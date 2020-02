la artista y compositora Luci Arlequin dejó su impronta en San Antonio Oeste

Este viernes 31 de enero, la artista y compositora Luci Arlequin se presentó con el álbum infantil Manzanilla en el espacio de Educación Alternativa Vuela el Pez de San Antonio Oeste.

La artista y cantante, Luci Arlequin indicó a este medio; “estoy con el proyecto que es este último disco que se llama Manzanilla de música infantil con 8 temas en español, a su vez están en portugués. La idea es que sea un disco con el que se pueda trabajar en diferentes rubros pedagógicos e inclusive para enseñar idioma, llegando a los más pequeños en toda Latinoamérica”.

“Tienen las canciones temáticas que me gustan y me agradan como agroecología, permacultura y tiene un tema que habla sobre las infancias libres que trata sobre el respeto a las infancias trans y diversas, lo que me parece sumamente importante porque mucho no se habla y en la música para los más pequeños no está contemplado la diversidad en las infancias que existe y se debe respetar” agregó “y de forma paralela vengo trabajando con música de protesta hace muchos años, igual este disco infantil igual tiene su tinte de protesta como suave y lúdico para que se entregan.”

“Estuve hace poco en una presentación cultural del barrio Peumayen de Las Grutas, las cuales me gustan mucho y estar participando de las escuelas de educación alternativa, libertarias y autogestivas. Si bien, soy de Buenos Aires, estuve en Uruguay presentado el disco y en El Bolsón, ahora me estoy pegando la vuelta ya que a fines de febrero lo presentó en un festival de artistas callejeras que se llama “Nosotras Estamos en la Calle” en Lima, Perú.”

“Las Grutas, tiene gente muy hermosa y me hice muchas amistades, entre ellas otros artistas que ayudan a que todo tipo de actividad sea posible, realmente por el amor al arte. Este es el segundo año que estoy por esta zona, espero seguir volviendo”.

“El repertorio completo está en YouTube, Bandcamp y el álbum completo de Manzanilla en Spotify, también me pueden contactar por email, Instagram o Facebook para él envió de los archivos o arte gráfico que consta de un fanzine con dibujos para colorear y las letras de los temas, para esto incentivo recibiendo donaciones como intercambio del material, siempre es a colaboración para que pueda seguir haciendo música”.

“La niñez la tenemos todos adentro, la música para los más pequeños es música para todas las infancias que nos habitan a todas las personas de todas las edades y que tenemos mucho que aprender de la sinceridad y la inocencia de los más pequeños, aprendiendo a respetarlos y acompañándolos”.

Spotify: https://open.spotify.com/artist/31TwyicwGC0xy81qSZnTUd?si=eTQPwtDgReisEzBI7Ta6fg”