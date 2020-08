La pesca sanantoniense “está en camino a la ruina”

Gustavo Gualtieri es el presidente de la Cámara de Armadores y Productores Pesqueros de Río Negro. Dejó un panorama preocupante sobre la pesca industrial en el Gofo de San Matías. Las bajas capturas, la caida de las exportaciones, sumado a la pandemia del Covid 19 hacen que el horizonte sea poco auspicioso.

La flota está detenida y solamente 5 buques realizan operaciones de pesca esto trae aparejado una serie de complicaciones por lo que comenzó diciendo: “este invierno ha sido más crudo que otros, cayeron las ventas y las exportaciones, eso trae aparejado la baja en la materia prima. Se hace un combo explosivo lo que nos está llevando por el camino de la ruina”

Los gastos y las erogaciones que deben afrontar los propietarios de los buques son de consideración y en este sentido clarificó: “quienes podemos pescar corremos con muchos gastos. Un ejemplo es el combustible, ahora ha aumentado un 5 % asimismo los impuestos tienen fecha de vencimiento y sino se pagan vienen los intereses después es imposible cumplir. Cada vez estamos más atrapados y mas hundidos, lo que nos queda es esperar que pase rápido el invierno y que vuelvan las capturas. Si bien nosotros salimos, pero tardamos hasta 7 días y no podemos regresar completos, traemos entre 1.000 y 1.100 cajones, pero también 800 y 500 cajones, la verdad es insostenible.”

Se refirió a la invitación por parte del Ministerio de Producción y Agroindustria a una reunión virtual: “hemos sido invitados a participar de un sub consejo de pesca, participo nuestra cámara, el sector artesanal y también las plantas pesqueras de Río Negro, mas funcionarios del ministerio y la subsecretaria de pesca. Planteamos esta situación que estamos viviendo y solicitamos rebajas en los impuestos. En tal sentido indicó que existe una tasa que se paga al estado provincial que aumento de forma considerable diciendo: «hay una que se llama canon extractivo, lo paga el dueño del permiso de pesca por la cantidad de pescado que extrae del Golfo, ese canon tuvo un aumento de 400 % a principio de año y hasta el día de hoy se mantiene. Nunca se tuvo en consideración el tema de la pandemia ni nada, entonces solicitamos la reducción de ese canon o que se suspenda el pago hasta fin de año, también solicitamos la reducción en el caso de ingresos brutos. Pedimos una ayuda con el tema del combustible. Un barco de los grandes consume entre 1.000 y 1.500 litros por día.”

«Necesitamos que de una vez por todas la dársena este operativa…»

Otro de los pedidos que la cámara realizó fue el de la apertura urgente la dársena de Punta Colorada en Sierra Grande: “necesitamos que de una vez por todas esté operativa, si funciona los barcos que no se pueden alejar mucho podrían cambiar de puerto de asiento y desde ahí salir a pescar para llegar a los lugares a donde se encuentra el recurso más próximo. Eso será una alternativa para paliar la situación que sucede todos los inviernos de todos los años.”

“En esta primera reunión todos expusimos los temas. La mayoría de las problemáticas todos las compartimos. Espero que tengamos una pronta respuesta y también acompañamiento por parte de la provincia. Tenemos personal bajo relación de dependencia así es que debemos pagar un básico además si el barco sale a pescar y no pesca lo suficiente debemos afrontar el pago de un garantizado. Nuestro barco tiene 10 personas a bordo, pero también 2 personas efectivas que son relevos, un armador, un sereno, un administrativo, son quince personas que cobran su sueldo y también se pagan todas las cargas sociales.”

«Que los permisos sean de los barcos y no de las plantas…»

Este es uno de los pedidos que viene haciendo la organización que preside ante el gobierno de la provincia, sobre el particular expresó:»hace un año aproximadamente venimos hablando con el gobierno provincial. Debe modificarse la ley de pesca industrial para que los permisos pasen a ser de los barcos y no de las plantas. Pretendemos que sean los barcos quienes tengan los permisos y que las plantas tengan los cupos de acuerdo a la cantidad de gente que tengan trabajando y todo lo referido a sus características.»

«Los barcos y las lanchas artesanales son fundamentales para que funcione la pesca…»

“Los barcos al igual que las lanchas artesanales son la pieza fundamental para que funcione toda la pesca, sino se sale a buscar el recurso no trabaja ni la descarga en el muelle, ni los transportes, ni la planta procesadora. Es un eslabón indispensable por lo que creemos que debemos recibir apoyo, no solo de dinero es bueno que te llamen y te pregunten qué es lo que necesitas, si nos pueden ayudar modificando o cambiando alguna disposición, lo que sea para que la actividad pueda ir hacia adelante. Las líneas de crédito son necesarias también y eso hace a que uno se vaya renovando y trabajar conforme lo demandan los tiempos actuales para que no nos quedemos en la prehistoria. Muchas veces no es solamente la parte económica, pasa por el apoyo, por estar, por preguntar, por una llamada para preguntarnos sobre nuestro parecer, ya que somos quienes vamos al agua. Pienso que deberían tenernos más presentes de esta manera no nos sentiríamos tan solos en la actividad que realizamos. finalizó» (fuente San Matías Pesca)