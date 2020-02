Juez de Garantías de SAO: “no somos ‘abre puertas’; defendemos derechos de todas las partes”

El titular del Juzgado de Garantías de nuestra comunidad, Dr. Fabio Corvalán, fue entrevistado telefónicamente con Marítima FM, respecto de su resolución por la que en la semana pasada el municipio recuperó tierras usurpadas, y que, al decir del abogado municipal, Dr. Gustavo Arbués, se constituyó “en una valiosa herramienta” frente a situaciones similares.

“Sobre la usurpación, aclaro que es un caso que fue judicializado, desde la fiscalía que hizo el trabajo de la presentación de la causa y a mí me tocó conducir la audiencia, y como juez de garantías el rol de resolver los planteos, donde intervino el abogado municipal y se imputaron los hechos a personas mayores. En esta medida cautelar, se dispuso el reintegro y provisión de ingresar elementos y que no se realice una ocupación definitiva, la fiscalía consideró que cometían un delito” indicó el letrado.

“Trabajamos con un código acusatorio, mediante audiencia que se oraliza todo, con datos y pruebas que nos traen a los jueces y lógicamente está previsto que debamos establecer una medida la más pacífica y también observar los medios alternativos, como sucedió con este caso de usurpación, en la conflictividad que existe también se tenga los derecho y garantías de quienes son acusados, en este proceso la fiscalía logró demostrar un delito de usurpación y obviamente se solicitaron medidas para restaurar y poner orden” explicó.

El magistrado refirió al tema, y al ser consultado sobre la misión y función de su estrado, y su incidencia en lo que popularmente se refiere como “puertas giratorias”, en favor de delincuentes que expeditamente recuperan su libertad, señaló que el rol que le compete es el de garantizar y defender los derechos de todas las partes, acusados y víctimas y la debida sustanciación del proceso judicial.

“No estoy de acuerdo con la frase de ‘puertas giratorias’, velamos para cumplir lo que nos manda la ley y conforme a derecho actuamos. La palabra garantía es muy valiosa tanto para los imputados, como de las víctimas, eso es garantía, no lo que se menciona habitualmente” aseveró Corvalán.

“Sabemos que faltan acomodar y modificar algunas situaciones que no se cumplen acabadamente, las penas de prisión no debe ser tomada solo por un castigo, la pena es también resocializar a la persona en el servicio penitenciario, pero son roles diferentes, por ejemplo los jueces de ejecución controlan las penas, no están cargo del seguimiento de lo que se hace en el penal o de la cárcel” añadió “quien cometa un delito debe cumplir la sanción y no que vuelva a realizarlo y a su vez resguardar los derechos de la víctima” sostuvo.

Audio de la entrevista con el Juez Corvalán