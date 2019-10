La política de SAO con dos objetivos: unos por el corte, otros por la boleta larga

Juntos Somos Río Negro encara la recta final hacia las elecciones del 27 de octubre con el gran objetivo: darle a los rionegrinos las herramientas para poder hacer valer su voto cortando correctamente las boletas y evitando la anulación del voto, como pasó con 104 mil sufragios en las PASO.

El mensaje que se transmite a través de redes sociales y cadenas de whatsapp es simple: “Este 27 de octubre, CORTÁ BOLETA. Elegí al presidente que vos quieras, pero PONÉ la boleta verde completa de Alberto. Meté el tramo presidencial junto a la boleta de los rionegrinos y votá por el futuro de nuestra provincia. Es hora de que Río Negro tenga representantes en el Congreso Nacional”.

Esto, sumado a un fuerte trabajo de militancia puerta a puerta “Las tijeras serán las grandes protagonistas de la elección y en Juntos están bien afiladas” indicaron desde el bunker de JSRN en San Antonio. Asimismo se lo vio al legislador Casadei también recorrer las calles.

Croqueta

El Frente e Todos no se quedó atrás con la embestida del corte, sino que inició también una campaña intensa con spots publicitario y producción musical “el 27 que no te hagan la croqueta… boleta completa” y hablan de que el “macrismo o cambiemos no te hagan la cabeza” pero no nombran al partido provincial. El audio lo hacen con el ritmo del tradicional tema de Katunga de los años 70’.

Inmediatamente expresan que López y Fernández son una sola cosa. En esto buscan contrarrestar la creciente campaña de JSRN y otros partidos vecinales.

De todo

Este fin de semana fue incesante el envío de audios y spots por wasap o bien en Facebook.

Los otros partidos vecinalistas también van por el corte de boleta quienes se sienten más relegados en la contienda en materia de dinero electoral.

Con menos presupuesto ya que no cuentan con los apoyos de los estados municipal o bien provincial, apelan también a las redes sociales y tener más presencia en medios de comunicación.