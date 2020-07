“La situación es desesperante”, dicen desde la Cámara de Turismo de Río Negro

Referentes de la Cámara de Turismo de Río Negro se reunieron con Diputados Nacionales para transmitir la necesidad del acompañamiento de todos ellos para que se promulgue la ley de emergencia turística a nivel Nacional. Piden que las declaraciones tengan contenido y que “no se queden en lo declamativo”.

“Lo que nosotros definitivamente queremos es que las declaraciones tengan contenido”, expresó Néstor Denoya y resaltó que los objetivos no se han podido cumplir. Hoy la idea es abrir en agosto, pero “se frustra mucho porque en el camino se queda mucha gente, porque la ayuda es muy poca, porque se queda en lo declamativo y es muy difícil la subsistencia”.

Lamentó que el sector financiero no acompaña, “te prestaban guita para timbear y hoy cuando necesitás para no dejar gente en la calle te piden una garantía que no hay, por eso se le pide al Estado”.

Denoya sostuvo que tanto la línea financiera como los formadores de precios “después de esto vamos a tener que ver en manos de quién estamos”. Manifestó que al 20 de marzo se había llegado en una situación horrible, “porque los últimos tres años fueron muy malos por la devaluación y el aumento del dólar”. Enfatizó que, si bien la ciudad explotaba de gente, “no nos quedaba guita porque pasamos a ser una ciudad que trabaja con el volumen”.

Señaló que al escuchar la explicación por el cierre de Latam, se aplica para todas las pymes, de modo que al haber tanta inflación no se pudo aprovechar la suba del dólar. “Bariloche tiene 37 mil camas para llenar, hay una obligación muy importante de generar trabajo”, sostuvo y agregó que en la reunión hubo una línea absoluta: “La ley no va a salir porque la cámara no funciona, por una cosa o por la otra”, sostuvo y dijo haber visto a los diputados “en la misma línea que nosotros, saben que la situación es desesperante”.

Cada uno de los integrantes de la Cámara, pertenecientes a las zonas Atlántica, del Valle y Andina tuvieron la oportunidad de poder comunicar la situación particular del sector y sus necesidades en el marco de la reunión con los diputados.

Cabe destacar la buena predisposición de los diputados dejando de lado las diferencias políticas, y del sector para generar una reunión productiva.

La reunión virtual fue presidida por el presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro, Néstor Denoya, y participaron los diputados Martín Soria, Lorena Matzen, Graciela Landriscini, Luis Di Giacomo, y Ayelén Esposito. (B2000)