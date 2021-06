La feria en San Antonio el fin de semana “el coronavirus no frena el hambre”

La Feria en la plaza de la Confluencia que se realizó el sábado (estaba prevista el fin de semana) convocó a decenas de vecinos de San Antonio Oeste. La consigna era mantener el distanciamiento y respetar el protocolo sanitario.

InformativoHoy se acercó y pudo dialogar con diferentes feriantes que exponían sus productos dónde expresaron su preocupación por el problema económico que muchos atraviesan, varios de ellos con escasos ingresos monetarios, a esto se le suma la crisis financiera y la incertidumbre por las restricciones.

“Para nosotros esto es un trabajo más, no vienen bien las ventas, pero algo podemos pucherear con lo poco que podemos sacar, muchos días sin vender y mi marido que trabaja en obra hay días que no consigue nada” dijo una feriante.

Uno de ellos que se nos acercó a dialogar manifestó “a nosotros no nos importa si hoy nos vienen a correr con la policía y si mañana tenemos que volver, porque el coronavirus no frena el hambre, tampoco la ayuda de desarrollo social nos alcanza para todo el mes” explicó que hay poco trabajo y que algo pudo agarrar en la temporada de Las Grutas.

Otros feriantes nos comentaron sobre el problema que tienen en pagar los servicios “a mí el último mes para pagar la luz me ayudó la municipalidad, pero no sé el mes que viene, no vendí ni 150 pesos, que son hoy, nada, vas con esto al mercadito y no compras casi nada”.

Todos los consultados coincidieron en que son conscientes de la pandemia, que hay mucha gente enferma e incluso nombraron parientes que pasaron por ese problema “nosotros también pensamos en que tenemos que subsistir con todo, con el Covid y con la necesidad” sentenció.

“De una feria no se vive, es una gran ayuda, porque no alcanza en estos días nada” comentaron.

