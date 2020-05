Landivar expuso en el Concejo sobre el presunto delito con cheques oficiales

El secretario de Hacienda, Joaquín Landivar, realizó una larga exposición que había solicitado para ampliar el pedido de informes del bloque Frente de Todos (FdT), el que ya había respondido por escrito, sobre el presunto accionar delictivo con cheques oficiales, aunque sin la participación de los concejales de la minoría, los que se retiraron de la sesión ordinaria sin escucharlo.

Las deliberaciones estuvieron presididas por la presidente del cuerpo, Alicia Paugest, y a la misma asistieron la titular del Tribunal de Cuentas, Cielo Cambarieri, la secretaria general de Coordinación Institucional, Marcela Rossio, el delegado municipal de Las Grutas, Nicolás Carassale, la gerente de la Agencia de Turismo, Ambiente y Cultura, Marisol Martínez, el secretario de Gobierno, Alejandro Railefe, el subsecretario de Servicios Públicos, Martín Millán y el asesor legal de la Municipalidad, Gustavo Arbués.

La sesión se llevó a cabo sin público, con las medidas de prevención en vigencia y asistió el personal mínimo indispensable del Concejo.

El jefe de la oposición, Guillermo Masch, preguntó si podría hacerle preguntas al funcionario, oportunidad en que Paugest le recordó que “estamos haciendo uso del artículo 83º inciso 11 de la Carta Orgánica Municipal y el artículo 131º del Reglamento interno y en este caso es la ampliación oral de un pedido de informes y no una interpelación y, por lo tanto, no hay preguntas”.

Fue allí que Masch dijo “no me voy a prestar a esta escena y mi bloque tampoco. No nos vamos a quedar acá escuchando al secretario de Hacienda cercenándonos el derecho de poder preguntar. Si no podemos preguntar, tampoco vamos a escuchar”.

Paugest le dijo que “todavía no escuchó qué tiene para decir el secretario de Hacienda, por lo tanto, no sabe si tiene para preguntarle después” y reiteró que Landivar “pidió presentarse para ampliar en forma oral el pedido de informes en función de las preguntas que hizo su bloque. Las reglas de juego están muy claras”.

La concejal Vanesa Carmona (Fdt), afirmó que “el artículo que usted menciona, no especifica que no se puedan hacer preguntas” por lo que “lo que no está prohibido, está permitido” y aseguró que las respuestas recibidas del funcionario, “no nos dejaron conformes, no especifica nada

y a las preguntas que le hicimos no contesta absolutamente ninguna”.

A su turno, el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Daniel López, recordó que “el pedido de informes fue contestado y si consideran que no fue suficientemente respondido, pueden pedir más explicaciones en otro pedido de informes”.

Coincidió con que “los primeros interesados en la información de lo que ocurrió con los cheques son los vecinos y para eso se hizo la denuncia judicial, para que sea la Justicia quien investigue todos y cada uno de los hechos que ocurrieron”.

Aspiró a que “la Justicia allane la Municipalidad de San Antonio Oeste, haga todas las auditorías contables que haya que hacer e investigue a fondo, porque no somos nosotros quienes vamos a juzgar el proceder de Landivar o de cualquier otro funcionario, de eso se encarga el Poder Judicial. Nosotros somos simples concejales que sí debemos estar informados de la situación”.

Dirigiéndose al bloque de la minoría, López pidió que “el que quiera ampliar la denuncia, si encuentran hechos que hayan sido soslayados en la denuncia inicial, la que ya fue ampliada por el secretario de Hacienda en tres oportunidades, bienvenido sea”.

Tras la insistencia de la minoría en que se los habilitara a hacer preguntas o se retirarían del recinto, Paugest recordó que “esta sesión fue convocada con acuerdo de los bloques y fue aprobado por unanimidad que se presente el secretario de Hacienda y haga uso de la palabra para ampliar el pedido de informes”.

La concejal Marcela Dodero (FdT) dijo que “no estamos acá para juzgar al secretario de Hacienda, no es nuestra intención, no somos jueces y no estamos para echarle la culpa a nadie, sino para sacarnos las dudas. No somos contadores, ni técnicos y necesitamos preguntar para poder entender”.

Finalmente, los cuatro concejales de la minoría abandonaron el lugar, anunciando que elevarán un pedido de interpelación al funcionario municipal.

Exposición

Tras esto, el secretario de Hacienda hizo un minucioso recorrido sobre el presunto accionar delictivo desde el 16 de marzo último, fecha en que se detectó la irregularidad por el doble cobro de un mismo cheque y hasta la fecha.

Al día siguiente de eso, “ya con la confirmación por parte del proveedor de la municipalidad, de no haber recibido dicho valor, se procede a realizar una denuncia penal, la cual queda caratulada como “Landivar Joaquín s/ Denuncia, N° MPF-SA-00256-2020” en la cual se investigan delitos contra la fe pública”.

Detalló todas las verificaciones que se hicieron, oportunidad en que fueron detectando que la misma maniobra se había aplicado con otros valores, donde el denominador común era que los cheques de montos mayores no figuraban emitidos en el sistema contable municipal, las firmas de endoso son de dudosa autenticidad y cheques emitidos sin la numeración correlativa y, en algunos casos, sin la existencia de un expediente. También que algunos habían sido cobrados, aunque no por el prestador o beneficiario.

Landivar recordó que “se amplía la denuncia por segunda vez, a raíz de un reclamo presentado por la Cooperativa de Servicios Públicos de San Antonio, respecto a un pago efectuado a ellos en el año 2017, del que no tienen constancia. Previo a mi asunción, ya habían realizado el reclamo y para ello se solicitó copia al Banco Patagonia del frente y dorso del cheque N°28544821 de $ 14.000”.

Explicó que “el gerente de la Cooperativa manifestó que ni el endoso, ni la aclaración, corresponden al empleado que supuestamente lo firma y que ese empleado no posee firma registrada en entidades bancarias”.

Tras indicar que hubo una “tercera ampliación de la denuncia”, dijo que “a la fecha se han contestado dos oficios enviados por la Fiscalía, solicitando información a fin de poder esclarecer el caso”.

Medidas de prevención

A partir de la detección de estas irregularidades, Landivar mencionó que “se cambiaron las cerraduras de la caja de seguridad, de las oficinas de la secretaria de Hacienda y de la Tesorería”.

Además, “se cerró el paso peatonal entre mesa de entradas y la Tesorería, a fin de resguardar la seguridad del área, el pago a proveedores y beneficiarios se realiza mediante transferencias bancarias en el 95% de los casos, una medida que ya se venía tomando desde el año 2019, y se dio fin a pagar algunos sueldos con cheques”.

“Para aquellos casos en que el beneficiario no posea cuenta bancaria, se agrega en el expediente copia del frente del cheque y del DNI”, agregó el funcionario.

Doble discurso

Landivar dijo que “llama la atención el doble discurso” ya que “en ocasión de entregar el 12 de mayo una nota en el Concejo Deliberante, se me convoca en forma espontánea a una charla explicativa” con los concejales de ambos bloques.

Explicó que allí “se intercambian opiniones diversas y se me manifestó confianza en mí accionar” y recordó “para ser más exactos, la frase fue: ‘sabemos que vos no tenés nada que ver con el robo de los cheques’, pero al día siguiente, en un comunicado del bloque del Frente de Todos, solicitaban transparencia en el esclarecimiento del hecho. Sin dudas, mala intención”.

En ese sentido indicó que “una postura seria debió ser consultar con preocupación qué había pasado, y alinearse para que la Justicia investigue, como sí lo hizo el Tribunal de Cuentas Municipal”.

Irresponsabilidad

El secretario de Hacienda consideró “una irresponsabilidad sembrar dudas sobre el accionar de la Secretaría de Hacienda, siendo esta área quien realizó la denuncia penal y el que aportó la documentación de la misma”.

Tras indicar que “es fundamental conocer como concejales la Carta Orgánica Municipal, como los roles de los cargos” y consideró que “la difamación con respecto a este concepto, ha sido una de las más tremendas aseveraciones en que han caído”, en referencia a los concejales de la minoría.

Landivar recordó que ocupa el cargo de secretario de Hacienda “desde el momento más complejo vivido en nuestro Municipio (en referencia a octubre de 2018), pensando que podía aportar para normalizar un sector que llevaba 6 meses sin un responsable del área”.

Dijo entender “que aún existen heridas no cerradas, luego de las elecciones. Pero si ven en mí un enemigo, o el responsable de lo sucedido, lejos están de hacer un análisis serio” ya que “las gestiones, las juzga el votante y a los hechos dolosos, la Justicia, que es el lugar donde pretendí desde un primer momento que se analicen los hechos sucedidos con los cheques”.

Dirigiendo esta parte de su exposición a una oposición ausente, el funcionario municipal indicó que “en el sistema democrático, el valor de la oposición es fundamental, es entender la política en su sentido más amplio, es el contralor de los actos de gobierno, pero siendo serios y creíbles”.

Dijo que esa tarea se debe realizar “sin estos actos erráticos, escondidos detrás de pantallas” y que “no es para mediocres, ni mezquinos, sino para veraces, punzantes y creíbles, es un cargo de honor y si creen que están preparados para desempeñarlo, nuestros pueblos tendrán destino. Si no, será más de lo mismo”.

Trabajo honesto

Tras lamentar que no estuvieran presentes con los concejales de la bancada minoritaria “para decirles todo esto en la cara”, aclaró que “dentro de mis valores les puedo decir sin arrogancia: el trabajo honesto y comprometido, la verdad siempre, aunque duela, no me escondo, no patoteo y no tengo doble moral”.

En ese sentido afirmó que “si por algo estoy en este lugar, es para hacer las cosas bien y en este periodo, como en el anterior, siempre estuve apegado a la Ley” y pidió que “el que crea que yo necesito ser secretario de Hacienda, que revise sus propias apetencias”.

Explicó que “mi tarea aquí es clara y acotada: cuidar el dinero de los contribuyentes y velar por que los recursos se utilicen de forma eficiente”.

“He escuchado que no permití inversiones, para guardar el dinero para esta gestión. Lamentablemente no me conocen ya que desde ésta secretaría, y por inacciones ajenas, debí ponerme al hombro muchas cosas, incluso fuera de mi área”, agregó.

Landivar aseguró que tras asumir en el cargo en la pasada gestión no hubo más partidas de dinero “para la campaña política, no hubo vales de combustible sin control y se trató de reducir las horas extras no realizadas y no necesarias”.

Ofrecimientos

Tras indicar que “también soy agradecido por los que creyeron en mí”, enumeró “a dirigentes del Frente de Todos, quienes, sin estar afiliado, me ofrecieron ser candidato a Intendente, a primer Concejal o a continuar en Hacienda si ganaban”.

Se mostró además agradecido con el intendente Adrián Casadei, “por creer que podía seguir en este cargo, seguramente por confiar en mi capacidad” y afirmó que “me gusta hacer lo que sé y para lo que me siento preparado, cosa que me habilita para desempeñar este cargo público”.

“Sé, por formación, que la política es servicio y el servicio debe ser acotado en el tiempo”, aclarando que cuando considere que su función debe terminar “volveré a mi vida de siempre, a vivir de lo que produzco,

a vivir de mi profesión y mis actividades comerciales, las que realizo incluso desde antes de irme a estudiar a la ciudad de Bahía Blanca”.

Landivar subrayó que “en este periodo, trataré de aportar todas las pruebas para que este caso de defraudación se resuelva” y aclaró que “no aceptaré ninguna difamación sin pruebas, las que deberán presentarlas a la Justicia. Ante lo infundado y tendencioso deberán responder allí”.

Revelaciones

Luego dijo que “causa sorpresa que quienes reclaman transparencia no puedan, al día de hoy, dar explicaciones de por qué no se avanzó con un informe presentado ante el Tribunal de Cuentas el 22 de noviembre de 2016, en el que se habían detectado, entre otras observaciones, cheques librados a nombre de otra persona que no se corresponde con el proveedor del expediente, además de haberse comprobado el cobro de los mismo por parte del personal municipal del área de Servicios Públicos (área contratante), de la Tesorería (área que efectuaba el pago) y de Desarrollo Social”.

Tras revelar estos datos, lamentó que “tampoco hayan dado respuestas ni explicaciones al pedido de investigación del uso fondos públicos del 21 de noviembre de 2018, realizado junto a la Contadora Municipal, al no ingresar por Caja la recaudación, realizando gastos sin autorización a nombre de funcionarios del área”.

Tras indicar que “no me siento cómodo siendo protagonista de chismes, pero tengo enorme capacidad para desarmar madejas de injurias”, reiteró que “estoy trabajando para poder ayudar a la Justicia a investigar este hecho gravoso para las arcas municipales y que tanta indignación genera en mi persona”.

“Estoy convencido que se va a esclarecer y deseo fervientemente que caiga todo el peso de la ley para quien, o quienes han actuado de manera maliciosa contra el erario público”, dijo y pidió a los concejales de la oposición que “estén a la altura de este acontecimiento y que acompañen la investigación”.