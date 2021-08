Iud admitió que se suma a JSRN “sin renunciar a mis convicciones ideológicas”

El exintendente de San Antonio y exlegislador peronista, Javier Iud, reconoció que “el desafío de participar en JSRN pensando en el futuro, es muy interesante”, especialmente por la postura de priorizar los intereses de Río Negro en un país centralista, donde dirimen el futuro dos grandes partidos o coaliciones y “todo lo define provincia de Buenos Aires”. Destacó que Alberto Weretilneck “está siempre trabajando para lograr cosas a favor de Río Negro”.

Hay que señalar que recientemente el exgobernador hizo pública una foto de un encuentro con el dirigente sanantoniense, lo que generó precisamente la especulación de un salto de Iud a JSRN.

Indicó que esa inserción en el partido provincial se dará “sin renunciar a mis convicciones ideológicas, yo soy peronista prácticamente desde que tengo uso de razón y no dejo de serlo”. Mencionó además que en JSRN hay peronistas con roles destacados, como Pedro Pesatti, actual intendente de Viedma.

Iud reconoció que a partir de conocerlo por los roles políticos que desempeñaron tiene una relación personal de muchos años con el senador y presidente de JSRN, Alberto Weretilneck, “que a mí me ha gratificado mucho”.

Dijo que en este encuentro reciente con el exgobernador “pudimos hablar de la provincia, me contó un poco toda la experiencia que está llevanado adelante como senador nacional, el esfuerzo que hace para defender los intereses de todos los rionegrinos en un país altamente dividido, donde pareciera que las definiciones se dan siempre a nivel nacional entre el peronismo y Juntos por el Cambio, y todo lo define provincia de Buenos Aires”. “Eso es lo que hablamos siempre pensando en el futuro de Río Negro”, aseveró.

Respecto a la eventual invitación de Weretilneck a integrarse a JSRN, explicó que desde la constitución misma del partido provincial el exgobernador lo quiso contar entre sus filas, recordando que “nadie desconoce que yo estuve muchos años acompañando a Miguel Pichetto, él fue candidato a gobernador en el 2015, no logramos los resultados, de hecho fue reelecto Alberto con el 54% de los votos, y después me tocaron cuatro años estar en la legislatura y votar leyes importantes”.

Consideró que integrarse a JSRN le genera “mucha satisfacción” por la posibilidad hacia el futuro de defender los intereses rionegrinos, sin renunciar a su identificación ideológica con el peronismo, emparentándose en este sentido con otros peronistas que cumplen roles destacados en el partido provincial, como Pedro Pesatti.

Recordó que en su caso nunca perdió una elección mientras representó al peronismo de su ciudad, y hasta cuando Weretilneck gana en el 2015 en toda la provincia, “nosotros ganamos en San Antonio”.

Dijo que por eso “hay un respeto mutuo” con Weretilneck, y aún con una larga trayectoria en política, todavía es joven, tiene 49 años, “y mucho para dar”.

Negó que tenga rencor con el justicialismo por no permitirle ser candidato a cargos de máxima jerarquía provincial o nacional, a pesar de su peso electoral y su carrera política, donde “dejé la intendencia con una de las imágenes más altas”. “Simplemente no me tocó, no fui reconocido”, se lamentó. (APP)

