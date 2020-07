La secretaria general de Unter, Sandra Schieroni, manifestó que no puede discutirse el protocolo para la vuelta a las escuelas si no es en el ámbito paritario. Manifestó que el borrador recibido sólo se refiere a cuestiones de seguridad e higiene y no a temas pedagógicos. Dijo que pidieron una reunión para avanzar en estos aspectos.

La secretaria general de Unter manifestó que se recibió un borrador del protocolo que se utilizaría para el regreso a clases. En principio sostuvo que plantearon que es un borrador sujeto a que el gremio lo pueda discutir, “se han tomado algunos aportes que hemos hecho y está encuadrado en el protocolo nacional, estamos en el trabajo gremial que nos damos cada vez que tenemos que discutir una propuesta por parte del gobierno”.

La secretaria de Unter resaltó que ya se había manifestado que “no hay protocolo posible que no se discuta en el ámbito paritario porque es el ámbito en el que hemos discutido siempre”.

Explicó que “podemos hacer un trabajo previo y ya lo hemos enviado a todas las seccionales para que se le dé la mayor difusión posible para ver qué opinan las bases sobre el protocolo pero el debate y discusión se tiene que dar en el ámbito paritario”.

Schieroni comentó que está previsto el inicio de clases a partir de septiembre y “otro de los requerimientos de la gremial es establecer con claridad que los establecimientos educativos tienen que reunir las condiciones edilicias indispensables para poder aplicar cualquier protocolo, si no están las condiciones edilicias por más aprobado que esté el protocolo no es posible la presencialidad”.

Detalló que el borrador tiene que ver sólo con un protocolo en función de seguridad, higiene y protección personal, pero no abarca aspectos pedagógicos y didácticos, “que será algo a debatir en una próxima instancia, si van a ir todos los chicos, cuántos, si los últimos años, eso no entró en discusión”.

En este sentido dijo que pidieron una reunión específica para trabajar estos aspectos que están incorporados en el protocolo nacional, que habla de la bimodalidad, “queremos discutir con el gobierno lo que implica la bimodalidad, porque hay condiciones laborales que se modifican, queremos saber qué idea tiene el gobierno en relación con ese concepto y respecto a la terminalidad de los ciclos, eso todavía no ha entrado en discusión, tenemos un protocolo en relación con el covid para lo que significan las medidas de seguridad e higiene”.

Respecto a cómo se sienten sobre un posible regreso a clases reconoció que “no nos sentimos seguros, en este momento es uno de los temas charlados, la situación epidemiológica que se da en Bariloche, Jacobacci y toda la zona del Valle”.

Schieroni resaltó que “la escuela que conocimos el 2 de marzo no la vamos a volver a tener, no sabemos por cuánto tiempo, mínimamente el ciclo lectivo 2020 va a tener estas características de la virtualidad y veremos en qué momento la presencialidad, de estar dadas todas las condiciones, no puede ser para todos los estudiantes, se enfocará en la terminalidad de los ciclos y con el distanciamiento social habrá que ver cuántos niños entran en un aula”.

En cuanto a la acreditación de saberes dijo que están armando un documento para poder compartir con el resto de las seccionales, hay que tener en cuenta que los estudiantes de educación secundaria, de alguna manera tienen que acreditar, porque se van a los institutos de formación docente, universidades o puesto de trabajo, “creo que tenemos que analizarlo los distintos niveles con sus modalidades, no me animaría a decir vamos a hacer esto o aquello,sí pensar en quienes terminan el ciclo y cómo va a ser”,

Agregó que con quienes continúan se puede trabajar el año que viene, pero los chicos de educación secundaria se van, “ahí es donde tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, en poder brindarles todas las herramientas necesarias para que continuen sus estudios superiores o se inserten en el mundo laboral”. (B2000)