La artista Lidia Rosana Gómez convirtió las paredes de su casa en obras de arte durante la cuarentena

Lidia Rosana Gómez transformó su casa en su universo. La artista plástica sanantoniense, reconocida internacionalmente, llevó adelante sus ideas y sus colores para transformar su hábitat en esta cuarentena.

“Respecto al mural, comenzó como una iniciativa en familia, para sumar una actividad en estos días de cuarentena, ya que no podía salir más a la calle a pintar. Un poco la idea era también plasmar una mirada de lo que sentíamos sobre la pandemia que estamos viviendo, confiados que solo serían 14 días” indicó la artista.

“Luego de que se anunciara que seguíamos con el protocolo de confinamiento, decayeron las ganas, aunque no baje los brazos y seguí trabajando a pesar de no tener ingresos a través de ello. Cómo a muchos, la situación me afectó en lo personal tan notoriamente, como al sector cultural en general, de los cuales me solidarizo con todos ellos” afirmó.

En este contexto, Gómez entendió rápidamente, cuenta, que el distanciamiento social no le impedía seguir activa con el muralismo, sin salir de su hogar.

“Aun así, en estas condiciones, trato de hacer el tiempo productivo y dedicándole mucho esfuerzo al trabajo artístico. El tiempo en cuarentena no solo me permitió transformar las paredes de mi casa, sino que también me dio la posibilidad de recrear la realidad y pensar en nuevos métodos para crear, con lo que tengo en casa, para generar nuevos proyectos y hasta pensar en inaugurar una muestra que habla sobre la pandemia, como afecta el hacer artístico personal, al sector cultural y la realidad cotidiana de nuestro pueblo, para lo que vengo tratando de capturar imágenes que me llaman la atención para luego retratarlas” señaló Gómez.

“Asimismo, me encuentro trabajando en un proyecto de murales sobre papel, cuya finalidad es pegarlos en la vía pública a modo de concientización, y tiene que ver con la contaminación y para ello plasmé la fauna del golfo, con barbijos de elementos desechados por humanos, como bolsas, tapas de plásticos, redes, etc.”.

Según comentó a InformativoHoy cómo artista siente un gran compromiso con la sociedad y la realidad que nos toca vivir “es por ello que decidí expresarlo a través del Arte. Gracias por permitirme compartir y decirles que sigamos cuidándonos entre todos” finalizó.