La justicia aceptó la apelación y habrá nueva instancia por la causa de tierras del Puerto de SAE

El texto de la apelación fue presentado el jueves como lo anticipó este medio digital contra la sentencia definitiva de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Minería de Viedma.

Ahora, el ejecutivo tendrá 10 días para presentar los puntos necesarios respecto a la apelación solicitada.

En este contexto el abogado defensor de la sucesión de la familia Velásquez, Emiliano Galllego ocupantes desde 1920 de tierras aledañas al puerto de ultramar de San Antonio Este, y que obtuviera una sentencia que reconoce la legítima posesión de las mismas a la familia que litiga contra el municipio, señaló ante la versión que la comuna apelara el fallo, “la apelación a una sentencia solo es para los temas , que se consideraron, no se pueden añadir nuevos elementos” y consideró que a casi un siglo, es un buen momento para finiquitar la situación.

“Cada uno elige lo que debe hacer, por esto creo que habrán analizado el expediente como otros que no lo hicieron, por eso están en su derecho efectuar la apelación” señaló Gallego a Marítima FM.

“Ojalá que el intendente pida dialogar, porque esto ya lleva costas para el municipio, la familia siempre pidió nunca llegar a juicio, pero no tuvimos otra alternativa, está explicado en el expediente, tanto Casadei y Arbués conocen dicho expediente”.

“La familia Velázquez sabe que tiene un reconocimiento que no caduca, el mismo Concejo Deliberante anterior, en su mayoría no conocía el expediente y decidieron no sentarse a dialogar, eso fue lamentable” sostuvo además hay dos reconocimientos establecidos en el expediente “demarcar, adjudicar y mensurar es el objeto de la demanda”.

“Estamos siempre dispuestos a sentarnos a dialogar con el municipio, con este intendente que no querrá dejarle, lo que le dejaron otros políticos que lo precedieron” pero explicó que si eso no existiese aguardarán el último paso judicial.

“Lo que no se hizo hasta ahora no se puede apelar de algo que no hiciste o dejaste de hacer, no podes alegar sobre tu propia torpeza” aclaró que ahora no se puede apelar la legítima posesión de su tierra.

“El intendente puede tomar la decisión política de fondo y el Concejo Deliberante la ordenanza para concretar, eso es lo que no sucedió con los anteriores a este gobierno”. Este lunes se sentarán los representantes de la familia con el bloque del Frente de Todos por invitación de los ediles. (Foto Diario Río Negro)