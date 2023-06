Julio Namuz «desde que pesco en el golfo, esta es mi peor experiencia»

El Capitán Julio Marcelo Namuz dialogó con el sitio digital para dejar su parecer sobre la actual crisis pesquera que está viviendo el sector. Dejó entrever en los pasajes de la nota que tiene una sola certeza en la actualidad al entender que no hay recursos para pescar. Ni merluza ni langostino.

Discrepa con el informe del INIDEP al entender que no es causa del faltante de merluza que este recurso se haya extraído excesivamente o terminado por la pesca de langostino. Para Namuz algo sucedió dentro del Golfo San Matías. Un primer indicio desde su punto de vista es la muerte de los bancos de almejas, pero también entiende que si en el golfo se hicieron estudios del suelo del tipo batimétricos podría llegar a ser esta una de las causas tomando como referencia lo que sucedió en el Golfo San Jorge cuando se buscaba petróleo. En ese espacio marítimo estuvieron 4 años sin ningún tipo de recurso.

– Hablamos en algún momento, cuando se descubría una buena mancha de langostino, también me parece que es importante dialogar en estos momentos cuándo la baja es notoria en todas las especies y sobre todo en la repercusión que tiene en la comunidad

– Tengo una certeza y muchísimas dudas, la certeza es que el recurso hoy no está y la temporada fue un fracaso no hubo absolutamente nada y para los barcos chicos peor. Estamos condicionados por la distancia y demás. Desde el 86 que vengo pescando acá en el golfo, nunca hubo una crisis como este año y es preocupante enserio.

– Lo que le pasa al sector también repercute en la comunidad de San Antonio Oeste, porque siempre se habla o se promociona mucho lo que tiene que ver con la parte turística, lo que tiene que ver con lo natural, pero si no se pesca el posicionamiento de San Antonio y la región en diferente y no es auspicioso el presente.

– Efectivamente sí. Estoy todos los días en el muelle y hay una tristeza total. Algunos estamos haciendo reparaciones, pero no está el trabajo de la descarga de los camiones. Esto también repercute en las plantas, al no haber materia prima. Es mucha la gente que mueve esto cuando funciona y ahora se nota, se nota en pueblo mismo la escasez de la pesca.

– Alguna vez me decías fuera de micrófono que lo de la pesca es cíclico que tiene repuntes y que tiene bajones también, pero en este caso esta profundización de la crisis se nota y mucho.

– Sí y de la experiencia mía en el Golfo, esta es la peor. Después están las causas. Tenemos conjeturas, pero tengo mis serias dudas porque si bien en el transcurso del tiempo se fue aumentando la flota y se fue aumentando la potencia, entonces sería la potencia de los barcos, sería muy fácil decir esto es un problema de administración y nada más. Es mi opinión personal, acá hubo algo externo, algo pasó. Si vos te acordás el año pasado, en un momento salieron los chicos que van a pescar almejas y encontraron que estaban todos los bancos muertos. Algo pasó en el agua, en el mar, este año, por ejemplo, no hubo merluza. Tampoco hubo langostino, pero en Rawson fue una temporada absolutamente récord de este recurso, entonces algo nos pasó acá.

– Nadie me lo ha sabido decir y yo tampoco lo sé. ¿Contaminación? no sé. Tengo mis dudas. Se estuvieron haciendo estudios batimétricos con un barco de medidas importantes en la zona de Sierra Grande. Según dicen las noticias se estudió del fondo y se hizo una batimetría para instalar una monoboya y que usaban sondas comunes. Tengo mis dudas porque con una sonda común voy con un barquito como el mío y con el 10% del presupuesto, te hago el estudio batimétrico. Ahora sí se estudió la composición del suelo si se usaron otros métodos como se hizo en su momento en Comodoro Rivadavia para buscar petróleo, el pescado desaparece. Estuvieron 4 años sin un solo pescado en el Golfo San Jorge. No digo que esa sea la causa, pero tengo mis dudas de que pasó. Te decía que la flota se aumentó, se aumentó la potencia, pero también hace un par de años teníamos reclamos de los gremios, de la planta de harina, porque nadie pescaba merluza ya que estaban abocados al recurso langostino. Mi idea era que el recurso merluzo se reproduciría mucho más sino la pescaba nadie y resulta que hoy nos encontramos con que no hay nada ni merluzón ni langostino. El panorama es complicado, incierto y lo peor que las causas no sé si están del todo claras. En el informe que hizo el INIDEP en la parte que leí atribuyen que se pescó mucha merluza con el langostino. Discrepo totalmente con eso porque en la pesca del langostino es mínima la cantidad de merluza que se pesca por la profundidad donde está el langostino. Normalmente está de 80 a 20 metros y ahí no hay merluza, mínimo es el descarte algún pez gallo que viene que también lo traemos porque no se tira. Entonces ya te digo, la certeza es que hay una crisis como nunca la vi y después lo demás son dudas, las causas no te sabría decir a ciencia cierta qué es lo que pasó. Hoy es triste lo que se ve. Acá en el muelle, sobre todo, están todos los barcos amarrados, de vez en cuando sale alguno muchos días, distancias a las que nosotros no podemos llegar con los “rada ría”. Pero bueno, tenemos que seguir poniendo fichas y apostando a que en algún momento esto va a cambiar. No sé, esperemos. (fuente San Matías Bio)

