La CGT Zona Atlántica salió en apoyo del frente gremial marítimo

Representantes de los tres gremios marítimos a nivel nacional viajaron a Viedma invitados por el Gobierno provincial para debatir sobre la Ley de Pesca y no los dejaron ingresar con sus asesores. Anunciaron posibles medidas de fuerza: “si nosotros no salimos a pescar, pescado no van a tener”.

Representantes del Sindicato de Conductores Navales (Siconara), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo y el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), anunciaron medidas de fuerza si no les permiten debatir la ley en una mesa de diálogo tripartito.

“Si ninguno de estos gremios están embarcados, no hay ley de pesca que valga porque si nosotros no salimos a pescar, pescado no van a tener”, advirtieron y recordaron que ya tomaron una medida similar y no dudarán en volver a hacerlo.

En una conferencia de prensa convocada por representantes de la CGT Zona Atlántica, los marítimos destacaron que “ante la negativa de estar en la mesa de debate de esta importante ley, los tres gremios que tripulan las embarcaciones a nivel nacional: capitanes, maquinistas y marineros estamos dispuestos a no salir al mar. Esto refleja la unidad del movimiento obrero en estas circunstancias y vamos a permanecer unidos hasta que tengamos una respuesta satisfactoria”, advirtieron.

La primera acción fue “presentarnos ante la CGT y poner en conocimiento a los gremios locales y luego nacionales para que se sepa qué es lo que quieren hacer con la Ley de Pesca en Río Negro”.

Explicaron que es fundamental la presencia de los asesores de los sindicatos “en un tema tan preocupante para el sector, en cómo y a quién se van a otorgar los permisos, quienes integrarán el Consejo Provincial Pesquero y por qué. Estos tres gremios son el primer eslabón de la cadena porque somos los que vamos al mar a buscar el recurso, entonces si nos tratan de esta manera en la primera reunión tan descaradamente y tan despectivamente no creo que lleguemos a buen puerto”.

“No queremos que esto sea un monopolio y que nos pongan los valores que ellos quieran, queremos todo bien organizado, con los convenios colectivos de trabajo correspondientes, que los empresarios sepan lo que tienen que pagar a nuestros trabajadores, de qué manera, queremos algo legal pero aparentemente acá no conviene que sea tan legal, por eso nos dejan afuera”, expresaron.

Añadieron asimismo que “es muy importante formar parte para saber el tratamiento del recurso, las asignaciones de las partidas de ese recurso, cómo se van a implementar, a quiénes se les van a dar, tenemos conocimiento de que quieren modificar el sistema de asignaciones de recursos dándoselas a personas físicas y que estas personas físicas pueden llegar a negociarlas, tercerizarlas, embargar este recurso que es de todos los argentinos. Esto va en contra de los intereses de todos los habitantes del país”, añadieron.

Participaron de la conferencia Walter Luro Secretario Adjunto a nivel nacional del Centro de Patrones y Capitanes de Pesca de la Argentina, y Alejandro Bocolin, el Delegado de Puerto Madryn; Jorge Maldonado, del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina y Coordinador de Políticas Pesqueras Nacional: y César Zapata, secretario de SOMU de Puerto Madryn, Juan Pablo Gattoni, Delegado de SAO y Jorge Balderrama, Asesor de Pesca a nivel nacional.

El recurso

Una de las cuestiones esenciales planteadas por los marítimos es “el cuidado del recurso, así como se cuida en provincia de Chubut y otras provincias, para que el pescado no se vaya afuera, que haya reglas claras y que el recurso sea sustentable, que se hagan los estudios necesarios para saber cuáles son las cuotas que se tienen que asignar. En Río Negro desde 2004 no nos han brindado ningún tipo de informes de impacto ambiental”, reclamaron.

“Tenemos que implementar un sistema que sea beneficioso para todo el arco laboral y no para cuatro o cinco amigos del gobierno de turno para que se lleven las regalías. La discusión es amplia y no la quieren dar”, subrayaron

La CGT Zona Atlántica

Destacaron los marítimos que “siempre en la CGT hemos encontrado una predisposición al acompañamiento en los reclamos laborales y a guiarnos en las situaciones que demandan, por eso el reconocimiento y el agradecimiento a la CGT local”.

Indicaron: “estamos planteándole a la CGT que queremos les den trabajo en tierra a la gente y que ese pescado que vamos a sacar se elabore en la provincia de Río Negro. Si permitimos que entre gallos y medianoche se haga la ley de pesca, los grandes inversores se van a llevar el pescado afuera, se llevan la materia prima pudiéndole poner valor agregado acá, porque es trabajo para la gente de la región y es recurso de los rionegrinos. Estamos tratando de defender los puestos laborales para nuestra provincia”.

Desde la CGT Zona Atlántica se sumó al reclamo y su Secretario General Damián Miler, reiteró la solicitud constante de convocar a una mesa de diálogo tripartita, donde tanto el empresariado, como el Estado y los trabajadores puedan defender los intereses de la producción el capital y el empleo. En este sentido la CGT regional planteará al Estado una mesa de diálogo.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA