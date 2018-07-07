Las Grutas: buscan dar con el paradero de una joven que se ausentó de su domicilio

SE SOLICITA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN QUE SIRVA PARA ESTABLECER EL PARADERO DE LA CIUDADANA ALDANA BELEN CORDOBA DE 16 AÑOS, LA MISMA SE AUSENTO DE SU DOMICILIO HOY EN HORAS DE LA TARDE.
PODRÍA DIRIGIRSE CIUDAD DE GRAL. ROCA. MISMA ES DE CONTEXTURA ROBUSTA, TEZ CLARA, DE 1,70 DE ESTATURA, CABELLO CORTO SOBRE LOS HOMBROS, CASTAÑO OSCURO CON PUNTAS RUBIAS, CICATRIZ EN PÓMULO IZQUIERDO, AL MOMENTO DE AUSENTARSE VESTÍA ZAPATILLAS NEGRAS, CALZA NEGRA, REMERA GRIS ESCOTE REDONDO, CAMPERA FRISA COLOR NEGRO CON DETALLES ROSADOS, PORTABA UNA GUITARRA CRIOLLA CON FUNDA NEGRA, MISMA TENDRÍA SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y LA SUMA DE PESOS SETECIENTOS ($700). EN FECHA 07/07/18 FUE LA ULTIMA VEZ QUE FUE VISTA EN ESTA LOCALIDAD.
CUALQUIER INFORMACIÓN QUE PUEDA APORTARSE, COMUNICARLA A LA UNIDAD POLICIAL LOCAL, TELÉFONO NRO. 2934-497096 / 2920-601697 O AL ABONADO GRATUITO DE EMERGENCIAS 101, AGRADECIENDO DESDE YA CUALQUIER AYUDA QUE PUEDA BRINDARSE”.- (aclara la información policial la foto no actualizada y es de su perfil de Facebook)