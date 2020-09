La unión es el único camino (Carta de lectores)

Considero que toda la comunidad sanantoniense debemos unirnos para hacer frente a esta situación gravísima que vivimos, esto no nos puede desunir, no podemos permitir que una desgracia de esta magnitud nos haga insensibles a las necesidades de cada uno de los que somos parte de esta comunidad.

No lleguemos a un punto en el que después no haya retorno, no tenemos diferencias irreconciliables, por el contrario, todos priorizamos la salud, porque todos somos conscientes de que sin salud no hay trabajo.

Primero deben atenderse las necesidades urgentes y después las importantes y hoy lo urgente es conseguir una sistema sanitario de máxima complejidad para asistir las necesidades de todos, residentes y turistas.

Tenemos tiempo aún de que los funcionarios consigan un sistema de salud acorde a las necesidades de nuestra zona para poder abrir la temporada.

Partiendo de que el objetivo es la salud, solucionado este lo demás se resuelve solo.

Si no tenemos respuesta del Estado en el tema de salud, deberemos actuar como una verdadera comunidad y hacerle frente entre todos para salir lo más ilesos posible de esta catástrofe.

Para eso, debemos exigirle al Estado Nacional, Provincial y Municipal que sostenga a los más afectados económicamente hasta que exista una vacuna, de ser necesario con la colaboración del Pueblo, y la asistencia a los comerciantes que ya se les está siendo muy difícil sostenerse, esa asistencia puede ser bajando o quitando impuestos, el gobierno negociando con las empresas prestatarias de servicios para rebajar o eximirlos del pago a los más complicados, demandando el Estado, mediante los organismos correspondientes, a las empresas de servicios públicos que no cumplen con los DNU sancionados por Nación.

No podemos estar peleándonos entre vecinos por obligaciones que debieron asumir hace años los funcionarios.

Es una situación que nos atraviesa a todos y debemos salir juntos de esto.

La unión es lo único que nos va a salvar y hoy la unión debe ser para exigirle al gobierno que se ocupe de lo urgente que es un hospital de alta complejidad y así poder tener temporada.

Ana Schiavone. Abogada – Las Grutas

