sumario administrativo disciplinario, pese a que yo estoy “Retirado” desde el año 2016.

Por supuesto, él no tiene miramientos con tal de saciar su sed de disciplinamiento, poco le importa el hecho de que se encontró con alguien como yo, que sabe perfectamente qué hacer, para defenderse del INJUSTO.

Ojala todos puedan entender entonces, que para hallar soluciones PLANIFICADAS, por un lado, hace falta inversión Estatal en materia de “Seguridad Pública”, por parte del gobierno Provincial de “Juntos Somos Río Negro”, donde el anterior Gobernador tuvo 8 años de tiempo para modificar las realidades, y muy poco es lo que hizo, en materia de “Seguridad Ciudadana”.

Es entendible y totalmente aceptable la imposibilidad que tiene la actual Gobernadora Arabella Carreras, de poder realizar en este contexto de crisis sanitaria social y económica, inversiones para solucionar en lo inmediato, problemáticas que son de fondo o estructurales, que ya están arraigadas desde hace rato en toda nuestra geografía Provincial, tanto en materia de seguridad ciudadana, como en tantas otras áreas sensibles que son responsabilidad de la Provincia (“Salud Pública”, “Educación”, problemas de infraestructura por falta de inversiones en empresas provinciales como “Aguas Rionegrinas”, etc), porque a la gestión actual de Gobierno Provincial, no le quedó otra que abocarse a lo coyuntural, es decir a la administración de la crisis producida por el “Covid-19”.

Lo que es inaceptable y no se entiende, es por qué Alberto Weretilneck en 8 años que estuvo como Gobernador, hizo una gestión tan horrible en materia de “Seguridad Ciudadana”.

Porque todos recordamos que cuando era Intendente de “Cipolletti”, “EL ALBERTO” organizaba en esa ciudad “Congresos de Seguridad Pública”, él mismo “DABA CATEDRA” hablando de los distintos “Modelos de Prevención” y de la “Nueva Seguridad”; incluso se paseaba visitando otras ciudades Rionegrinas, llevando por todos lados los mismos “Congresos” que organizaba en Cipolletti, los replicaba en otros lados, en los que convocaba a diversos prestigiosos disertantes (jueces, peritos, criminólogos, sociólogos, etc), y promovía la implementación de nuevas estrategias comunitarias, con la participación de todos los actores sociales, y la comunidad en general, para enfrentar la compleja problemática del delito y sus consecuencias.

Yo me pregunto hasta el día de hoy, por qué no llevó a la práctica a nivel provincial, todo lo que pregonaba desde la teoría cuando era Intendente de Cipolletti, con lo cual hizo mucha política y lo utilizó en aquellas viejas campañas electorales de entonces. Miren que tuvo OCHO años de tiempo como Gobernador Provincial, para poder implementar todas aquellas políticas públicas de las que tanto hablaba. OCHO AÑOS!!.

Lamentablemente, “EL ALBERTO” de la boca para afuera, se pasó ocho años hablando de todo lo que supuestamente hacía, para cuidar a la comunidad Rionegrina, pero en cuestiones concretas es muy poco lo que hizo. Ni siquiera se interesó en cumplir con la manda Constitucional (de la Constitución Provincial), de gestionar y plantear todas aquellas herramientas jurídicas y presupuestarias, para lograr la creación de la tan necesaria “Policía Judicial”, de lo cual ya me explayé en uno de los puntos de esta nota.

Y para colmo de males, el señor “W.” “LE ENCAJÓ” a la nueva Gobernadora, como un regalito más entre tantos otros que le dejó, le heredó a quienes eran el Ministro de Seguridad “DEL ALBERTO”, Gastón Pérez Esteban, y al Jefe de Policía Provincial, Daniel Jara, que también viene de la gestión “DEL ALBERTO”.

COMPARTO BREVEMENTE QUIEN ES EN VERDAD EL JEFE DE POLICIA PROVINCIAL, Y CUALES SON SUS “CUALIDADES” COMO FUNCIONARIO PUBLICO : Comisario General Daniel Jara, a quien no se le conocen proyectos “SUPERADORES”, que pudiera haber presentado por escrito, en los grandes temas que involucran a la “Seguridad Ciudadana”, mientras desde el año 2016 fuera designado como “Subjefe de Policía”, ni a partir del año 2017 en que fue designado “Jefe de Policía Provincial”, cargo que ocupa hasta el día de hoy.

Este Funcionario en su condición de tal, demuestra una personalidad soberbia, es poseedor de un “ego” fenomenal que no le entra en su cuerpo, es bastante “maltratador” desde lo verbal, hacia el personal subalterno que le depende, de hecho, puedo compartir con Uds., que hubo un Comisario Inspector que lo corrió adentro de una oficina, para pegarle, porque no logró soportar más sus malos tratos verbales, hubo otro Comisario que efectivamente lo agredió con golpes de puño “AL SEÑOR JEFE DE POLICIA PROVINCIAL”, por un problema increíble GENERADO POR EL PROPIO DANIEL JARA!.

Esa es la calaña del Funcionario que hoy sigue detentando el cargo de máxima autoridad policial, que permanece en su rol, ejerciendo un “Liderazgo Impuesto”, utilizando las sanciones y el disciplinamiento, como herramientas de conducción.

Fíjense hasta donde llega su veneno, que en mi caso particular, ante cada reclamo público que realizo, la única respuesta que tiene a mano, es la de iniciarme OTRO Sumario Administrativo disciplinario, desde la creencia que con ese tipo de persecución administrativa y disciplinaria, va a poder conseguir que me empiece a callar la boca.

Todavía no se dio cuenta lo equivocado que está.

Cierro la descripción de su persona, en el rol de Funcionario Público que ostenta, afirmando lo que es obvio y se lo aviso y reitero a la Sra Gobernadora: a este “Jefe de Policía” que tiene, dentro de la Institución Policial ya no le responde casi nadie, y casi nadie lo respeta, todavía le obedecen las órdenes que imparte, porque gobierna a través del miedo.

Resultando muy importante que todo esto a Daniel Jara le está pasando, porque cuando los Superiores pierden la dignidad, los Subalternos les pierden el respeto!!.

COMPARTO BREVEMENTE QUIEN ES EN VERDAD EL MINISTRO DE SEGURIDAD PROVINCIAL, Y CUALES SON SUS “CUALIDADES” COMO FUNCIONARIO PUBLICO : Abogado Gastón Pérez Esteban. Ingresó a la Institución Policial en su condición de “Abogado”, allá por el año 2012, siendo designado con la jerarquía de “Agente Policial” (es la jerarquía inicial dentro de la carrera de los Suboficiales), se le asignaron funciones como “Asesor Letrado” de la Unidad Regional Primera de Viedma. El Jefe de esa Unidad Regional Primera, lo venía sancionando disciplinariamente (esto está todo registrado y se puede chequear), porque nuestro querido “Gastón” era muy poco afecto a cumplir sus horarios de trabajo.

Entonces un día allá por mediados del año 2013, se cansó de que aquel Jefe de Regional lo controlara de esa forma con sus horarios laborales, y decidió presentarse en la Jefatura de Policía, el Subjefe era Eladio Infante, el Jefe de Policía era el Dr. Fabián Gatti.

Así fue que por toda solución, el abogado Gatti (mano derecha “DEL ALBERTO” con una historia política compartida ya que ambos proceden de Cipolletti, y confluían en sus respectivos “armados políticos”, ya que el Dr. Gatti era el ideólogo de la agrupación política “Redes” y era el Jefe de Policía de entonces), le propuso “AL ALBERTO” y consiguió asignar a “Gastoncito”, en una Institución distinta a la Policial, lo llevaron primero a la Unidad de Ejecución Penal Provincial de Viedma, y con el tiempo al Ministerio de Seguridad con cargo de “Subsecretario de Políticas Criminales” o algo así.

Creo que fue a partir del 2015, que quien había sido en su momento “Agente de Policía” (Gastón Pérez Esteban), fue nombrado “Ministro de Seguridad”. Qué “carretón” se mandó no?. Pasó de ser “Agente policial” a “Ministro de Seguridad Provincial”. Otra que el “brujo” López Rega!!!! Este “Gastón” lo superó ampliamente, en muy corto lapso de tiempo!!.

Seguramente “W.” lo nombró como “Ministro de Seguridad” a Gastón, porque daba bien su “targets”, tipo joven, siempre de traje, con barba sin rasurar de pocos días, poco afecto al uso de corbata, joven profesional abogado, etc., una suma de características con las cuales “EL ALBERTO” podía seguir “vendiendo humo”, según yo.

Y así llegamos hasta el año pasado (en el medio les desaparecieron y les asesinaron al Oficial Ayudante Lucas Muños en San Carlos de Bariloche, y en el medio sucedieron gran cantidad de inconvenientes, propias de las pocas ideas que se le pudieron caer al Ministro, para dar solución “DE FONDO” y definitivas, a debilidades “ESTRUCTURALES” del sistema de seguridad Provincial).

¿Y que pasó el año pasado?. Pasó que el profesional del derecho abogado Dr. Pérez Esteban, quiso abandonar el gobierno y pasarse al “Poder Judicial”. Para lograrlo, se presentó a concursar por un cargo en la Justicia, cumplimentó cada fase del concurso, rindió… Y NO PUDO INGRESAR!!!

Es decir que no debe haber alcanzado el nivel deseado por quienes tuvieron a cargo la selección, dentro del Poder Judicial Provincial.

Y eso que corría “con el caballo del Comisario”, como se dice en el campo. Siendo que fue a rendir, mientras era Ministro de Seguridad de la Provincia, nada menos.

Desde esa fecha hasta hoy, viene teniendo muy poca exposición pública, la última que adquirió gran trascendencia, es cuando por las redes sociales, lo escarcharon porque en plena cuarentena del “Covid-19”; lo habían visto en “Bahía Creek” realizando actividades increíbles durante un fin de semana, que según la explicación que dio posteriormente, con la misma soberbia que lo caracteriza cuando habla ante la prensa, se había llegado hasta ese balneario, cumpliendo sus importantes funciones como Ministro, y negando enfáticamente que hubiera estado allí, realizando actividades de esparcimiento, o compartiendo asados con determinadas personas, tal como se lo había querido “ensuciar”.

Ese es el Ministro de Seguridad que supimos conseguir. Y aquel anterior, es el Jefe de Policía de la Provincia, que supimos conseguir. Se dan cuenta de por qué estamos como estamos HOY ???

ULTIMA REFLEXION COMO CIERRE : Me quedo con aquello de la esperanza. La esperanza puesta en la gestión de la nueva Gobernadora Arabella, y con la esperanza que no tome esta “Carta de Lectores” como algo hecho en contra de su Gobierno, que entienda que por el contrario, es una “Carta” que pretende ser a favor de todos, pero principalmente a favor de su gestión. Decirle que me quedo con la esperanza de que pueda encontrar personas idóneas, es decir un o una nuevo/a Ministro/a de Seguridad, y un o una nuevo/a Jefe/a de Policía Provincial, que quieran trabajar humildemente –con humildad y empatía- y que quieran ponerse realmente al servicio de la comunidad. De otro modo, van a tener que comprar una alfombra nueva, porque la alfombra de nuestra Provincia, les va a resultar chica para poder seguir escondiendo más tierra o basura debajo de ella, en materia de “Seguridad Ciudadana”.

Vuelvo a pedir disculpas por la extensión de esta “Carta”, pero son tantos los problemas que padecemos, y tanto y tanto lo que se podría hacer para empezar a solucionarlos, que no hay manera de analizar todas estas complejidades, relativas a todas estas cuestiones que nos afectan, de una forma que hubiera resultado un tanto más resumida.

Lo que no tiene que olvidar la comunidad “Grutense”, ni los Rionegrinos en general, es que la SEGURIDAD es un DERECHO que tenemos todos los ciudadanos, así que ojala no bajen los brazos y puedan seguir reclamando (“poder vivir en paz, sin temores”), que es lo que por derecho les corresponde.

Bueno, tal vez pueda estar equivocado en algunas cuestiones, en otras tantas seguramente podré estar totalmente acertado o en lo cierto, lo que quiero reflejar en este último párrafo, es que “yo no ando buscando trabajo”, les aseguro que no trato de conseguir un cargo político ni nada que se le parezca. Y me preocupo de asegurarles a todos, que lo mío es un humilde aporte a lo lindo que es vivir en democracia, trato de representar una voz más, en el infinito ruido de voces que existen, en cualquier sociedad organizada. Esta es, en definitiva, mi forma de participar como parte integrante de la comunidad.

Me gustaría cerrar pensando en la Sra Gobernadora Arabella. Yo la conocí en San Carlos de Bariloche, cuando fui “Subcomisario” durante dos años en la Comisaría 28° de los denominados “Barrios Altos”, época en la que gobernaba “EL INTENDENTE DEL PUEBLO”, el querido “Beto” ICARE. Probablemente ella no me recuerde, pero yo sí conozco de su trabajo social que desplegaba desde aquellos años, dentro de la comunidad Barilochense, con funciones en aquel gobierno Municipal.

Ojalá que ella tome de buena forma esta “Carta”, que pueda interpretar que estoy tratando de ayudarla. Cosa que no están haciendo ni su Ministro de Seguridad ni su Jefe de Policía de la Provincia. Le aseguro que muchas de las preocupaciones que tiene, por ejemplo con estos temas de inseguridad en Las Grutas y en tantos otros lugares, los podría solucionar paulatinamente, si tuviera personas idóneas y con ganas de trabajar, a cargo de la gestión de la “Seguridad Ciudadana” a nivel Provincial. Muchas de las cosas que acá les estoy proponiendo, podrían llevarse a cabo sin que se generen GASTOS EXTRAORDINARIOS para el erario Público de la Provincia, de hecho muchas de las acciones “DE CORTO PLAZO O DE POSIBLE CUMPLIMIENTO INMEDIATO”, no tendrían costo alguno para las arcas públicas Rionegrinas.

Sólo está haciendo falta que designen a un/una nuevo/a Ministro/a de Seguridad Provincial, y a un o una nuevo/a Jefe/a de Policía Provincial, que tengan un poco de empatía, y ganas de trabajar para beneficio del pueblo Rionegrino.

Hasta acá llegué . Ojala no se enojen conmigo por obligarlos de alguna forma, a tener que destinar una buena parte del día, para que tengan que leer tantas palabras y tantas hojas que escribí.

Sabrán comprender que dada la complejidad de estos problemas, como ya dije, no hay manera de resumir lo que necesariamente había que explicar en detalle .

Y como dicen los paisanos, “VOY A ENTRAR A DIRME!”, regalándoles como despedida, unos versos finales de “La vuelta de Martín Fierro”, autoría de nuestro querido José Hernández, que muy bien podrían ser de aplicación para el cierre de esta “Carta”, aunque también a modo de disparador de nuevas reflexiones, que Ustedes mismos pudieran sumar a todo lo ampliamente hoy señalado.

Dice así :

“Con mi deber he cumplido y ya he salido del paso, pero diré, por si acaso,pa que me entiendan los criollos,todavía me quedan rollospor si se ofrece dar lazo. Y con esto me despido sin espresar hasta cuándo.Siempre corta por lo blandoel que busca lo siguro.Mas yo corto por lo duro, y ansí he de seguir cortando.

Y han de concluir algún díaestos enriedos malditos. La obra no la facilito porque aumentan el fandangolos que están como el chimangosobre el cuero y dando gritos. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar,para hacer bien el trabajo,que el fuego pa calentardebe ir siempre por abajo.

Permítanme descansar,¡pues he trabajado tanto! En este punto me planto y a continuar me resisto.Estos son treinta y tres cantos,que es la mesma edá de Cristo. Y guarden estas palabras que les digo al terminar. En mi obra he de continuarhasta dárselas concluida,si el ingenio o si la vidano me llegan a faltar.

Es la memoria un gran don,calidá muy meritoria.Y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palosepan que olvidar lo malotambién es tener memoria. Mas náides se crea ofendidopues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportunoNO ES PARA MAL DE NINGUNOSINO PARA BIEN DE TODOS!!

Saludos cordiales.

Se despide Atte.: César Omar Potás. Comisario Inspector de la Policía de Río Negro (en “Situación de Retiro Voluntario”).

