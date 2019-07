Landivar crítico “se pagan muchas horas extras y no se ven los resultados”

El secretario de hacienda dialogó con LU15, a pesar de los rumores, negó que por ahora se retire de la función pública, aunque señaló que “algunas cosas no logré modificar”.

Dijo “si he conseguido mejorar números, aunque eso no se traduce en obras y servicios que lleguen a la gente, porque no se pudo lograr lo que tenía pensado hacer” agregó “esperemos que las cosas cambien y que la recaudación se vuelque a mejoras, entiendo que hay gastos que deben evitarse”.

“El tema de las horas extras, bueno en realidad son demasiadas y no se está viendo en la calle eso que se paga, no veo los resultados, me parece que debe haber una corrección y veremos cómo sigue” afirmó.

“Las finanzas están bien y estamos tranquilos por ahora, no es una empresa que se debe ahorrar, sino se deben dar los servicios como corresponde” sostuvo el funcionario.

“Estamos mejorando la recaudación y terminar de solucionar el tema de tasas. Los vecinos van pagando lo que corresponde y se aumentó la recaudación, como también vamos recibiendo la coparticipación, aunque no del nivel que uno quiere” expuso.

“Se nos va mucho en el sueldo y por eso la coparticipación no alcanza, es el 100% de la misma, como también vamos utilizando parte de la recaudación para saldar la masa salarial y en algún momento debería bajarse esa erogación, para que se presten mayores servicios” definió Landivar.

“Sí, debo decir, que no hay tercerización de servicios, eso es muy importante y que tenemos que hacerlo con trabajos desde la municipalidad, un ejemplo es el servicio de guardavidas nos llevó 14 millones de pesos este verano y abonamos con fondos municipales, sin ayuda de ningún gobierno, es muy bueno el servicio que se brinda, pero la recaudación del verano se va en ello” explicó.

“Las Grutas cuando dicen que está mal uno sufre porque como hijo de la localidad, recién se empieza a ver que se van haciendo actualmente algunas obras, pero debería hacerse en otros tiempos, antes no cuando va terminando la gestión, sí podemos decir que estamos trabajando fuertemente con la iluminación, además de cordones cuneta y creo que esto ya teníamos que tener finalizado antes del verano pasado y no ahora” consideró.