Jornada sobre prevención del suicidio en Las Grutas “es algo que se puede advertir” dijo Mandri

Desde la Red Argentina de Suicidología y previo a la jornada de prevención e identificación sobre suicidio, Marcelo Mandri, representante de la Filial Río Negro, resaltó la importancia de estar capacitado para la prevención de esta problemática y llevar a cabo una intervención oportuna en caso de ser necesario. El evento es este 8 de diciembre a las 14,30 en la Casa de la Cultura.

Señaló que todo suicida da señales de lo que está viviendo y remarcó que no quiere morir, sino que sólo busca salir del sufrimiento que está padeciendo.

«No se puede prevenir nada sin previamente visibilizarlo, es fundamental visibilizar la problemática para implementar la prevención, lo mismo pasó con la violencia de género», expresó Mandri y agregó que «cuando se empezó a visibilizar dejó de ser una cuestión tabú y se empezaron a dar respuestas mediante acciones asertivas».

Explicó que las acciones que se tienen que llevar a cabo para la prevención del suicidio tienen que ser asertivas. «No tienen que ser simplemente porque tenemos ganas de hacerlo, porque nos gustaría», comentó.

«Tenemos que tener una mirada humanitaria, con una conducta proactiva, pero desde una posición científica, no podemos hacer las cosas simplemente porque creemos que es así», sostuvo «porque si no empiezan los mitos, como creer que el que se quiere matar no dice nada».

Manifestó que «el suicida todos los días de su vida lanza mensajes a manera de pedido de ayuda desesperado, esos mensajes a veces no son los que pretendés que sea y no los interpretás, cuando eso ocurre sin querer reafirmamos la idea que la persona tiene que a nadie le importo y que a lo mejor es mejor no estar».

Explicó que desde la red realizan campañas de prevención y que todas las actividades son de manera gratuita. Cualquier persona puede ir a las charlas, entender la problemática y desde su lugar contribuir para la prevención del suicidio.

También es importante realizar actividades tras la realización de un acto suicida, consumado o no, porque estos hechos muchas veces dejan secuelas tan profundas que suele haber efectos replique, «se puede prevenir con estas tareas».

Dijo que en la red llevan una estadística propia, dado que no hay desde el Estado estadísticas ciertas sobre la problemática, pero señaló que al adherir la provincia a la ley nacional de prevención del suicidio estas cuestiones serán obligatorias, del mismo modo que la creación de una mesa interdisciplinaria, «por eso es tan importante que la provincia adhiera a esa ley».

El referente de Río Negro en la Red aclaró que es importante estar capacitado no sólo en problemática suicida sino en intervención porque cualquier palabra mal dicha puede ser un acelerador o disparador. «Es muy complejo intervenir», sostuvo y por eso la importancia de la preparación. Aseguró que las posibilidades de éxito cuando se trabaja como se debe son muy altas, pero cuando se hace por intención o sentido común, las posibilidades del fracaso también son muy altas.

Para comunicarse con la Red, se puede escribir por whatsapp: 2920244099 o visitar su Facebook: Redargsui Rionegro. (B2000)

