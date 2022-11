La estudiante Maia León representó a San Antonio Oeste en el Parlamento Juvenil del Mercosur

Estudiantes del nivel secundario y de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de 21 jurisdicciones del país intercambiaron opiniones y debatieron propuestas sobre la “Escuela secundaria que quieren”, en el marco del 13° Encuentro Nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur que organiza el Ministerio de Educación de la Nación.

En este encuentro participaron el docente Jorge Godoy y la alumna Maia León, ambos de la ESRN29. Durante dos jornadas, compartieron con estudiantes y docentes quienes analizaron las diferentes propuestas que fueron debatidas previamente en las distintas instancias de intercambio a nivel escolar, distrital y jurisdiccional.

Se debatieron y generaron propuestas a partir de los ejes de “Géneros”, “Educación Sexual Integral”, “Derechos Humanos”, “Participación ciudadana”, “Jóvenes y trabajo”, “Integración regional”, “Inclusión educativa”, “Comunicación y Medios” y “Ambiente”.

Precisamente Maia León llevó la propuesta de que se cumplimente la ESI en su totalidad “venimos trabajando un proyecto hace más de un año dónde hicimos un escrito sobre el ESI, que nos llevó a saber que tenemos una ley que no se cumple en su totalidad y eso vulnera incluso derechos, porque abarcan muchas cuestiones que actualmente no se da”.

“Hay muchísimas problemáticas que se pudieron debatir, inicialmente en Viedma generamos el documento provincial con todas las posibles soluciones, a pesar de las falencias que hubo en el lugar, respecto a que hubo profesores que interfirieron, pero finalmente prevaleció que los estudiantes terminaran en un proyecto conjunto solo de estudiantes” señaló.

“Este documento provincial lo llevamos a Capital Federal dónde impusimos la necesidad de que nos escucharan, que nos dejaran adentro de la discusión y no solo algunas provincias pudieran hablar, pero cuando disertaban de ESI, decidí darme vuelta, porque de ese documento, no todas las provincias estaban de acuerdo” reveló que “al finalizar me levanté a explicar porqué me di vuelta en forma de protesta, porque no se tomaron en cuenta el aporte de otras provincias”.

“No fue democrático el momento, por eso quería dejar de manifiesto, en esto vi que otras provincias hicieron lo mismo, se levantaron, si hablamos de integración, era en ese parlamento, que lo entendieran, entonces posterior a esto llegamos acuerdo de hablar en privado y antes que termine el ciclo de este año, nos juntemos en un ZOOM para modificar el documento y quede de la manera que pedíamos” aseveró la estudiante en el programa Agenda Abierta.

“Hice valer el derecho que es nuestro, de expresarnos y tuve sentimientos encontrados porque haber hecho prevalecer lo que nosotros queríamos expresar fue muy aliviado y la verdad queríamos ser escuchados” concluyó.

El Parlamento Juvenil del Mercosur promueve un espacio de diálogo institucionalizado entre estudiantes del nivel secundario de los países de la región con el propósito de fomentar el debate como forma de construcción del conocimiento y la participación como herramienta de transformación social.

Los debates se organizan a través de diferentes instancias: escolar, provincial, nacional e internacional. En cada una de ellas las y los estudiantes elaboran propuestas que quedan plasmadas en documentos o declaraciones que son presentadas a las autoridades educativas nacionales y del sector educativo del MERCOSUR.

