Inseguridad: Junta Vecinal Barrio Buchalaufquen envió carta al ministro Pérez Estevan

Las Grutas, julio de 2020, al Ministro de Seguridad Sr. Gastón Pérez Estevan

Los vecinos de Las Grutas tenemos algunas certezas y muchas incógnitas o dudas.

La PRIMERA certeza es que, tal cual ocurre ahora, siempre hablamos de seguridad sobre hechos ya consumados.

La SEGUNDA certeza es que, como en muchas ocasiones suele decirse, no se pueden esperar diferentes resultados aplicando la misma metodología y/o sistema. El resultado será siempre el mismo. Hoy lo padecemos.

TERCERA certeza. No existe una justicia que nos posicione en una situación de tranquilidad y resguardo en su accionar contra la delincuencia (cuando se logra dar con la misma); aun cuando en la mayoría de los casos se aplican leyes con absoluta rigurosidad en su interpretación. Esto nos lleva a la siguiente certeza.

CUARTA. Los legisladores, que se encuentran muchas veces dispersos en contiendas políticas, partidistas o en la sanción de ordenanzas, reglamentos o leyes de dudosa relevancia o de intereses sectoriales y no del conjunto de la sociedad y no se actualizan, reven o capacitan en la sanción de aquellas leyes que se inclinen definitivamente en favor de los damnificados.

Este conjunto de certezas nos lleva a plantear las incógnitas:

PRIMERA. Sobre los hechos consumados. Entre un hecho delictivo y otro hay un interregno en el que nada parece modificarse en absoluto. Las fuerzas de seguridad, legisladores, jueces y fiscales continúan en sus ocupaciones, en tanto la población declina en su reclamo hasta el próximo suceso delictivo.

SEGUNDA. Sobre los resultados. Aludiendo a lo anteriormente señalado, solo es esperable que esta situación siga sucediendo en tanto no se modifiquen actitudes y no se accione con otra metodología. De seguir con los mismos procederes, solo tendremos la duda de qué día, a qué hora y a quién le tocará la próxima vez.

TERCERA. La justicia. ¿Ha de seguir la justicia ocupándose en una interpretación de las leyes que se acomoden a las exigencias y “avivadas” de abogados avezados en estas lides algunos y directamente inescrupulosos otros, morigerando penas cuando en el mejor de los casos las ordenan?

CUARTA. Legisladores. ¿Los legisladores en tanto representantes nuestros, seguirán ocupándose de rencillas políticas, ¿para luego ante el reclamo indicar que cada sector hace su trabajo y se ajusta a leyes escritas y sancionadas? ¿Alguna vez tendrán el tino de plantarse y a viva voz exigir a sus pares modificaciones de leyes que les impidan a los jueces proteger y contemplar prioritariamente a los delincuentes?

En concreto y resumiendo: los vecinos de Las Grutas no creemos que esté en manos de la población en general, de juntas vecinales, de comisiones, de grupos de cualquier índole, etc. el brindar soluciones sobre seguridad en tanto se supone hay personal idóneo y capacitado para hacerlo. No obstante, sugerimos, acompañamiento mediante, a los representantes década uno de los estamentos relacionados a seguridad, lo siguiente:

-No nos planteen soluciones coyunturales que transcurrido un tiempo se diluyen (ej. ingreso de más policías que luego se van).

-Busquen alternativas de cambio. Investiguen, asesórense, capacítense recurriendo si es necesario al asesoramiento de quienes estén libres de esta problemática.

-Planteen a la población alternativas y medios para que colaboremos y en conjunto trabajemos.

No esquivamos nuestra responsabilidad, pero es la dirigencia y los jefes o cabezas institucionales quienes deben buscar y articular alternativas eficaces. El diálogo es importante pero no en un contexto de justificación permanente por lo que no se hizo. Las jefaturas institucionales conllevan un grado de responsabilidad supremo del que no está exento el dar un paso al costado en el supuesto de no sentirse capacitado para ejercerlas.

Sepan las autoridades que va en ello algo más que la justificación en el ejercicio de sus cargos. A nosotros, los ciudadanos de Las Grutas, nos va también el sacrificio de años, el patrimonio conseguido, la integridad psíquica, la salud y la vida.

JUNTA VECINAL BARRIO BUCHALAUFQUEN.

LAS GRUTAS. RIO NEGRO