“La mayor cantidad de quejas que recibimos es por las multas del estacionamiento medido”

María de los Angeles Garrido es la jueza de faltas N° 1 de la municipalidad de San Antonio Oeste, abocada exclusivamente a tránsito vehicular. En diálogo con InformativoHoy Radio por la 102.5 mhz explicó los alcances de las multas en la temporada.

Una de las mayores quejas y estadísticamente se da de esta manera con la del estacionamiento medido, señaló la funcionaria que atienden cada situación, aquella que previamente no fue solucionada por la empresa prestataria.

Asimismo, uno de los descontentos, es no tener el acceso al pago inmediato ni bien los turistas estacionan en la zona prestablecida para abonar.

“Si bien nosotros damos la información respecto a las actas que recibimos, le decimos a los propietarios del estacionamiento medido que tenga mayor cantidad de acceso al sistema del estacionamiento, se lo mencionamos de manera constante, porque la mayoría de las quejas es porque no hay personal suficiente, o no hay cartelería o bien no saben como acceder a la aplicación, pero el servicio lo brindan ellos, nosotros le trasladamos las inquietudes” reveló Garrido.

“Las personas que llegan a la oficina del juzgado de faltas les decimos el por qué recibieron el acta, además cada infractor tiene su derecho a descargo, lo mismo sucede con aquellos mal estacionados en sitios no permitidos, que no tienen que ver con el estacionamiento medido, pero tratamos de aclararle como son, porque incluso hoy tenemos el sistema de fotografía, cada acta viene con fotos, a veces ponen las excusas más inverosímiles, pero no son todos, muchos aceptan su error” sostuvo la jueza.

Señaló que incluso estadísticamente se incrementaron los controles pero también hay más alcotest positivos “se debe a la cantidad de personas que llegaron este año, porque es mucho más el movimiento y es mayor la estadística lamentablemente”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

