“La campaña solidaria de alimentos continua y cada dia es mayor la demanda”

La Defensora Municipal del Pueblo, Prof. Judith Michalzewsky, detalló la campaña solidaria de recolección de alimentos y elementos de limpieza, donados por vecinos, para asistir a familias que por la cuarentena del COVID – 19, no pueden trabajar.

“Cada vez se acrecienta más la necesidad, hay muchos vecinos que no pueden salir a trabajar por el aislamiento social y las necesidades actualmente son mayores, por ejemplo, aquellas personas que tenían una reserva para comprar, ahora ya se quedaron sin ese sustento y hay que asistirlo”

“También aquellas personas que iban a trabajar o son monotributistas y no pueden hacerlo, no solo no pueden pagar el alquiler, sino también no pueden adquirir los alimentos para su familia, aunque no tengo números exactos, todos los días, de lunes a lunes, en diferentes horarios, se asiste a las familias de los centros urbanos”.

“Tenemos donaciones todos los días, se derivan a los distintos centros de acopio y se va armando cada módulo, las donaciones se derivan a Desarrollo Social, ellos canalizan la ayuda, hay demanda no cede, sé que tienen mucho trabajo”.

“La cantidad de cada módulo que entregan, depende tanto de las donaciones, como lo que llega de provincia y lo que adquiere la municipalidad” agregó “la verdad que estamos ante una problemática única y quienes quieran donar, nos llaman y acordamos un horario, pasamos a retirar la donación, con todas las precauciones correspondientes”.

“Cada vez se hace más difícil, pero lo importantes es que se continúa recibiendo donaciones, es lo que otros vecinos o comercios tienen para brindar al que necesita, no hay donativo pequeño, todos son importantes en su medida, todo es bienvenido para quienes puedan recibirlo después”.

Donaciones: por WhatsApp al número 2934-465949 o al Facebook Defensoría San Antonio.