LA PASO ES UNA TRAMPA PARA CRISTINA (Carta de lectores)

LA PASO QUE PROPONEN DENTRO DEL PERONISMO ES UNA TRAMPA Y ESTO SE VE CLARAMENTE CON LO QUE PASO EN LAS ULTIMAS ELECCIONES EN BRANDSEN Pcia Bs As
RESULTADOS BRANDSEN PASO 2017
CAMBIEMOS 5292 (UNA LISTA )
UNIDAD CIUDADANA (DOS LISTAS) 5146 UNA Y 3823 LA OTRA
UN PAIS (MASSA) 1580
RESUMEN :SUMANDO, LA GENERAL TENDRÍA QUE HABER SIDO
UNIDAD CIUDADANA 5146 MAS 3823=8969
CAMBIEMOS …………………………
…………5292
UN PAIS …………………………
…………1580
PERO EL RESULTADO DE LA GENERAL FUE OTRO
CAMBIEMOS 8160
UNIDAD CIUDADANA 6824
UN PAIS (MASSA) 1658
PERDIMOS ,PORQUE LOS RADICALES SE METIERON Y VOTARON EN NUESTRAS PASO
POR ESO JAMAS CRISTINA DEBE IR A UNA PASO ,POR QUE SINO CAMBIEMOS QUE VA CON LISTA ÚNICA VOTA EN CONTRA DE CRISTINA ,EN NUESTRA PASO.
POR ESO TENDREMOS QUE IR ,EN UNIDAD CIUDADANA ,CON UNA ÚNICA LISTA , Y SI ALGUIEN DEL PJ SE QUIERE SUMAR BIEN VENIDO SEA .O CADA CUAL CON SU LISTA Y QUE EL PUEBLO PERONISTA DEFINA EN LA GENERAL .ALGO APRENDIMOS DE PERON ..
Dr Antonion Tourville
Las Grutas Rio Negro
DNI 7817849
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