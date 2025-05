El tango de salón, una de las danzas más emblemáticas y apasionantes de Argentina, tiene sus raíces en el Río de la Plata, específicamente en Buenos Aires y Montevideo, a fines del siglo XIX. Con el tiempo, el tango ha evolucionado y se ha convertido en un símbolo de la identidad argentina.

Desde sus comienzos en los barrios populares hasta su difusión en todo el mundo, el tango de salón ha mantenido su esencia y su magia.

En esta entrevista, conversamos con Roberto Rivero, un apasionado del tango de salón que comparte su amor por esta danza y su deseo de transmitirlo a la comunidad.

¿Qué es lo que te atrae del tango de salón?

El tango es una forma de vida que te permite conectar con las personas y con uno mismo de manera profunda y significativa. Me encanta la conexión que se crea entre los bailarines y la música. Hay algo en el tango que es difícil de explicar, pero puedo decir que vivirlo es totalmente mágico.

¿Cómo describirías tu experiencia bailando tango?

Es una experiencia única y emocionante. El tango no se trata de acrobacias o saltos, sino de sentir la música, el abrazo y el caminar juntos. Es un baile que requiere conexión y comunicación con tu pareja. Además, la conexión con otros es fundamental en el tango, y bailar con alguien que no conoces puede ser una experiencia increíble.

¿Cómo fue tu inicio en el tango?

Me costó mucho al principio, pero nunca me di por vencido. Recuerdo cuando empecé a bailar y no me salía, pero siempre tuve la certeza de que lo lograría. Fue un proceso gradual: asistí a clases y practiqué con constancia.

¿Qué significa el tango para ti en términos de conexión con otros?

El tango es una forma de encontrarme con amigos y amigas, de compartir momentos y experiencias. Es un espacio donde puedo ser yo mismo y disfrutar de la compañía de otros. La conexión que surge en el baile es algo especial y difícil de encontrar en otros ámbitos.

¿Qué proyectos tienes en mente para el futuro?

Estoy iniciando un proyecto de tango en Puerto San Antonio Este, con clases que comenzarán el 6 de mayo en el salón de usos múltiples. También planeo participar en competencias para mejorar mi nivel y darme a conocer. Queremos presentarnos en torneos para medirnos y ver qué aspectos podemos perfeccionar.

¿A quién están dirigidas las clases de tango?

Las clases están dirigidas a alumnos a partir de los 10 años. Serán los martes y jueves, de 19 a 21 horas, en el salón de usos múltiples de Puerto San Antonio Este. Para más información, pueden dirigirse a la Delegación Municipal de Puerto San Antonio Este.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a nuestros lectores?

Los invito a todos a sumarse al tango y a disfrutar de esta experiencia. No tengan miedo de probar algo nuevo y de conectar con otros a través del baile. El tango es para todos, y estamos emocionados de compartirlo con la comunidad. (entrevista por Valma Astudillo)