La búsqueda de Matías Roco continúa, mientras avanza la investigación judicial

Siguen los rastrillajes con las embarcaciones y de forma terrestre. Principalmente en la zona donde aparecieron los sobrevivientes. Por varios días el clima complicó la búsqueda del joven desaparecido.

“El resultado hasta ahora es negativo, no se encontró absolutamente nada, con todas las recorridas realizadas, incluso entrevistamos a turistas y también a otros pescadores que estuvieron en la zona y no refirieron nada al respecto” afirmó el prefecto Principal Daniel Martínez a Fm Signos.

Dijo también “esta semana nos reuniremos con los referentes de los artesanales y también con la subsecretaría de pesca” confirmó que hay una investigación en curso.

Como se sabe la embarcación no tenía habilitación para pescar. No se realizó el despacho de salida y ninguno de los tripulantes contaba con libreta. Por eso, cuando se da cuenta que la embarcación no regresaba y se da la alerta, no había registros de que la embarcación había salido a pescar, ni datos de los tripulantes.

En materia judicial la causa está a cargo, por razones de jurisdicción, en el Juzgado Federal de Viedma y en el expediente figura respecto a la embarcación “Paola Andrea” de 8 metros de eslora, construida en material de fibra, se encontraba en trámite de transferencia de propietarios y no tenía las certificaciones habilitantes para realizar la actividad de pesca artesanal.

La vuelta campana de la embarcación fue el día 9 de febrero, desde esa noche no se sabe nada del joven Matías Roco. Solo tres sobrevivientes rescatados del agua serán declarantes en la causa y también se espera que se establezca la cadena de responsabilidades.

