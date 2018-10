La oposición del Concejo Deliberante emitirá un proyecto de comunicación solicitando licencia a Ojeda

La oposición avanzaría la semana que viene en un proyecto de comunicación respecto a la situación judicial del intendente Luis Ojeda que sería imputado tras la formulación de cargos en Viedma “debemos esperar lo que resulte de la audiencia y nos reuniremos la semana que viene analizar antes de la sesión ordinaria” dijo Luis Esquivel, presidente del cuerpo colegiado.

Tanto los concejales de JSRN como de la UCR le señalaron al mandatario comunal en una reunión que debe tomar licencia “es la sugerencia que dimos, porque un hombre debe gobernar con su mente puesta en la función y no debe ser fácil para Ojeda esta etapa” dijo el edil Colantonio.

Ojeda mencionó que no tomará licencia, que las pruebas que recabaron son contundentes para refutar las acusaciones “a mí me trataron de todo en estos últimos años, tuve que soportar todas las acusaciones, pero a mi me eligió la gente para el puesto en el que estoy, respetaré la Carta Orgánica y el mandato de los votantes” mencionó.

“Voy a seguir defendiéndome en los estrados judiciales, sometido a la voluntad de la justicia, como también seguiré estando al frente del municipio” y relativizó los dichos de quienes ya sostienen que debería pedir licencia “tengo el apoyo necesario” dijo.

Los concejales Esquivel, Colantonio, Clemant, Railefe y Mereles firmarían el proyecto de comunicación que solicitará al intendente Ojeda de un paso al costado mientras esté la investigación en curso si es imputado por presunta corrupción de una menor.

