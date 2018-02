LA GRIETA DE LOS BILLETES (carta de lectores)

Días pasados Marcos Peña ,expreso que una buena cosa hecha por ellos ,es actualizar los billetes ,porque en los nuevos hay animales y no gente muerta .No me extraña que su yo interior lo traicione y le haga decir estas cosas ,porque los muertos a que se refiere son San Martín,Evita, Belgrano ,Rosas ,Mitre ,Sarmiento y Roca ,integrantes de la Grieta histórica de nuestro País. Por un lado están los Liberales ,Oligárquicos y Anglo Dependientes (por anglo abarco tanto a los ingleses como a los Norteamericanos ) y por el otro los Patriotas Nacionales y Populistas.Esta vitrina histórica no les convenía ,porque los delataba .mostraba de donde vienen y lo que son.Era evidente por un lado estaban ,los que lucharon por la Patria y el Pueblo ,como San Martín,Belgrano,Rosas y Evita y por el otro ,los que entregaron la Patria , esclavizando y hambreando a su pueblo ,como Mitre ,Sarmiento y Roca,como ellos están haciendo.

De un lado de esta grieta que nació con la Argentina ,están personajes como:

Mitre ,liberal a ultranza y pro Inglaterra en sus decisiones y acciones .Fue figura en la destrucción de Paraguay en la vergonzosa guerra de la Triple Alianza .guerra mandada por los ingleses para ahogar la intención de configurar ,los Estados Unidos de Sur América,como soñaron próceres como San Martín .Bolivar ,Belgrano y tantos otros.(coincidencia con lo que esta pasando ,no es casualidad ).Como presidente profundizo y encabezo el Unitarismo de Bs As ,en detrimento del interior , (coincidencia con lo que esta pasando ,no es casualidad ) .Hasta llego junto a Sarmiento a complotar en el asesinato del Chacho Peñaloza ,patriota si los hay.Fue también iniciador del manejo del pueblo desde los medios de comunicación ,adquiriendo el periódico La Nación Argentina ,con lo que creo ,el diario La Nación (coincidencia con lo que esta pasando ,no es casualidad ).Otro personaje de los billetes de ese lado de la grieta ,es Sarmiento ,puesto a dedo por Mitre como gobernador de Bs As y posteriormente designado por los militares de presidente ,en sus discursos ,se pueden leer cosas como : “Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar” o aseveraciones de que a los huérfanos y a los discapacitados no había que prestarles atención ,ni ayuda ,así se morían. También fue ministro del interior y en su gestión ,se realizo la Campaña a el Desierto ,donde se asesino a miles y miles de naturales de ese suelo ,esclavizando al resto ,y repartiéndose millones y millones de hectáreas ,entre los oficiales ,tropa ,miembros de la oligarquía porteña en cierne y extranjeros entre ellos la Corona Británica (coincidencia con lo que esta pasando ,no es casualidad ).Cuando se asesino al Chacho ,se coloco su cabeza en una pica en la plaza de Oltra y Sarmiento ato a su viuda con una cadena para que barriera la plaza en derredor . (coincidencia con lo que esta pasando,con Milagros ,no es casualidad ).Mas tarde se exilia en Chile y desde su venenosa lengua abogaba con hacer la Patagonia chilena .

Completando la trilogía billeteril ,lo tenemos a Roca ,comandante de uno de los mas grandes genocidios nacionales ,con su campaña al desierto ,que en realidad no era desierto ,porque estaba poblado por nacidos en esas tierras ,que el se ocupo de matar por miles ,esclavizando a los restantes ,negando su existencia , lo de Desierto los delata , (coincidencia con lo que esta pasando ,no es casualidad ).

Del otro lado de la grieta ,es decir el nuestro ,el de los Nacionales y Populares ,aparecen en los billetes :

San Martín ,nuestro prócer que nos libero de los Españoles ,pero se opuso que fuéramos entregados a los ingleses como sucedió ,por eso fue desterrado .Belgrano ,otro de nuestros grandes próceres , combatió para acabar con el yugo español ,y soñaba junto a San Martín ,Bolivar y muchos mas patriotas latino americanos ,con una América unida y hasta se llego a pensar en poner una persona simbólica de América como el inca Tupaca Amaru ,como prenda de unión americana.Por esto lo mataron a Tupaca Amaru ,en la plaza publica ,matando también a su esposa ,hijos ,yernos ,nueras ,nietos ,padres y abuelos ,desmembrandolos para exhibir sus miembros y cabezas en las plazas de los nuevos virreinatos ingleses que nacían ,manejados por serviles a sus servicios .También figura Rosas ,otro prócer de a caballo ,que lucho a poncho ,lanza y espada ,contra la entrega de la Patria al imperialismo ,pero fue derrotado por cipayos a ordenes del imperio.

Y llegamos a Evita ,una mujer integra ,patriota ,firme en sus convicciones y acciones ,que junto a Peron desparramo amor y justicia entre los humildes ,defendiendo a estos y a los trabajadores sin respiro dejando de lado su salud en ello .Por eso la odiaron desde el otro lado de la grieta ,la estigmatizaron ,la denunciaron .mintiendo ,sobre fortunas ocultas ,vestidos ,carteras ,zapatos ,pieles ,joyas , y luego de derrocar a Peron mediante una masacre ,profanaron su cadáver ,y usando una justicia temblorosa y genuflexa ,proscribieron a Peron . (coincidencia con lo que esta pasando ,no es casualidad ).

Por eso les molestan los muertos de los billetes ,por eso ponen animalitos ,pero hagan lo que hagan no podrán cambiar el destino ,como jamas se pudo cambiar en ningún rincón del la tierra ,porque lo que no se puede evitar es la marcha de los pueblos en busca de libertad y justicia .

Dr Antonio Tourville Las Grutas Rio Negro

