“La actual ley de pesca está desactualizada” dijo Iud

El ex legislador Javier Iud señaló a InformativoHoy Radio que trabajan en la nueva Ley de Pesca que tendrá tratamiento parlamentario, pero previamente se realizarán talleres, algo que surgió tras la última reunión del Consejo Provincial Pesquero en Viedma.

“En el contexto que se mueve la economía pesquera hoy, la actual ley de pesca está desactualizada, normativa que ha quedado así por la realidad imperante, no me equivocaría que casi el 100% de la actividad hoy está fuera de la ley y si se aplica la que está vigente la pesca se paralizaría totalmente” indicó Iud.

“No hay ninguna empresa, o bien empresarios, o quienes tengan la cuota de pesca que cumplan lo que dice incluso la actual ley, me parece que no conocen la realidad y nadie se hace cargo, porque esto es el resultado de mucho tiempo de utilización de resoluciones que no han sido convenientes para la actividad” sostuvo.

“La cuota es para las empresas vigentes, por eso muchos no entendieron y varios han hablado sin conocer y sin que profundicen en lo que señala la ley, esto no es inicialmente barajar y dar de nuevo, porque también es para la continuidad de todos los proyectos vigentes” aseveró Iud.

“La cuota que tienen asignadas deberán pescarla, si así no sucede al cabo del año, pueden ocurrir dos cosas, la pueden transferir o alquilar, esto quiere decir que lo hará otra empresa con proyecto aprobado que sea local” agregó asimismo “si una empresa de afuera quiere la cuota, deberá poner una planta pesquera, porque la ley establecerá que el 100% debe procesarse en San Antonio y no podrá llevarse el pescado, todo deberá hacerse localmente”.

“Con el sistema actual las empresas o quienes tienen un cupo, no pescan lo que establece ese cupo, entonces esto significa menos trabajo y esta cuotificación, que será con la biomasa existente, deberá ser pescada y tendrán las industrias, de manera constante, productos para elaborar” explicó.

“Quien tiene barco y no tiene proyecto, deberá estar registrado con su permiso correspondiente, pero para pescar la merluza, por ejemplo, deberán contar con la cuota, para eso lo tendrá que hacer con quien posea la cuota. Para operar deberán tener la autorización de la cuota y hacer seguramente un contrato. Hay que dejar en claro que no se van a cuotificar la pesca zafrera como el langostino, incluso la 1960 no lo contemplaba” expuso el asesor parlamentario.

“Esta nueva ley tendrá un marco normativo para la actividad zafrera, como también de las especies temporales y la actividad anualizada no es tan utilizada, por ejemplo no se pescaron ni siquiera el tercio del cupo existente, pero las empresas con esta ley podrán pescar no solo langostino, sino también merluza y no dejar de lado ningún producto, esto promoverá mayor aprovechamiento de los recursos” refirió.

