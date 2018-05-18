Juegos rionerginos y Evita: Dodero se reunió con referentes provinciales

DIRECTORA DE CULTURA SE REUNIO CON REFERENTES PROVINCIALES DE ENCUENTROS CULTURALES RIONEGRINOS Y JUEGOS EVITA.
MARCELA DODERO SE REUNIO CON REFERENTES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO CON MOTIVO DE COORDINAR Y/O DIAGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE TODO EL AÑO, ENTRE ELLAS LOS ENCUENTROS CULTURALES RIONEGRINOS Y LOS JUEGOS EVITA EN SUS DIFERENTES INSTANCIAS COMO LA DEFINICION DE FECHAS REGIONALES QUE SE ESTARAN DISPUTANDO EL 22 DE AGOSTO, LA INSTANCIA DE ADULTOS MAYORES QUE SE REALIZARÁ EN LAS GRUTAS DESDE EL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE, LA FINAL NACIONAL DE LOS ENCUENTROS EVITA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE Y LA FINAL DE LOS ENCUENTROS CULTURALES EN SAN CARLOS DE BARILOCHE DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE.
EN OTRO ORDEN SE DELIMITARON ACTIVIDADES Y ACCIONES EN CONJUNTO ENTRE LA DIRECCION DE CULTURA LOCAL Y LA SECRETARIA PROVINCIAL RESPECTO AL VERANO CULTURAL EN LAS GRUTAS.