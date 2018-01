Lalo Marchesi y Sebastián Mazzuchelli serán parte de la feria gastronómica de la Fiesta Nacional del Golfo Azul

El reconocido chef local Lalo Marchesi estará acompañado del chef Sebastián Mazzuchelli quienes elaborarán exquisitos platos a precio popular en la feria de gstronomía que acompañará la fiesta grutense.

Marchesi dialogó con InformativoHoy Radio y señaló “La propuesta por parte de Nadina Gutiérrez me pareció muy buena y apostar desde un principio apoyar esta feria de gastronomía para aportarle platos que son elaborados, creo que es un punto inicial para darle una relevancia importante y hay que empezar por algo, creo que es el momento de hacerlo y por eso estaremos presentes”.

“Yo creo que la gente pueda disfrutar de este tipo de gastronomía y además invitamos a Sebastián Mazzuchelli que es el referente de comida callejera en la Patagonia con su full track, reconocido en los eventos importante y compartimos el espacio de la feria “Yo Como” en Neuquén, el vendrá con su propuesta, es importante que generemos buenos lazos y creo que muchos vamos aprender de alguien que sabe mucho de esto” sostuvo.

“Mi idea personal es hacer cocina rústica patagónica, muy sencilla, con materia prima del productor de la zona, para mí lo más importante es llevar el fuego que me identifica y cocinaremos pulpitos a la chapa, hamburguesas de cordero y chorizos de cerdos casero, lo que traerá Mazuchelli creo que nos sorprenderemos y espero la gente nos acompaña” agregó además que “el seguramente contará al público que elabora, mientras cocina y creo que lo que más nos gusta es compartir lo que hacemos, identificarnos con la gente cocinando en vivo y por supuesto que se acerquen, me parece que debemos llegar a los vecinos y turistas con precio popular y con cocina de calidad y que la gente haga un recorrido de sabores y me parece que debemos apostar en esto, estoy contento que haya surgido esta idea”.