Iud “absolutamente esta causa fue una cuestión política” por Techo Digno

El Dr. Javier Alejandro Iud, ex intendente y legislador provincial, señaló al ser consultado en Marítima FM, respecto del sobreseimiento dictado por la justicia en la causa “Techo Digno”, que tras haber superado esta instancia se encuentra fuerte y tranquilo y parafraseando a Nietzsche expresó “Lo que no me mató, me hizo más fuerte.

Detalló la situación por la que fue imputado y su alegato de desconfianza con la justicia y su imparcialidad, ya que esta causa y la anterior fueron iniciadas en momentos previos a asumir nuevos desafíos en la política.

“Yo he sufrido más de diez años varias imputaciones, ninguna de ellas condicen con la realidad y todas terminaron en falsas denuncias o no encontraron ningún delito, es por eso que hasta este momento, desde hoy, no tengo ninguna causa penal” señaló.

“Nunca he perdido una elección, eso también es real, igualmente he recibido un montón de falsedades contra mi persona, soy nacido en San Antonio, desde joven busqué transformar la calidad de vida de los sanantonienses, pero he recibido varios cachetazos quizás por haber hecho mucho, como por ejemplo esta última causa, que es una falsedad absoluta” explicó.

“El juez de juicio determinó que no existe delito, el programa Techo Digno nunca fue culpa de los intendentes, en varias localidades quedaron obras sin concluir, pero no por culpa de los municipios, sino del gobierno nacional” manifestó Iud.

“Absolutamente esta causa fue una cuestión política, desde el momento que dejaron de enviar el dinero de las viviendas y también la causa judicial fue política, pero bueno ya tengo el cuero duro, pero se vio que esto no era una causa sustentable y lo dije en el primer momento” aseveró.

“Las manchas y los golpes que me endilgaron no me dejaron caer, intentaron destruir hasta mi familia y eso me fue endureciendo y haciendo más contemplativo, como también la gente sabe y conoce lo que hice, por eso tengo una buena imagen en muchos” puntualizó.

“Yo estoy trabajando para que Alberto Weretilneck regrese a la gobernación en el 2023, pero dejaron ver en el artículo periodístico que supuestamente es una ayuda por ser hoy parte de ese proyecto, nada que ver, porque también la presidenta del justicialismo Alejandra Mas fue sobreseída, porque la verdad era una causa poco creíble y también confirmo que tampoco confío a varios funcionarios judiciales, se los dije en la cara incluso” concluyó.

