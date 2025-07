La desconsideración hasta para la convocatoria (carta de lectores)

En esta carta, quiero compartir con la comunidad lo que considero una falta de consideración y, por ende, de respeto.

Ante un pedido de Banca Abierta —espacio que los ciudadanos podemos utilizar en el marco de las sesiones del Concejo Deliberante—, se deberían tener en cuenta también los derechos de quien va a usar ese momento.

He solicitado ese espacio y, según me informó el secretario, mi exposición estaría disponible y aceptada para hoy, martes 8 de julio. El punto que deseo plantear es que recién me avisaron el día 7, a las 15:10 hs, lo que me hace cuestionar: ¿qué tiempo consideran los concejales que necesita un ciudadano para prepararse? Debo organizar mi traslado a SAO, la suspensión de mi jornada laboral (en mi caso), la convocatoria de alguien que me reemplace y la coordinación con mis compañeras (ya que trabajamos en equipo, no solas).

Sepan, señores concejales, que los vecinos que trabajamos comunitariamente —y ante tantas problemáticas— lo hacemos de forma organizada y con el tiempo que requiere cada paso y cada acción. No improvisamos de un día para el otro (con solo 18 horas de anticipación) para convocar una reunión, presentación, evento o cualquier otro acto.

Por ello, les pido, en nombre de muchos vecinos, que empiecen con estos pequeños gestos de respeto y consideración. Asuman que tener en cuenta al otro también es parte de su rol como servidores públicos. No es «así nomás»… es como debe ser.

Espero que implementen modalidades de trabajo que permitan contemplar este pedido.

Gabriela Latorre 92719831

